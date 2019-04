“Esta es la cruel realidad a la que nos llevó este gobierno que ha fracasado en todo”

MANO A MANO – Mauro Bizzarri

Nació en Bell Ville, el 15 de julio de 1979. Siendo un bebé sus padres se fueron a vivir a barrio Las Quintas de Villa Nueva, lugar donde sigue teniendo su residencia. Cursó la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional. Es soltero. En el secundario empezó a militar en las filas del justicialismo. Fue parte de la Juventud Peronista y en 2003 llegó a una banca en el Concejo Deliberante de su ciudad, de la mano de Marcelo Frossasco. En 2007 fue reelecto ejerciendo su cargo hasta 2011. A partir de esa fecha se desempeñó en cargos ejecutivos, entre ellos la dirección de deportes y el área de Seguridad Ciudadana. Volvió al legislativo en 2018 y hoy es vicepresidente del cuerpo. Es candidato a concejal de la lista presidida por el intendente Natalio Graglia que va por su reelección

Escribe: Nancy Musa

DE NUESTRA REDACCION

Ser una buena persona. Uno de los principios que mamó desde su infancia, valores inculcados por una familia de trabajadores que abrazó la solidaridad y la empatía con el otro, sin dobleces, y que lo convirtió en un dirigente de bajo perfil, dialoguista, afectuoso, humilde, con vocación por el trabajo dedicado a su ciudad.

Hace 15 años que Mauro Bizzarri está en la función pública, se moviliza en la misma moto que compró siendo empleado de un supermercado, vive acorde a su esencia de trabajador y no aspira a nada más que lo necesario para andar por la vida, sin ostentaciones.

Es un vecino, comprometido con su labor. Cuenta las cosas mezclando la seriedad y el buen humor, la tristeza y la alegría, la razón y el sentimiento. Es peronista de alma, corazón y vida.

Ama su ciudad, vive en el mismo barrio de su infancia, respeta la diversidad de pensamiento y sueña con seguir contribuyendo a un país mejor y más justo.

-Estamos a pocos días de las elecciones del 12 de mayo en la provincia y en su localidad ¿qué expectativas tienen?

-No hay un clima electoral, la gente está preocupada por lo que ocurre diariamente, no sabe de qué manera cubrir las necesidades diarias, desde la comida hasta mandar los chicos al colegio. Uno ve la matrícula que tienen hoy los colegios públicos de Villa Nueva, están sobrepasados y han hecho un gran esfuerzo para incorporar chicos que iban al sistema educativo privado y hoy las familias no pueden bancarlo.

Creo que todos estos temas llevan a las familias a pensar en eso y no en la elección. Hoy la gente está preocupada por la realidad económica.

-¿Si miran las encuestas, qué panorama tienen?

-Si uno mira las encuestas, de uno o de otro, estamos bien, pero como dice el intendente la única encuesta que vale es la del 12 de mayo cuando se cuentan los votos. Uno siente por allí que nos acompañan, pero hay que seguir trabajando por la gente y explicarle que lo que está viviendo Villa Nueva es una situación que el municipio trata de amortiguar.

Y la gestión no ha detenido ni una sola obra, están todas en plena ejecución y otras se han casi terminado como los desagües.

-¿La relación entre los concejales de las dos bancadas es buena?

-Sí, tenemos una relación muy amena, obviamente con las diferencias propias partidarias. Yo he pasado por tres Deliberantes distintos y siempre se trata de tener la mejor relación posible para llevarle un mensaje de trabajo conjunto a toda la ciudadanía.

Y las diferencias se dejan planteadas con respeto, además el intendente es un asiduo visitante del Concejo, va a explicarnos los proyectos, a despejar dudas, a charlar sobre diversos temas.

Por supuesto hay momentos tensos, pero terminada la sesión tratamos de bajar las tensiones. Estamos en Villa Nueva, y una vez terminada la gestión nos vamos a cruzar permanentemente.

Yo quiero cruzarme con un excompañero concejal y poder hablar de lo que hemos vivido.

-¿Usted tiene buena relación con muchos de los que han compartido el ámbito legislativo?

-Sí, tengo muy buena relación con Silvia Aguilar, con Carlos Negro, con Sandra Bailone, que hasta el día de hoy mantenemos una amistad.

En mi caso, he podido entender que la cuestión política va por un lado y las relaciones humanas van por otro.

