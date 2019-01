“Es prematuro para saber si en Villa María habrá armado de Cambiemos”

Elecciones municipales – El presidente de la UCR dijo que aún “todo está en discusión”

Para Barotto primero hay que definir en el orden provincial; además consideró que en la ciudad no se pudo avanzar en un trabajo conjunto, cuestionó el rol de algunos dirigentes del PRO y del Frente Cívico y habló de hacer un frente con quienes “piensan parecido”

El presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, dijo que aún es prematuro para saber si en la ciudad se va a dar el armado de Cambiemos o no, pero que si el órgano máximo del partido decide ir dentro de la alianza, evaluarán la participación.

“A nivel provincial, el congreso presidido por Rodrigo de Loredo estableció que la UCR irá dentro de Cambiemos, pero el comité provincia, en manos del intendente de Córdoba, Ramón Mestre, viene manteniendo una fuerte disputa porque lo que está en discusión son los cargos electivos a nivel provincial. El PRO todavía no firmó la presentación de Cambiemos en la Junta Electoral provincial, es decir, todavía falta definir a nivel provincial porque está todo en discusión, falta que se pongan de acuerdo en cuestiones básicas, como la forma de elegir los candidatos, si se acepta o no la interna”, señaló.

En este punto se manifestó en contra de seguir una encuesta para elegir candidatos y consideró que deben definirse a través de una interna, “para que elija el ciudadano con el método más transparente”.

“Villa María tiene su particularidad. Acá no se ha podido avanzar en un trabajo conjunto en todo este tiempo, más allá de que puedan decir que es un problema con el presidente de la UCR. Me parece que acá nos debemos una discusión profunda sobre lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Creo que debemos hacer una rendición de cuentas de todo lo actuado en los últimos tiempos”, apuntó.

“A una parte del radicalismo le molesta el rol que vienen teniendo algunos integrantes del PRO en el control de la gestión municipal, lo que se está haciendo en el Tribunal de Cuentas no lo compartimos, tampoco compartimos el desempeño que tuvieron algunos concejales de Juntos por Villa María en la defensa del patrimonio municipal y que está reflejado en la forma en que se votó el canje del Salón de los Deportes. No queremos ser obsecuentes del Estado municipal. Ellos siempre dijeron que estaban en las antípodas del kirchnerismo y en Villa María terminaron apoyando todas las decisiones claves del Gobierno municipal, que viene del kirchnerismo. Sin dudas que el radicalismo ha sido el único partido de oposición acá en todo este tiempo, creo que hemos hecho una oposición responsable, respetuosa, pero me parece que el PRO no la ha hecho y en el futuro no queremos estar amontonados, sino que queremos discutir políticas y construir una sociedad cada vez mejor y para esto se necesita de los mejores hombres y mujeres de la ciudadanía”, remarcó.

“En lo personal, más allá de que a esto lo va a decidir el radicalismo, creo que eso de estar amontonados no le sirve ni al partido ni a la sociedad. No digo de ir solos, hablo de un frente con quienes pensamos parecido, y no me refiero a no hacer una alianza con todo el PRO, sino con algunos dirigentes que han sido funcionales al Estado municipal, inclusive hay algunos del Frente Cívico que han desviado el camino. Creo que tenemos que poner todo sobre la mesa, porque seguir haciendo lo mismo no me gusta y no quiero perder el tiempo, estamos en política para construir y sumar”, subrayó.

Visiones diferentes

“Parte del radicalismo cuestionó la alianza, pero yo me circunscribo a la oposición a nivel local, no opino a nivel nacional ni provincial, creo que los actores que están dentro de Juntos por Villa María no han demostrado la grandeza suficiente como para representar los intereses de todos los sectores. Hay una parte de la UCR que no cuestiona al PRO, entonces dentro del partido tendremos que unificar posiciones, fijar una estrategia y en función de eso dar el próximo paso”, afirmó.

“En el plano local, más que estar o no a favor de Cambiemos, es la forma de hacer política que tiene uno u otro partido, tenemos visiones totalmente distintas y se han demostrado con acciones todo el tiempo, eso se pondrá en la balanza y el partido decidirá. Es prematuro para saber si en Villa María habrá armado de Cambiemos o no, primero está lo provincial, estimo que lo local vendrá meses después, entonces va a haber muchos factores en el medio que van a definir las distintas líneas de acción o escenarios posibles”, opinó Barotto.

“Lo primero es acomodar la cuestión provincial, en función de lo que se decida ahí luego tener acá una definición interna de la UCR entre los que están en contra de Cambiemos y los que están a favor de la alianza, cómo se van a resolver esas posiciones, si se va o no con Cambiemos, quién va a ser el candidato para defender una línea de pensamiento, una idea, una forma de hacer política, una forma de ver plasmados los proyectos de ciudad hacia el futuro, y si hace falta ir a una interna”, precisó.

“Si el órgano máximo del partido decide ir con Cambiemos, acá no puede ir solo un sector de la UCR, no hay esa alternativa. Llegado ese punto, y si acá no cambia nada, se evaluará si participamos o no”, concluyó.