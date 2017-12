“Entregan convicciones a cambio de un poco de brea para el pavimento”

Señalaron que es “vergonzoso” que dirigentes locales, que hasta hace dos años “se beneficiaban con el kirchnerismo” hoy hagan silencio frente a la detención, por ejemplo, del villanovense Carlos Zannini

“Habría que preguntarles a los dirigentes de Villa María que antes se sacaban fotos felices con Zannini y Boudou, por qué ahora no se expresan. Dirigentes que se vieron beneficiados y estuvieron colgados del kirchnerismo y hoy no dicen absolutamente nada de las detenciones. Nosotros no sabemos por qué no han salido a decir nada”.

Así se expresó ante los medios ayer Roberto Battaglia, uno de los referentes de Córdoba Ciudadana.

El Frente convocó a una conferencia de prensa para expresarse “en contra de las persecuciones políticas, del hostigamiento judicial y la precarización del Estado de Derecho: creemos que la conferencia de Cristina (Kirchner) el otro día fue clarificadora en algunos puntos. Por un lado tenemos una ofensiva contra lo que es el Estado de Derecho. Según los criterios del juez Claudio Bonadio, todos estamos en libertad condicional y se utiliza la prisión preventiva, no como excepción, sino como regla general, en contra de nuestros dirigentes políticos”, pronunciaron.

“Esta mañana el concejal Carlos de Falco declaró que a él no le incumbía opinar sobre las detenciones y a mí me dio vergüenza leer eso porque hizo la de Poncio Pilato, lavarse las manos. Lo que hizo es vergonzoso y espero que otros actores políticos, con responsabilidades en el pasado y en el presente, se expresen sobre esto. No sólo sobre Carlos Zannini, sino sobre todo lo que esta pasando”, añadió el dirigente sindical Eduardo Belloccio.



Entrega de convicciones por obras

En nuestra edición del 8 de diciembre, cuando se anunció que Nora Bedano asumirá la Agencia Córdoba Cultura, a la ahora exlegisladora provincial se le consultó si seguía teniendo las mismas banderas que en 2015, cuando llegó a la Legislatura a través de un espacio kirchnerista: “Sí, por supuesto. Me eligieron desde el peronismo, asumí como peronista y ocuparé un espacio en un Gobierno que conduce el peronismo. Lo demás son alianzas electorales que comienzan y terminan el día de la elección”, expresó en ese momento, dando a entender que en su momento la cercanía al kirchnerismo era solo una alianza de cara a las elecciones.

Frente a esto, los militantes de Córdoba Ciudadana respondieron irónicos: “Cuando militábamos juntos, puertas adentro ella nos decía otra cosa. Lo que sucede ahora en Villa María es que por falta de obra pública se están entregando convicciones a cambio de un poco de brea para el pavimento. Esa es la verdad”, manifestaron en conferencia, de la que, además de los mencionados, participaron Elvio Toscano, Ernesto Bertoglio y Luciano Chialvo, entre otros.

Unión de la oposición

“La Justicia ha sido manipulada desde el punto de vista político como nunca antes y se lo hace con el propósito de silenciar, estigmatizar e impedir que se exprese una fuerza política que se manifiesta en contra de los ajustes que se están viviendo en la actualidad”, retomaron sobre el contexto nacional.

“Por otro lado, también es cierto que se genera una cortina de humo con estas detenciones, para que la gente no hable de la reforma previsional y la reforma laboral. Tanto jubilados como trabajadores pierden derechos concretos y poder adquisitivo”, agregaron.

Cuando se les señaló, que pese a esto, el Gobierno de Mauricio Macri acaba de ganar de forma contundente las elecciones legislativas en varias provincias, indicaron: “Sí, sacaron un 40% de los votos, lo que significa que tienen un 60% en contra y nosotros vamos a tratar de organizar eso para revertir esta situación”.

Sobre la posibilidad de unirse desde el punto de vista local con el peronismo cordobés, encabezado en Villa María por el intendente Martín Gill, aseguraron: “Estamos dispuestos al diálogo para discutir ideas, no miserias en torno a reparto de obras. Está bien que se gestionen obras, pero sin resignar convicciones y el proyecto político que durante 12 años dijeron defender. Esto es lo que ocurre ahora y es lamentable”.

“No tenemos nada en contra de la gestión municipal, pero sí nos sorprenden ciertas declaraciones y silencios. En el caso de Julio De Vido, fueron muchísimas las obras que se hicieron en la ciudad, entre ellas, obras en la Universidad Nacional. En Villa María hay un discurso donde se habla de la indiferencia hacia el otro y no pronunciarse a favor de los compañeros que están siendo atropellados por la Justicia y los humos mediáticos es ser funcional a la indiferencia humana”, finalizaron.