Eso es lo que me llevo como lo mejor.

-¿Tienen algún proyecto conflictivo en este momento?

-Lo que rescato de Natalio (Graglia) es que todo lo que puede generar una polémica, antes de la presentación lo viene a charlar con los concejales. Eso es muy positivo, siempre nos ha escuchado, y ha permitido que se incorpore la opinión nuestra y de la oposición.

Y así llega armado el proyecto sin ninguna dificultad.

-¿Por la campaña electoral hay más roces o el clima sigue cordial?

-(Sonríe). El clima de campaña se vive los miércoles, que es el día que estamos los siete concejales juntos. Pero lo hacemos en la sala de comisión, con chicanas políticas (risas), pero lo estamos viviendo con total tranquilidad porque nos preocupa la situación de los vecinos.

Todos estamos muy preocupados por la situación y por la incertidumbre que tenemos. Y más allá de las diferencias partidarias todos vivimos en el mismo país y estamos viendo una realidad cruel.

Y son temas de preocupación diaria, como es lo que pasa con las empresas, las fuentes de trabajo deterioradas, no se han generado nuevos puestos de trabajo, eso es preocupación nuestra y de la oposición.

-¿Está unido el peronismo en Villa Nueva?

-En Villa Nueva tenemos gran parte del peronismo unido, no está al ciento por ciento. Las divisiones son parte de la realidad nacional de nuestro movimiento, hay muchos intereses de por medio, y eso lleva a que tengamos diferencias que nos hace imposible la unidad.

Pero en esta elección particularmente se ha logrado la unidad de los sectores más fuertes del justicialismo, que hacía mucho que no se lograba.

Creo que es importante dar ese mensaje a la sociedad, que en este momento de crisis, el justicialismo se ha manifestado por la unidad y estamos todos tirando del mismo carro.

Creo que el país necesita que estemos todos unidos y ojalá esto se dé a nivel nacional, por el momento no veo intención de que se logre.

Pienso que el peronismo es el que tiene la llave para salir de esta crisis.

Y en Villa Nueva vamos a trabajar para que este proyecto siga, ya que desde 1999 hasta ahora no lo hizo nada mal.

-Los comienzos fueron difíciles.

-Se comenzó con una deuda de 11 millones de dólares, en cesación de pagos y hemos revertido esa situación. Uno ve los archivos y observa que en 1999 había 52 juicios en contra del municipio, no había para pagar los sueldos, cuentas embargadas. Y las buenas administraciones que tuvimos hicieron que hoy tengamos un balance de 2018 con un superávit de 14 millones de pesos.

El compañero municipal sabe que del 1 al 10 tiene su sueldo, todas las paritarias se tratan y se llega a consenso.

El aumento que se acordó en febrero ya se lo comió la inflación y seguimos en tratativas, con las puertas abiertas, porque si no dejás atrás a la economía familiar de cada uno de los trabajadores del municipio, aparte son una microeconomía que mueve al comercio.

-¿A nivel nacional no vislumbra posibilidades de unión del peronismo?

-Hoy no la estoy viendo, me parece que debemos tener un líder dispuesto a sentarse a conversar, y tener un acto de grandeza por la hora que está viviendo nuestro país. Tenemos que tener en una mesa sentada a Cristina, a Massa, a Lavagna que tiene pretensiones de ser candidato, a todos los sectores.

Creo que hay un sector que se denomina peronismo federal que está dialogando, pero falta incorporar una parte importante, que tiene un muy buen caudal de votos, que es el peronismo que gobernó el país 12 años.

-Y fue muy criticado, por cierto, el anterior gobierno.

-Hay cosas buenas y malas, pero el país que teníamos hace tres años y medio atrás, hoy es soñado.

En ese momento se criticaban muchas políticas que parecían fuera de eje y hoy se ve lo necesaria que eran.

Lo que se mantuvo, como las asignaciones que fueron muy criticadas, hoy ya no son suficientes. Veo que la gente no puede sobrevivir con la asignación.

Y te indigna mucho porque hablan de los choriplaneros, y cómo se los llama a esos choriplaneros que son del gobierno actual.

Y esas personas siguen estando en peor situación. Todos los días se pierden fuentes laborales.

Por eso digo que los líderes del peronismo se tienen que unir y dialogar, si se han podido juntar, en Cambiemos, fuerzas que no tienen nada que ver en su raíz, cómo no nos vamos a poder juntar nosotros que venimos del mismo movimiento que tenemos la llave de la solución como siempre.

