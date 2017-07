Es trabajadora social la primera chica trans egresada del Inescer

Sigue en la institución cursando su segunda carrera y es presidenta del centro de estudiantes. Empezó a estudiar después de la sanción de la Ley de Identidad de Género. “Me abrió las puertas a muchas cuestiones que estaban vedadas para mí”, aseguró

Que un mujer egrese del Nivel Superior en una institución pública no debería revestir novedad alguna. Pero Alejandra Navarro pertenece a un colectivo que hace 10 años estaba olvidado por el Estado, lo que generó una fuerte invisibilización que luego devino en discriminación, sumado a la violencia institucional ejercida sobre las chicas trans.

En 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández impulsó la Ley de Identidad de Género, Alejandra pudo inscribirse finalmente en una carrera terciaria, después de haber pasado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con una experiencia poco grata.

“Tenía que recogerme el pelo y fajarme los pechos como para poder encajar en ciertos espacios. Tuve que dejar porque sentía que no era yo”, comentó la mujer a EL DIARIO.

El jueves egresó como trabajadora social del Instituto de Educación Superior del Centro de la República Dr. Angel Márquez (Inescer) y va a continuar en esa entidad porque cursa su segunda carrera: animación sociocultural.

Esto le permitió formar parte de una lista de unidad para encabezar el centro de estudiantes en la que sus compañeros decidieron que sea ella la presidenta.

Lejos de la vanidad, Alejandra no se considera a sí misma un ejemplo, sino a “la gente que me rodea y contiene porque afuera todavía existen personas que me gritan cosas”. “Esta institución me dio todas las posibilidades y tuve mucho apoyo de los docentes”, comentó.

El día después de la sanción de la Ley de Identidad de Género -que le permitió andar por la vida con el nombre acorde a la identidad de género autopercibida- se presentó en el Registro Civil para hacer el nuevo DNI y programó ahí mismo su matrimonio para la semana siguiente.

“Ahora en julio cumplimos cinco años de casados con mi pareja, justo el Día del Amigo. Esta ley contribuyó mucho a que me pueda abrir al mundo y participar en cuestiones que antes estaban vedadas”, señaló.

En Córdoba había empezado a estudiar en la Facultad de Matemática por sus aptitudes para los libros: “Siempre fui la nerd del curso”, recordó entre risas. Esa capacidad le permitió empezar a dar clases particulares, trabajo que le permitió acceder a su casa propia.

“Era un mundo muy hostil”

A los 39 años, Alejandra ve como su futuro se sigue expandiendo tanto como sus metas. “Me gustaría llegar al Concejo Deliberante de Villa Nueva”, afirmó.

“Ser profesional muchas veces parecía inalcanzable porque afuera el mundo era muy hostil”, señaló Alejandra. Pasó por “muchas cuestiones” al ingresar como estudiante en el Inescer, pero recalcó el apoyo de docentes y compañeros desde que conoció la entidad -como asistente a una conferencia- hasta egresar.

Ahora, como presidenta del centro de estudiantes quiere abordar la temática de género en las distintas actividades que realicen. “No solamente se trata de hablar de violencia de género, sino de diversidad”, aclaró.

Alejandra militó varios años en el Movimiento Evita y anteriormente en organizaciones que defendían los derechos de personas trans, gays, lesbianas.

Al analizar la situación actual sobre las políticas públicas en materia de género, opinó que “tenemos leyes que nos amparan, pero no tenemos gente que controle que se cumpla. El INADI es un espacio de denuncias, pero no para reflexionar. Hay que copiar lo bueno y no seguir replicando lo malo”.