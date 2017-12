“Es mentira que hubo provocación del lado de los manifestantes”

El dirigente estatal estuvo ayer en la marcha en Buenos Aires. Asegura que, como nunca antes había visto, hubo un alarde de las fuerzas de seguridad. Pide estar alerta para marchar cuando vuelvan a tratar el proyecto

“Fue un despliegue represivo tremendo. Aunque algunos tergiversen las cosas, les aseguro que no hubo provocación del lado de los manifestantes”, dijo Oscar “Cacho” Mengarelli, dirigente de la Asociación de Trabajadores Argentinos (ATE) y representante de los jubilados del sector.

Junto a sus pares, marchó ayer en Buenos Aires para protestar contra el proyecto de reforma previsional que iba a ser tratado en el Congreso de la Nación, por lo que pudo hacer un relato en primera persona. “Fue una verdadera locura. La gente que se movilizó fue impresionante. Llegaban de todos lados, algunos por su cuenta, otros encolumnados. Por supuesto que no pudimos ni llegar al Congreso porque estaba todo vallado. Estaban todos: la Federal, Gendarmería, Prefectura, Ejército. Fue un despliegue de fuerzas de seguridad innecesario. Vimos a agentes de la Federal requisar a los gritos a pibes de 12 años que lloraban frente a esa situación”, relató.

Pero lo peor ocurrió cerca de las 14. “A esa hora, que era cuando necesitaban el quorum para tratar la ley, lanzaron gases y la gente comenzó a correr. Entonces, los uniformados hicieron una especie de razias en moto, iban cazando gente. Esto lo vimos los que estábamos en la Plaza de los Dos Congresos. Parece que la presión popular molestaba sobre algunos legisladores y entonces iniciaron esa terrible represión”, dijo Mengarelli en diálogo telefónico con EL DIARIO desde la sala de un hospital en Buenos Aires, donde colaboró en la asistencia de un trabajador herido.

Pese a todo, entiende que el hecho de que los diputados tuvieran que suspender la sesión donde se trataría la polémica reforma en el sistema jubilatorio terminó siendo “una batalla ganada por el campo popular”.

Agregó que lo que analizaron ayer tras la marcha “es que están reprimiendo para disciplinar al pueblo y comprando con la Banelco más grande de la historia las voluntades de gente que no tiene partido ni ideología, sino que ve a la política como un negocio”.

Mengarelli tiene en su cuerpo historias de militancia dentro de ATE, desde la dictadura militar hasta la actualidad. Al preguntarle a qué época se parecía la represión de ayer, no dudó en contestar: “Cualquier coincidencia con la dictadura es pura coincidencia, porque en realidad, nunca vi tanto alarde del aparato represivo”.

¿Y ahora?

Cacho Mengarelli plantea que a partir de ahora “los movimientos populares debemos estar preparados. En cualquier fecha. Hasta te diría que no nos sorprenda que llamen a una sesión entre Navidad y Año Nuevo, como ya nos pasó en Córdoba, para tratar reformas a espaldas del pueblo”.

“Tenemos que estar alertas, porque el límite de cualquier gobernante deben ser los pibes y los viejos. No dejemos que se metan con ellos”, señaló.

El proyecto

Dado que el dirigente villamariense integra el grupo de jubilados estatales, han analizado en detalle la iniciativa que procuraron aprobar ayer en el Congreso.

Le pedimos una síntesis de los puntos centrales, según su mirada, y esto nos dijo:

-“Quieren cambiar el cálculo de movilidad, lo que en definitiva quiere decir que el jubilado va a cobrar menos. Tienen que esperar que los aumentos de precios muevan la aguja de la inflación para que te den un aumento en cómodas cuotas. Hablan de compensación con adicionales de 40 pesos. Es insultante”.

-“Cuando dicen que los jubilados van a cobrar el 82% móvil hay que aclarar que no es del sueldo en actividad, sino de la mínima, que hoy está en siete mil pesos. Y para eso tienen que tener 30 años de aportes, que con la gran precarización que existió en estos años son muy pocos los que llegan”.

-“Cambian la posibilidad de jubilarse con moratoria por una pensión a la vejez, que es un 20% menos”.

-“Trabajar hasta los 70 años no va a ser opcional; porque si te jubilás a los 65 vas a cobrar el 40% de lo que ganabas en actividad y no te va a quedar otra que seguir trabajando. Pero es tan perverso, que si seguís en actividad el empleador no tiene obligación de pagarte aportes después de que cumpliste los 65”.

-“Establecen una canasta de prestaciones básicas para salud con especialidades a las que les ponen un cupo. Si superan ese cupo, el jubilado tendrá que pagar”.

-“Están usando a destajo el fondo de garantía y sustentabilidad de ANSES, que es el fondo del que dependen las futuras jubilaciones”.

-Corrupción: “El titular del PAMI es presidente de una fundación que es la vía por la que quieren privatizar la obra social y también es dueño de una empresa de salud que él mismo contrata para los jubilados”.

Marcharon hacia la sede del PRO

Desde distintas organizaciones sociales y gremiales realizaron ayer una movilización por las calles de la ciudad. La concentración fue a las 20 en la plaza Centenario y luego partieron hacia el local del PRO en Villa María, ubicado en la céntrica 25 de Mayo, donde improvisaron un acto. Allí volvieron a convocar a una marcha para hoy, a las 19, en la plaza.

La numerosa columna siguió caminando por el centro, para desconcentrarse en cercanías de ANSES, donde habían estado reclamando a la mañana (ver página 3).