-Pero le cargan todas las tintas al peronismo, desde el Gobierno nacional.

-Ahora nos quieren hacer creer que la culpa es de 70 años de gobiernos peronistas, al país lo han llevado así en estos dos años y medio y es el peronismo que seguramente va a tener la solución, así como lo hizo Duhalde en 2001 y en 2003 ya teníamos un país en paz. Luego vino Néstor y llevó al país muy bien.

Pero bueno, cuando se ve que a la gente más vulnerable se le va dignificando la vida, tenemos esos sectores resentidos que no les gusta que muchos nos pongamos a la par, y podamos tener las mismas posibilidades, los mismos derechos.

Eso le molesta a mucha gente y comparte la idea de este gobierno que ha incrementado las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen.

Hoy tenemos deuda, la riqueza se está concentrando en las clases que más tienen, tenemos a la vista un panorama poco feliz para los argentinos.

Eso es muy triste.

-¿Cree que el peronismo nos puede sacar de la crisis?

-Tengo la esperanza de que sí, que el peronismo va a poder gobernar la Argentina en el próximo período y lo va a sacar adelante. Uno quiere que podamos ir unidos y trabajando todos juntos por la grandeza del país, no podemos estar desmoronándonos en Latinoamérica.

Se ve cómo hemos perdido todos los niveles, en comparación con países hermanos. Eso es triste. Muchos hablaban de que no se podía comprar dólares antes, y ¿ahora quién compra dólares?

Nos meten un disquete y nos hacen creer muchas cosas a través de los grandes medios de comunicación, yo veía a muchos preocupados por los dólares y no conocían un dólar, como yo. Y querían ir al Banco Nación a comprar dólares, ahora tienen que ir a pedir, por favor, si le pueden dar un crédito.

Hoy nos golpea otra realidad, fruto de la administración del Gobierno nacional.

-¿El plan económico es intencional o es producto de la improvisación?

-Creo que su intención, el presidente dice que no hay otro camino, es el camino que él proyectó desde el momento que asumió la Presidencia.

Fue totalmente premeditado, endeudarnos, concentrar la riqueza en pocas manos y nos mintió en el ciento por ciento. Nos mintió con pobreza cero, con combatir la inflación, con que los trabajadores no pagarían Impuesto a las Ganancias, en los brotes verdes, el segundo semestre, el crecimiento invisible. Nos mintieron en todo.

Ahora tenemos un grupo de meteorólogos que nos metieron en tormentas distintas, pero pésimos meteorólogos porque no están previendo las tormentas. Nos anuncian la tormenta cuando ya estamos en el medio.

Esta es la cruel realidad a la que nos llevó este gobierno que ha fracasado en todo.

-¿No le parece que la raíz de quienes apoyan estas medidas, tiene mucho que ver con el odio al peronismo?

-Siempre, no es de ahora. Hay gente que odia al peronismo porque cuando es gobierno te posibilita ponerte a la par de muchos que les molesta que estés a la par, que les molesta que puedas comprarte un auto en cuotas, que les molesta que puedas irte de vacaciones a lugares que consideran exclusivos de ellos.

Nos ha pasado cuando Perón hizo las colonias de vacaciones en Embalse y en Chapadmalal, a mucha gente le molestó y dejó de frecuentar esos lugares.

Hoy sigue estando, en ciertos sectores, ese desprecio del que más tiene por los que pueden escalar un poco y a gozar de los derechos que en realidad todos tenemos.

Está ese núcleo duro que lo sigue acompañando a este gobierno, es una cuestión de clases que considera que ciertos derechos son exclusividad de ellos y les molesta que la gente progrese.

Por eso, esa clase le va a echar siempre la culpa al peronismo de todo y va a votar al antiperonismo llámese Alianza, Cambiemos o ya vendrá algún otro nombre.

-¿Viene de una familia muy peronista?

-Sí, vengo de una familia peronista. Mi papá metalúrgico que se jubiló después de muchos años de trabajo, mi mamá ama de casa que se jubiló gracias a la “yegua” (sonríe). Ambos peronistas, ninguno funcionario.

Mi viejo hizo hasta tercer grado, mi vieja terminó su primaria en Ballestero Sud, y siempre se charló del peronismo, hasta el día de hoy en el aparador está la foto de Perón y Evita, el banderín que le han dado en algún acto, amarillo, pero lo cuidan como una estampita (risas).

