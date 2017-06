El arquero local entrenó ayer junto al plantel que dirige Hugo Mattea y destacó que viene a aportar todo lo que “aprendió” en sus pasos por Talleres y Sportivo Italiano para que el club “pueda volver a subir un escalón”

Con una mayor madurez futbolística y humana pese a sus jóvenes 25 años, el arquero Jonathan Scalzo, uno de los primeros jugadores nombrados como refuerzo por la dirigencia, finalmente llegó a la ciudad en la últimas horas y participó de la práctica matutina que realizó ayer el plantel de Alumni en el predio deportivo.

“Era el momento de volver”, remarcó Jony, con el mismo aplomo que le tocó tener para defender el arco fortinero de muy joven, con excelente nivel y en etapas difíciles como eludir descensos o afrontar reválidas.

Ello le permitió ir a Talleres de Córdoba, donde no le tocó jugar en el equipo principal (sí lo hizo en Tallerito), pero fue una esponja para captar enseñanza de compañeros o profesionales del arco.

Y después viajó a Buenos Aires, para defender el arco del reconocido club Sportivo Italiano.

De igual modo, por una situación familiar y esa sensación interna de siempre querer volver “a casa”, provocó que decidiera retornar a Alumni, a la ciudad, y ser una de las incorporaciones importantes para el equipo que dirige el entrenador Hugo Mattea.

“Por mí cabeza siempre estuvo volver al club. Todo el mundo sabe lo que significa el club para mí, más allá de que Villa María es mi casa”, fueron sus primeras palabras, nuevamente como jugador fortinero, y en diálogo tras la primera práctica con el noticiero del canal Uniteve.

“En lo futbolístico, y en lo personal, era el momento de volver”, repitió enseguida y reconoció que “estoy muy contento de estar acá”.

A continuación, valoró sus etapas en Talleres e Italiano. “Estuve casi tres años afuera; un año y medio en Talleres y el último año y medio en Sportivo Italiano, fue muy positivo y en las cuales es como que viví dos realidades diferentes”, indicó.

“En Talleres era el tercer arquero y no tuve la posibilidad de jugar en lo que era el equipo principal, pero sí me codeé con gente de mucha experiencia, como Lucas Ischuk, el Mono Irusta, y conocí muchos entrenadores de arqueros como Andrés Coronado; entonces, fue un paso que aproveché en cuanto al crecimiento en la parte de la técnica del arquero y esas cuestiones. Lo aproveché muchísimo”, detalló y añadió que “después sentí que necesitaba agarrar continuidad, se dio que Julio Toresani agarró en Italiano y me llamó para ver si quería ir y fui; tuve la suerte de meter cerca de 50 partidos en lo que allá es la Primera C, un nivel similar al Federal B y A”.

“En definitiva, fue positivo desde todos lados: como arquero y también como persona, por lo que es estar lejos de casa y vivir otras realidades”, redondeó.

A continuación, habló de las razones que lo llevó a regresar a Alumni y explicó: “En lo personal sentí que debía acompañarlo a mi viejo (Darío) en estos momentos difíciles que estamos pasando, y en cuanto a lo futbolístico siempre me seduce en tratar de hacer un buen torneo para volver al Federal A, que es algo que quedó pendiente desde el certamen en el cual me fui”.

“Siempre recibía los llamados de los dirigentes por si quería volver, pero por ahí en esos momentos estaba buscando otras cosas” y “ahora siento que es el momento para tratar de aportar todo lo que uno aprendió y tratar de subir un escalón”.

Un delantero, a prueba

En la práctica de la tarde de hoy (habrá doble turno) se prevé que se sumé el delantero Lisandro Ibáñez, de 22 años y con últimos pasos por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Ferro de General Pico (La Pampa).

Ibáñez, según se informó, será evaluado en estos días por Mattea, quien dará el visto bueno o no para que sea parte del plantel para el Federal B.

En otro orden, los directivos de Alumni realizaron una contraoferta al monto del préstamo que solicitó Atlético Carlos Paz por el defensor Nicolás Roca, y también e informaron que ya arregló su vínculo Nicolás Rossini, exjugador de Colón de Santa Fe.

Para más, se reconoció que hay un diálogo abierto con aquellos jugadores del club que disputaron el último certamen de la Liga que aún no han finiquitado su continuidad; que continúan en tratativas de poder sumar al goleador Leandro Martínez (en lo económico hay una diferencia importante) y que está muy cerca de concretarse el arribo de un valioso volante ofensivo.

Por lo pronto, las “caras nuevas” confirmadas -y que ya están trabajando con el plantel- son el arquero Jonathan Scalzo, los defensores Franco Flores y Nicolás Rossini, y los volantes Emanuel Ercoli, Agustín Martellotto, Agustín Pittinari y Giuliano Bardín, número que seguramente el próximo lunes se engrosaría según las tratativas que se están llevando a cabo.

Y, por último, ayer se informó que quedó descartado el marcador central Rodrigo Meyer, quien no será cedido por Tiro Federal de Morteros.