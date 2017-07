“Es la oportunidad de acabar con 200 años de centralismo político porteño”

“Es precisamente en las elecciones legislativas donde se debe renovar la conducción política”, afirmó“Es precisamente en las elecciones legislativas donde se debe renovar la conducción política”, afirmó

En plena campaña electoral, el gobernador Juan Schiaretti volvió a nuestra ciudad, luego de estar presente el pasado 20 de junio en el acto oficial de la provincia del Día de la Bandera.

En el marco del encuentro de partidos políticos del PJ, el primer mandatario habló con la prensa y se refirió a la situación económica y política que atraviesa el país: “En la calle observamos que mucha gente está pasando dificultades, les cuesta llegar a final de mes porque la plata no alcanza, la inflación no baja y hay dificultades para conseguir empleo. Pero también vemos un respaldo al Gobierno provincial por las obras que se van concretando y por los programas sociales que se van poniendo en marcha y que cada vez se incrementan más”.

Schiaretti, quien fue recibido por el intendente Martín Gill, destacó en todo momento la creación de una lista federal para las elecciones legislativas de este año: “Nuestra lista expresa como ninguna la renovación de la política. A nosotros nos parece que precisamente es en las elecciones legislativas donde se debe renovar la conducción. Si hay alguien que expresa eso, es la lista de Unión por Córdoba. Son todos dirigentes nuevos, que vienen a oxigenar toda la política y la encabeza un dirigente que es el mejor legislador que puede brindar Córdoba a la Cámara de Diputados de la Nación, como es Martín Llaryora. Además, la lista es regional, dándole a alguien como Héctor Muñoz, médico, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Villa María, el sexto lugar, porque no solo elegimos gente de la capital provincial. Nuestra lista es una lista federal, mientras la lista opositora es una lista hecha en la Capital Federal”.

Reorganización del peronismo

Para el gobernador Schiaretti, en el plano de lo político partidario, la liga de gobernadores peronistas van a jugar un rol importante en la reorganización del peronismo nacional, “que se va a dar después de las elecciones”.

Al ser consultado sobre si hay riesgo de gobernabilidad en la Argentina y su intención o no de posicionarse como líder de la oposición, este respondió: “Yo no me quiero parar como líder de la oposición, lo que quiero es defender a Córdoba, porque para eso me eligieron los cordobeses. Sí quiero que la Argentina no tenga crisis, porque en los 30 años de democracia, cada vez que hubo crisis, hubo más pobres. Por eso creo que a nivel nacional lo primero es enfrentar la crisis y garantizar la gobernabilidad”, expresó y agregó: “Luego de las elecciones, nadie va a tener mayoría en el Congreso y lo que vamos a buscar es ir a acabar con 200 años de centralismo político porteño”.

“Esta es la oportunidad de plantear la defensa de nuestra Córdoba, que es lo fundamental, y poder plantear otros temas que tenemos en marcha en la provincia y que queremos que lleguen al orden nacional”, finalizó, citando como ejemplos las diferencias en las tarifas de servicios en la provincia y Capital Federal.