Lo viví, lo mamé y me gustó, escuchar la marcha peronista en un casete, cantarla a capella.

Desde muy chico, con mi viejo íbamos a las choripaneadas de los peronistas.

-¿Y leyó sobre la historia?

-Sí. Siempre me gustó leer, y me eduqué en el sistema público, en Villa Nueva desde el jardín.

Siempre me inculcaron la lectura, posibilidades que ellos no tuvieron porque trabajaban en el campo, vinieron a Villa Nueva siendo adolescentes, y me incentivaron a leer, me compraban libros.

Me gustó el peronismo, por lo que leí, por lo que charlaba en mi casa, por lo que mi abuela me contaba de su primer muñeco Carlitos, que tuvo hasta el último día de su vida, porque se lo había regalado Evita.

Venimos muy de abajo y esas cosas te marcan y te posibilitan ubicarte dentro del justicialismo.

-¿Cómo fue su infancia en barrio Las Quintas que era un sector despoblado en ese momento?

-Totalmente despoblado, las calles eran senderos, mucho cañaveral. Tuve una infancia muy feliz, de andar todo el tiempo en la calle, íbamos a cazar, a entrampar, sin tener ningún medio de comunicación, porque ni teléfono teníamos.

Y estaba el motel, seis o siete casas nada más y hoy es un barrio que tiene cloacas, agua, gas en ejecución, alumbrado público, cosas que no existían en mi infancia.

Uno ve que va progresando y a veces miramos con nostalgia aquellos tiempos.

Nos parecía que el centro de Villa Nueva quedaba a mucho tiempo de distancia (risas).

Pasé una infancia muy feliz, sin ningún tipo de drama, todo el tiempo aprendiendo a sobrevivir a muchas cosas.

-¿Era un chico tranquilo?

-Muy tranquilo, a diferencia de mi hermana (risas). Siempre digo, nació mi hermana y fue un remolino, hasta el día de hoy.

Yo siempre fui muy tranquilo, ninguna queja de parte de vecinos, salvo algunas travesuras sanas que hacíamos cuando nos juntábamos con mis primos (risas).

–¿Le gustaba estudiar?

-Me gustó siempre estudiar y nunca me costó. Me fue muy bien, fui abanderado en la primaria y mejor compañero. En la secundaria estuve dos años como primera escolta y también fui el mejor compañero.

Cuando miro el diploma de mejor compañero, pienso que como persona no he sido mala y creo que no he cambiado mucho en estos años (risas).

-¿Qué sueños tenía en su infancia?

-Primero quería ser cura (risas), después me gustaba la recolección o andar barriendo en lugares públicos y después lo que hacía mi viejo, que era la metalúrgica, mucho no me gustaba porque veía que venía siempre con alguna quemadura, con el ojo emparchado.

Pero, bueno, mis viejos me empujaron a estudiar. Y no me arrepiento de todo lo vivido, de todo lo que me ha enseñado la vida y los valores que me inculcó mi familia.

Cuando era chico empecé a ir al Paicor y cuando mejoró la situación de mi casa, mi padre me prohibió ir al Paicor para que no le sacara el lugar a alguien que necesitaba.

Eso es muy importante, y son cosas que me quedaron y hasta el día de hoy las sigo pensando.

En política, uno tiene posibilidades de muchas cosas y prefiero hacer cosas por otras personas que necesitan.

Me siento bien con la moto que tengo, que la compré cuando trabajaba en el supermercado, podría comprarme un auto, pero me siento bien como estoy y es parte de esa raíz que aprendí en mi casa. Y que la valoro mucho.

-¿Con quién empezó a militar?

-La primera vez iba al Pío Ceballos, armamos un centro de estudiantes en 1995. El intendente era Braulio Zanotti y habíamos hecho una campaña para juntar ropa, útiles. Y mi viejo me dice que fuera a ver al concejal Guillermo Cavagnero. Y lo fuimos a visitar con otro amigo del colegio y del barrio. Nos atendió Guillermo, nos pidió un listado de lo que necesitábamos y a los pocos días nos dijo que ya tenía todos los útiles para hacer un lindo combo para entregarles a los chicos.

Nos pidió que no dijéramos quién lo había dado, que no quería que se prestara para cuestiones políticas.

