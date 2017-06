Entidades empresarias de Córdoba reclamaron límites a las “metodologías extorsivas de protesta”

El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba hicieron público y comunicado en el que reclaman poner “límites” a reclamos de distintos sectores sociales. El mismo se reproduce a continuación:

“Sin subestimar el derecho a reclamar de los distintos sectores sociales, creemos que a estas metodologías extorsivas se les debe fijar un límite. La sociedad en su conjunto, en especial el comercio, servicios, y particularmente los sectores que utilizan el transporte público para poder desarrollar sus tareas indispensables para solventar sus obligaciones, esperan de las autoridades y del resto de los sectores que se actúe en consonancia.

Existen leyes que otorgan a los poderes del Estado, tanto el Judicial, como el Ejecutivo, instrumentos para actuar en defensa de los derechos de la mayoría de la ciudadanía que ve, impotente, cómo se avasallan la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar con normalidad sus actividades. Los servicios públicos como estos, calificados de esenciales, no pueden realizar paros totales, dejando a la ciudadanía indefensa.

Hemos llegado con ello, a una situación insostenible que es necesario corregir con firmeza, para configurar un país competitivo y eficiente en beneficio de todos y no de unos pocos. Quienes no cumplan con las normas y leyes, no pueden ser parte de este nuevo proceso. Todos los sectores, y en especial los marginados, esperan de todos los que tenemos cierta responsabilidad, que actuemos en su defensa, que en definitiva consiste en realinear el país hacia un sendero de crecimiento y desarrollo sustentable, dejando de lado actitudes y visiones de corto plazo, que han sacrificado inexorablemente el futuro de una parte de la sociedad. Por otra parte, no creemos que se deba transferir la responsabilidad a otros estamentos del Estado. Córdoba siempre dio muestras de asumir sus responsabilidades”.