Balance exitoso en el cierre del Festival Vive y Siente

“Es una fecha ganada por la ciudad”

El intendente Martín Gill manifestó que esta segunda edición instaló al evento en el corazón de Villa María, asegurando su continuidad

“El balance es muy positivo, ha sido una experiencia maravillosa”.

Así lo expresó el intendente Martín Gill a EL DIARIO, en la recta final del Festival Vive y Siente que se celebró como un gran festejo por el 150º aniversario de la ciudad.

Durante 12 días decenas de miles de personas pudieron disfrutar de expresiones artísticas en todas sus formas y acercarse a la cultura, la educación y las ciencias desde otro lugar.

“A pesar del tiempo, que intentó jugar una mala pasada los primeros días, nada detuvo las actividades. El acceso a la cultura, a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación ha sido una constante con esta multiplicidad de actividades. No sólo en el Parque de la Vida, sino en todos los barrios, en lugares pequeños, humildes y en cada rincón de la ciudad. Creo que habla de este proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida del que venimos recurrentemente hablando y que nos caracteriza como comunidad”, aseguró Gill.

Un evento apropiado por los villamarienses

Tal como lo expresó el intendente, al Vive y Siente “lo pensamos el año pasado casi como una actividad para desarrollar por única vez; el éxito que tuvo nos motivó en esta segunda oportunidad y creo que es una fecha que se ha ganado la ciudad para cada año tratar de avanzar un poco más. Este año pudimos lograr que varias muestras fueran creación nuestra, de Villa María, por lo cual hubo un trabajo importante detrás, como ha sido la carpa del Museo Bonfiglioli”, destacó el jefe comunal, y agregó: “Por ahí uno no se da cuenta, pero la muestra es un proceso de creación. No es algo que se compró en otro lugar. Se creó y detrás de eso hay mucho trabajo que a veces no se logra rescatar suficientemente, pero que es muy valioso y muestra el progreso que se va generando”.

Fomentar el acceso del destinatario

“Cuando armamos los 12 días, pensamos en la cantidad de días hábiles e inhábiles que teníamos y planteamos la mañana y tarde casi con exclusividad para las escuelas y hemos tenido una respuesta enorme”, destacó el mandatario.

Gill señaló que por el “Vive y Siente, y principalmente por las carpas interactivas instaladas, pasaron todas las escuelas y todos los niveles: “De manera tal que habla bien de cómo lograr no solo montar un festejo como éste, sino después generar el destinatario del Festival”.

“Uno podría poner la carpa y tenerla vacía y cumplir hasta ahí. Pero a nosotros lo que nos interesa es que el chico se vaya quizás con más preguntas que respuestas y seguramente desde esas preguntas en la escuela busca otra cosa. Lo que hemos querido hacer es estimular la creatividad, la innovación, la vinculación de lo teórico y lo práctico y la posibilidad de hacerlo de una manera entretenida, jugando y divirtiéndose ”, agregó.

La guitarra de Peteco Carabajal, la cumbia de Los Palmeras, la potencia de El Choque Urbano, la música de La Delio Valdéz, Arbolito, la Orquesta Sinfónica de Villa María, Luis Pescetti, charlas con importantes escritores, ciclos de cine, teatro, literatura, talleres de luthier, danza, el cierre con la murga uruguaya Agarrate Catalina (ver página 14) y las muestras fijas, son solo algunas de las más de 500 actividades totalmente gratuitas que deleitaron a chicos y grades de la ciudad y alrededores desde su apertura el 27 de septiembre hasta la noche de ayer.