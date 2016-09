Espontáneamente, De Falco fue a Comodoro Py: “Soy inocente”

Confirmó que no está imputado, tal como señaló EL DIARIO. Dijo que no encuentra dónde hubo delito y que la remodelación del “Anfi” se hizo con fondos propios, no de la Nación

El concejal Carlos De Falco se presentó ayer en una Fiscalía y en un Juzgado Federal de Comodoro Py, en Buenos Aires, en el marco de la denuncia que lo involucra en su calidad de presidente del Tribunal de Cuentas, cargo que ostentaba en 2009 cuando se firmaron los convenios de la obra de remodelación del Anfiteatro.

Estuvo en la Fiscalía a cargo de Ramiro González y dialogó con el secretario Mario Castillo. También pasó por el Juzgado conducido por Rodolfo Canicoba Corral. Así pudo confirmar que no se encuentra imputado, ni él ni los demás funcionarios nombrados en la denuncia del extribuno José Naselli.

“Me voy satisfecho y tranquilo. Todavía ni siquiera se abrió la investigación, tienen que ver si son competentes”, apuntó.

Tal como informó EL DIARIO ayer, lo que el fiscal González hizo es solicitarle al citado juez que se abra una investigación tendiente a dilucidar si hubo sustitución de documentos públicos (Naselli habla de “convenios gemelos”) y si eso significó o derivó en un delito, todo en torno a la obra del coloso de cemento de la costanera.

Tras pasar por la Justicia Federal, el edil reiteró a este diario (vía telefónica) que es inocente y que no cometió ningún hecho ilegal o ilícito.

“Mis votos fueron fundados y en el fondo tampoco creo que haya ilícito general, por lo menos en lo que es Villa María”, señaló.

Precisó que se reunió con el secretario Castillo y ahí se enteró de que “el expediente tiene pocas hojas y que si el juez se aboca a la investigación, le pedirá documentación al Ministerio de Planificación para ver si salió algún dinero”.

“A la Municipalidad estos pagos no ingresaron porque la obra se hizo con fondos propios”, aseguró. “Las órdenes de pago que se mencionan fueron pagadas con dinero de la Municipalidad y fue una decisión política del intendente (Eduardo Accastello) porque se venía el Festival y quería hacer el escenario”, graficó.

-Naselli denunció “convenios gemelos”.

-No leí su denuncia.

-Pero ha sido pública, ha salido en los medios.

-Está el fundamento en mi voto. El Ejecutivo tomó la decisión política de remodelar el escenario. Previo a ello, había un convenio con el Ministerio de Planificación para hacer esa obra, que comprendía, además, una cancha de tenis-básquet que se subía y se bajaba, en un proyecto de 25 millones de pesos que significaba el cierre total del predio del “Anfi”.

Esos millones iban a venir, pero nunca llegaron. Entonces el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) decidió arreglar el escenario con fondos propios, mandó (a tribunos) el primer convenio con el ministerio y señaló que lo iba a ejecutar con fondos propios. Cuando hubo una insistencia, agregaron otro convenio -sin especificar por qué- que mencionaba al Eninder por primera vez.

Sobre el anterior convenio que mandó la secretaria de Economía, se aclaró que no tenía valor, el que tiene valor es el que está ratificado por el Deliberante, que indica que se iba a hacer a través de Eninder.

Como la plata no vino de Nación, sino de arcas propias, todo eso es inocuo, no tiene efectos.

-¿Por qué la hizo el Eninder, cuando originalmente no estaba previsto?

-Porque hay un convenio entre el municipio y el ente ratificado por el Deliberante. Yo no puedo juzgar una decisión política. De todas maneras, el voto del Tribunal de Cuentas (por mayoría, por los dos vocales de la oposición) fue en contra de esa decisión oficial, por lo que yo no puedo haber hecho nada. Mi voto (N. de la R.: que sí fue a favor de la determinación de Accastello) no tuvo efectos.

-Cuando el miércoles lo abordamos en el Deliberante, quedó la sensación de que usted no defendió la gestión, sólo habló de su situación particular. Dijo, incluso, que no manejaba los fondos.

-Ustedes me hicieron la pregunta a mí, yo no manejé fondos, es la verdad. Si estoy diciendo que lo que mandó el Ejecutivo es legalmente correcto, entonces estoy defendiendo la gestión. A uno le puede gustar o no que lo haga el Eninder, pero habiendo una ratificación del Deliberante, la actuación es correcta. No entiendo tampoco por qué la nombran a (Verónica) Navarro, que firmó la insistencia nomás.

-¿Firmó Javier Suppo en calidad de presidente del Deliberante a cargo de la Intendencia o fue Accastello?

-Suppo firmó un convenio en una semana que estuvo a cargo. Pero la situación es otra. Lo que hay que investigar es qué pasó con los fondos. La obra se hizo, sí. Los fondos salieron de la Municipalidad. ¿Dónde está el delito? Lo hizo el Eninder, sí, hubo para eso una ratificación de los concejales. No encuentro el delito. El ente presentó los avances de obra. No encontraba las objeciones para que no la hiciera.