Después fuimos a buscar otro tipo de ayuda y se sumaron a Guillermo, Marcelo Frossasco, Mirta Soria.

Y nos invitaron a participar de reuniones, me conocían por mi padre y porque mi casa hasta el día de hoy es un comando electoral (risas).

Y así empezamos a participar de las reuniones, en la casa de Carlos Navarro, un lugar que prestó Oreste Gorno, el papá de Alicia.

Y en esa reunión había un asado que estaban todos, Frossasco, Stella Montes, yo tenía 15 años.

-¿Estaban en los preparativos de las elecciones de 1995?

-Sí, estaban preparando para la elección presidencial. Me invitan a trabajar, fui fiscal en la elección, no sé cómo hice, no votaba pero fui fiscal (risas).

Recuerdo que trabajábamos para Frossasco candidato, y comencé mi militancia en los barrios. Cuando terminé el secundario en 1997 me anoté en la universidad y empecé con una fuerte militancia, estaba Accastello con su proyecto de ser candidato a intendente. Me invitó a formar parte de su grupo de jóvenes. Yo militaba en barrios de las dos ciudades.

-¿Trabajaba, estudiaba y militaba?

-Trabajaba en el supermercado y estudiaba en la universidad y militaba. Frossasco es intendente en 1999, como te decía en un caos total.

Siempre estuve, vino la gran crisis de 2001 y recuerdo que en el Corralón municipal se armaron muchas mesas porque había un programa que era el “Jefe y jefas de hogar”, y no me olvido que había una cola que tenía ocho cuadras, casi seis mil inscripciones se hicieron en una semana.

Y ahí trabajábamos los jóvenes con las planillas, atendiendo a la gente, fue impresionante. Lo mismo con los colchones de emergencia que se hicieron.

Después vinieron las elecciones de 2003 y trabajamos para Menem presidente.

Hicimos un acto en el Anfiteatro multitudinario que no vino Menem (risas).

Pero bueno, Menem se había ido en 1999, se convirtió en el anticristo, y después lo empezaron a extrañar (risas). Salió el jingle “Volvé Carlos”.

Se hacían megaactos y nunca vino Menem, fue a Pasco.

Y allá fuimos todos a Pasco.

-¿No le molesta haber sido menemista?

-Todos fuimos menemistas, duhaldistas, delasotistas, schiarettistas, kirchneristas…(risas). Como justicialista me hice cargo de todo, más a la derecha o más a la izquierda, somos parte del movimiento y estamos.

En la época de Menem, en mi caso, pudimos pasar de tener un excusado a tener un baño, mi viejo sacó la Provencred (risas) y a comprar el baño en 24 cuotas fijas. Un baño instalado, con piso, estucado, vos sabés lo que era para nosotros.

Y lo que me costó ir al baño adentro (risas), parecía imposible ir al baño adentro. Nos tuvimos que civilizar. Pude estudiar en la universidad pública y gratuita. Me posibilitó por rendimiento académico acceder a una beca, que me dio el senador en ese momento De la Sota, con una planilla que me entregó Stella Montes, una beca que era un monto importante del plan nacional.

Eso me llevo de aquellos años que nos cambió la calidad de vida a muchos.

Luego, vino la crisis por la mala administración que lo sucedió, igual que está pasando ahora.

Nunca pedí participar de listas, siempre milité.

-¿Y cómo fue que ingresó al Concejo en 2003?

-Un domingo al mediodía viene a mi casa el que era intendente, Marcelo Frossasco, con Dardo Carranza. Mi viejo cuando los vio venir lo primero que me dijo es “qué hiciste, ese hombre que viene es el intendente”.

“Que yo sepa no hice nada” (risas). Hasta que llegó a golpear la puerta se hicieron una novela.

Cuando llegó le dijo a mi papá que venían a hablar conmigo. ¿Debemos impuestos?, preguntó mi viejo (risas).

En realidad, Frossasco venía a ofrecerme participar de la lista de 2003. Y acepté, iba como concejal titular número siete, el último titular. Frossasco fue reelecto con el 60% de los votos y el justicialismo obtuvo cinco concejales.

-Pero usted ingresó a la banca.

-Sí. En la lista estaban Griselda Esparza y Dardo Carranza que se iban al Ejecutivo. Cavagnero en el mismo momento del festejo me dijo “vas a entrar como concejal” porque Griselda y Dardo se van al Ejecutivo.

