Especialistas expondrán el jueves sobre hepatitis

Este jueves habrá un congreso sobre hepatitis, dirigido a médicos no especialistas en la enfermedad. El objetivo es mejorar el diagnóstico de hepatitis, ya que muchas personas desconocen que la sufren.

La actividad, denominada Redes Hepatitis Villa María tendrá lugar en la Clínica de la Familia, en cuyo auditorio se concretarán las deliberaciones de 9 a 16.45.

La mencionada clínica organiza el encuentro junto a Roetgen y disertarán profesionales de Córdoba junto al médico local Darío Quinodoz.

Aún hay vacantes para que asistan médicos clínicos, generalistas y gastroenterólogos. Se inscribe en centromedico@roentgen.com.ar, pero también se puede formalizar el acceso concurriendo el mismo día del encuentro.

El temario incluye: casos clínicos (HCV, HBV, coinfección) por Alina Zerega, abordaje de paciente con transaminasas aumentadas por Guillermo Ortiz, manejo actual de hepatitis B por Rodolfo Cattáneo, ¿qué debe saber el clínico sobre hepatitis C? por Carlos Germán, acceso al tratamiento de hepatitis C, por Silvia Mengarelli, manejo de hepatitis C en situaciones especiales por Darío Quinodoz, y cierre de casos clínicos y conclusiones, a cargo de todos los expositores.