Escriben los lectores

Pelotas de YPF y AFA made in China

Señor director:

Escribo un breve comentario.

Estaba en una estación de servicio YPF y un conocido amigo compró una pelota de fútbol con el logo YPF y AFA.

Le pregunté a la empleada cómo podía hacer para obtener la pelota y me respondió que tenía que cargar 500 pesos de combustible súper además de 180 pesos.

Contento con la compra, llegué a mi casa y al observarla veo que lleva la inscripción: Importador Rulo SA, el respectivo CUIT y la leyenda de Hecho en China.

Ahora reflexiono: Bell Ville es la capital de las fábricas de pelotas de fútbol, ¿no se la podrían haber comprado a ellos?

YPF es una petrolera argentina, actuando de esta forma generaríamos empleo.

Luis Pieckenstainer – M 6.598.172

La Ley de Bosques y la avaricia

Señor director:

Respecto del arbitrario e inmoral intento de reformar la Ley de Bosques, quiero acercar mi opinión. Es imposible permanecer en silencio cuando uno conoce, desde hace tiempo, las pavorosas heridas abiertas sin sentido a nuestra tierra, o con un sentido poco claro, un sentido más bien siniestro.

Nuestros antepasados jamás sobrevivieron destruyendo ambientes naturales y exterminando especies de fauna y flora silvestre. La lección primitiva de ellos fue otra muy distinta, basada en el respeto y la conservación. Hoy nadie tendrá dudas que esa veneración y ese cuidado de la Naturaleza, se ha transformado por desgracia en avaricia descontrolada y en agresiva mezquindad.

La tierra nos grita, a su modo. Cada día de nuestras vidas. Y ya por generaciones. La avaricia es ciega, la mezquindad es sorda. La Naturaleza deberá defenderse de todas formas. Algunos, no todos, nos damos cuenta de eso.

Y aquellos que nunca escucharon el clamor de la tierra, con sus aliados mediáticos, pretenden inclinar la balanza done se pesa un falso progreso con el destino de la humanidad. No es descabellado verlo de ese modo. Créanlo, es así.

Tampoco creo que aquellos se arrepientan algún día. Están ciegos y sordos. ¿Qué les hará creer esa suerte de omnipotencia en la que se escudan? ¿Pensarán que en la debacle ambiental ellos son invulnerables? Como creyente que soy les diré, quizás Dios los perdone, la Naturaleza, jamás.

Debo agregar que, si bien la Ley de Bosques (Ley 26.331) establece que las provincias deben realizar su Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, según sus tres categorías (roja, amarilla y verde), la Provincia de Córdoba no resiste más ordenamiento, pues nuestro bosque autóctono se llevó a límites inadmisibles de destrucción.

Muy a pesar de las asociaciones rurales, cuyos estudios de rigor científico, me recuerdan las películas de ciencia ficción que veía en mi adolescencia. Lo dije antes, están (o lo parecen) ciegas y sordas, es posible que no lo entiendan nunca.

Por la presente nota quiero solidarizarme con los artistas Raly Barrionuevo y José Luis Serrano (Doña Jovita), pero también con todos aquellos que apoyan y marchan en defensa de nuestro bosque nativo y nuestra madre Naturaleza. No existe ninguna división ideológica cuando uno defiende la “Casa Común”. la sociedad argentina no tiene el cerebro de los dinosaurios, nosotros sabemos muy bien quiénes provocan las divisiones. No pretendan engañar a nadie, porque esta vez el “truco” de la mentira no funcionará. Deberán muchos desengañarse con esa frivolidad del consumismo y el progreso. Es muy notorio que han perdido la sensibilidad humana. O están confundidos (yo no lo creo), progreso no es igual a individualismo. El progreso también es conservación de las riquezas de nuestra tierra. El progreso es cuidar los ambientes naturales que les dejamos a nuestra descendencia.

Juan A. “el Negro” Díaz, artista gráfico, DNI 11.785.829