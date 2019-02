“Es una negligencia grave del municipio”

Estacionamiento medido – Benzo opinó que hubo ineptitud en el control

Para el vocal del Ente de Control, el error no puede subsanarse con un decreto

El vocal de la minoría en el Ente de Control de Servicios Públicos, Romeo Benzo, consideró que para subsanar el error en el valor de la tarifa de estacionamiento medido publicado en el Boletín Oficial debe sancionarse una nueva ordenanza.

“Fue mal publicado en el Boletín Oficial, es un yerro garrafal, está firmado por el intendente y por el presidente del Concejo Deliberante, es una negligencia grave de las autoridades municipales, y del intendente para abajo son todos responsables”, enfatizó Benzo.

“La empresa aplicó el aumento de acuerdo a lo que sale publicado en el Boletín Oficial, ahora dicen que es un error y que lo van a salvar con un decreto, pero un decreto no puede salvar una ordenanza. Una normativa inferior no puede ir sobre otra superior, los actos administrativos tienen que ser como corresponde. Para subsanarlo es necesario sancionar otra ordenanza, no se puede cambiar con un decreto”, indicó.

“Lo que va a generar un problema es que Federación aplicó lo que dice la ordenanza y ahora, al volver atrás, la concesionaria podría tomar acciones legales contra el Estado municipal. Aunque haya filmaciones y actas de la aprobación de la ordenanza, no hay forma de retrotraer la mala publicación del Boletín, Federación se guió por el mismo, lo que la habilitaría a seguir cobrando y a no devolver la plata”, apuntó.

El entrevistado también advirtió que “el municipio podría tener un problema por una ineptitud en el control”. “Antes de publicar en el Boletín hay un departamento que gana mucha plata para revisar los puntos y comas de las normas que van a salir publicadas. El intendente y el presidente del Concejo son los responsables, porque los que tienen que hacer el control están bajo su jurisdicción. Todas las ordenanzas, decretos, corresponden al órgano administrativo del Ejecutivo y cuando se promulga una ordenanza hay que revisar para publicar”, insistió.

“El error grave fue de las altas autoridades municipales y ahora quieren subsanarlo con un decreto. La única forma de revertir esa normativa ya publicada es con una norma nueva, la ley más importante de la ciudad no se puede subsanar con un decreto”, reiteró.