¿Y ahora qué hago?, pensé. Tenía un susto tremendo. Y trabajando en el súper empecé a ir al Concejo, antes de asumir, para ir viendo el trabajo.

Me acuerdo que fui y estaba Sandra Monjes pasando una ordenanza que para nosotros fue el bautismo de fuego, la ordenanza de los crematorios. Fue un caos que la piloteamos bastante bien.

Iba a la universidad, al supermercado y al Concejo.

Mi sueldo en el supermercado era de 480 pesos y en el Concejo de 270, para que veas la proporción. Y si hoy la trasladás sigue igual.

-¿Cuál es el sueldo de los concejales de Villa Nueva actualmente?

-Hoy tenemos un sueldo de 17 mil pesos y estamos a full en mi caso. Mucha gente cree que estar en política es ganar un montón de plata y no es nuestro caso ni de los que trabajan conmigo. (muestra el recibo). Y no usamos viáticos. Esto es lo que ganamos todos los concejales.

Cuando estaba en Seguridad Ciudadana ganaba un poco más, pero son opciones, si no te gusta tenés la puerta abierta de atrás o la de adelante.

-Usted habla de la cruel realidad. ¿Aumentó significativamente la demanda social en Villa Nueva, a raíz de la situación económica?

-Lo que es Desarrollo Social con la licenciada Urquiza, con la que tenemos un contacto diario, se nota impresionantemente el aumento de la demanda. Desde el retiro de viandas en el Hogar de Día, de los módulos secos que se entregan semanalmente, el pedido de garrafas, todo aumentó y el municipio va respondiendo.

Estamos dando respuesta inmediata, porque la gente necesita comer. Está funcionando bien el programa más leche, más proteína que se administra desde el Hospital. Por suerte hay mucha cantidad y la gente retira a diario y ni hablar del tema de los servicios.

-¿Tratan de dar apoyo ante el incremento de tarifas?

-Desde el municipio se trata de ayudar para que los vecinos puedan pagar la luz, el agua que son servicios esenciales para una familia.

Todos esos temas lo vemos a diario, es una realidad cruel que está golpeando a los sectores más necesitados.

Pero también vemos gente que está solicitando una ayuda desde el punto de vista administrativo con la cuestión de los impuestos y pertenecen a ciertos sectores que en su momento podían considerarse privilegiados económicamente.

-¿Está golpeando también a la clase media?

-Por supuesto, vemos que está golpeando a una parte de la clase media alta y la clase media baja se ha desmoronado.

-¿En los últimos años han continuado viniendo los planes de la Nación o se cortaron?

-Con respecto a los planes del Gobierno nacional puedo decirte que tenemos suspendidos convenios firmados con licitaciones realizadas, otorgadas a empresas, que nunca vino el dinero. Las mismas empresas hicieron el reclamo al Gobierno de la Nación, también lo hicimos desde el Concejo, a pedido del intendente. No tenemos más el fondo a la soja, pero el municipio sigue adelante con el plan de obras por su cuenta y orden.

-¿Los programas sociales?

-Lo que es Remediar es una vergüenza lo que está llegando por mes. Acá también, la Municipalidad debe invertir mucho dinero en medicamentos para dar solución a pacientes crónicos que venían asistidos con el plan Remediar.

-¿La relación con la Provincia en este tema es buena?

-Sí, con la Provincia hubo un incremento de los programas sociales. Ingresaron planes como Más leche, más proteína, hay un stock al que puede acceder cualquier ciudadano. Ha incrementado las partidas en las raciones diarias de alimentos, tenemos varios programas de empleo, los microcréditos, es mucha la demanda que hay.

-¿Cuál es su sueño hoy?

-El sueño que tengo hoy es ser útil al justicialismo y si me necesitan estar como siempre estuve donde me han necesitado.

De mi parte siempre van a encontrar un trabajo sin horario, un compromiso y siempre orgulloso de mi origen partidario, de la familia.

Todo lo que hago es porque lo siento y porque creo que le podemos dar una mano a quien necesita. Es una elección de vida y no estoy arrepentido. Me siento orgulloso y muy honrado de hacerlo, tanto como militante o como funcionario.

Cuando me levanto todos los días pienso en honrar, mínimamente, la memoria de los fundadores de este movimiento y respetando la diversidad de pensamiento.

Me gusta escuchar, consultar a todos los que han tenido experiencia en política y que no se han olvidado de dónde venían.