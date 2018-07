Es de la región la primera mujer en dirigir un hospital de la ONU

POZO DEL MOLLE – Norma Arnoletto, hija de la localidad, se destaca en misiones de paz por todo el mundo

La vicecomodoro Norma Arnoletto es una médica oriunda de Pozo del Molle que integró misiones de paz de la ONU. En Haití, fue la directora del hospital de campaña que asistía a una población de más de 1.500 personas

Días atrás, el diario La Nación rescató la historia de la primera mujer en dirigir un hospital militar “reubicable”, como denominan a los centros de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se instalan en los lugares del mundo con alto nivel de conflictividad.

La mujer es una médica oriunda de Pozo del Molle que hizo sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de Norma Arnoletto, hoy vicedirectora del Hospital Aeronáutico de Buenos Aires.

Según relata la crónica de ese medio, en 1993, a poco de obtener el título de médica, Arnoletto se entera de que la Fuerza Aérea Argentina necesitaba médicos para una misión de paz en Mozambique y se alistó. El equipo salía en 10 días y en ese tiempo hizo los trámites, les comunicó la noticia a sus padres y partió rumbo a Africa. Pasó seis meses allí.

Pero no fue el único destino integrando misiones de paz. En 2016 partió hacia Haití, donde fue la directora del hospital reubicable.

Al relatar su experiencia a ese medio, dijo que para ella “es un honor que nos tengan en cuenta para representar al país, fue el hospital que estuvo en la guerra de Malvinas. De los 67 argentinos que éramos, 24 eran mujeres. Si bien las Fuerzas Armadas son órganos machistas, en mi experiencia en la Fuerza Aérea no sentí nunca la distinción de género. Claro que esto evolucionó, hace 20 años no era así, una mujer no podía acceder a un puesto de conducción. Pero ahora es más fácil para las mujeres en la Fuerza. Sé que para otras mujeres puede ser más difícil y que tienen que hacer el doble para conseguir ciertas cosas, pero nunca me tocó vivir eso. En Haití yo era una mujer que fue a cumplir su función y en esas misiones lo que importa es el rango, el género es algo circunstancial”.

Al relatar algunas de las experiencias, recordó que en Mozambique hizo “el primer parto que se hizo en el hospital reubicable fuera del país. Era la esposa de un señor que trabajaba en el lugar y no entendía por qué nos poníamos guantes y barbijo para el parto. Se asustó porque ellas tienen el bebé paradas y no sabía qué le íbamos a hacer, pero él quería que ella tuviera el bebé con nosotros. Cuando nació, el papá pegó un grito y dijo que se iba a llamar Argentina”.

En Haití, Arnoletto estaba recién llegada cuando tuvo una experiencia que marcó su capacidad de conducción de un hospital, dado que un container que hacía de oficina y dormitorio de unos militares se prendió fuego. Hubo 27 intoxicados y tuvo que coordinar todas las acciones, incluso, el traslado a centros de mayor complejidad para los pacientes más graves.

Hoy, sigue trabajando en Buenos Aires, regresando cuando puede a su Pozo del Molle natal y dispuesta a volver a una misión si la convocan.