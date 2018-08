Sesión especial por la Fábrica Militar de Pólvora – Gisele Machicado aseguró que el bloque estará presente

La presidenta del bloque de la minoría dijo que el viernes fueron convocados tarde y por WhatsApp y que nunca hubo intención de no asistir

La presidenta del bloque Juntos por Villa María, Gisele Machicado, confirmó que hoy participarán de la sesión especial que fue convocada para tratar iniciativas que refieren a la defensa de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.

“Sí, obviamente vamos a estar presentes, pero quiero aclarar que esta es la única sesión a la que fuimos convocados formalmente”, respondió Machicado ante la consulta de EL DIARIO.

“La sesión que se realizó el viernes por la noche fue fuera del reglamento interno, comenzó a las 20 y recibimos un mensaje por WhatsApp a las 19.58 avisándonos que estaba comenzando una sesión especial, de esa forma nos notificamos de que iba a haber una sesión de esas características en el Concejo Deliberante”, remarcó.

“Antes, a las 19, siempre por mensajes de WhatsApp, nos dijeron que iba a llevarse a cabo una reunión en el salón Eva Perón a las 19.30, no una sesión, nos avisaron media hora antes, no obstante, a una reunión uno puede o no ir, no queda expuesta la obligación que tenemos como concejales de participar de la sesión”, afirmó la edil del Frente Cívico.

“Es una obligación del concejal estar presente en la sesión, de la forma en que se hizo nos dejó en un lugar de inclumplimiento de nuestro deber, cuando el reglamento interno establece que una sesión especial se debe notificar con 24 horas de anticipación”, insistió.

“Ni siquiera fue comunicada telefónicamente ni evaluada su urgencia con las autoridades de la oposición, ni con Karina Bruno, en su condición de vicepresidenta segunda del Concejo, ni conmigo como presidenta del bloque”, agregó.

“Cuando hay una cuestión de urgencia, se habla entre las autoridades del Concejo Deliberante, pero no se hizo. Habíamos acordado que el martes íbamos a recibir a ATE, estábamos dispuestos a escucharlos ese día, pero no se habló de una sesión especial hasta dos minutos antes de iniciarse, cuando tres concejales de nuestro bloque estaban de viaje. No hubo ninguna intención de no asistir”, aseguró Machicado.

“De la única forma que se puede obviar la convocatoria con 24 horas de anticipación es en caso de urgencia en la que peligra la salud o el orden público, algo que no ocurría, por lo que no se justifica que no se haya cumplido con el reglamento”, añadió.

“Obviamente que el tema ameritaba de la participación de todos los concejales, es un hecho que ha conmovido a toda la ciudadanía, pero las autoridades del Concejo se manejaron de forma incorrecta para dejar expuesta a la oposición, y así se lo expresé al presidente del cuerpo, José Carignano, a quien comprometí a que explicara públicamente que la sesión especial se había convocado fuera del reglamento, algo que él mismo admitió. Ahora, para la sesión especial del martes, cursó las notas por escrito el sábado a la noche”, subrayó.

La presidenta del bloque de la minoría dijo que para hoy a primera hora convocó a una reunión con los integrantes de la bancada para analizar los proyectos que se tratarán en la sesión especial.

“En el bloque, nadie va a dejar de expresar la solidaridad con los despedidos y sus familias, porque es una decisión dolorosa y ojalá no se hubiese tomado. Tenemos toda la predisposición para tomar las medidas que hagan al apoyo de esas persona”, prometió Machicado.

Acerca de los concejales y la sesión por los despidos en la Fábrica Militar

En una nota firmada por Franco Brusa, Ramón Castillo y Leandro Quintans, la Izquierda Socialista de Villa María se manifestó acerca de la sesión que se llevó a cabo el viernes por la noche, a raíz de los despidos en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos.

“El pasado viernes 17 hubo un llamado de urgencia a una sesión extraordinaria en el Deliberante local para tratar los 42 despidos en la Fábrica Militar de Villa María. La convocatoria fue amplia y abierta a todo aquel ciudadano que pretendiera manifestar su posición al respecto, así que estuvimos presentes.

Como era de esperar, los concejales de Cambiemos brillaron por su ausencia, pero lo que más nos llamó la atención fueron las encendidas alocuciones de los concejales del justicialismo local, quienes hicieron exposiciones a las que no están acostumbrados, ya que hablaron con mucha vehemencia rasgándose las vestiduras de la historia y la pureza peronista para con los trabajadores.

Francamente, nosotros percibimos un gran acto de hipocresía en estos concejales, porque no tuvieron la misma conducta con los 30 despidos anteriores de FMVM, ni con las 40 familias que acamparon durante más de 30 días en una plaza en reclamo de un terreno, ni con los 30 empleados despedidos de Cormetal; además, estos concejales pertenecen a la fuerza política que gobernó durante 12 años y no hizo nada por mejorar los contratos de los trabajadores que hoy son despedidos.

Para nosotros queda muy claro que los concejales se vieron obligados a tomar estas posiciones por la presión que se les ejercía con la gran movilización que hubo de parte de una importante cantidad de trabajadores, dirigentes, vecinos, y los mismos despedidos, con lo cual queda de manifiesto que la única manera de conseguir un triunfo es con la gente en la calle.

Por eso desde Izquierda Socialista, como parte del FIT, somos claros y decimos que acompañamos a los trabajadores de FMVM convocando a la movilización prevista para el miércoles 22 de agosto, a las 19,30, en el centro de la ciudad, y no depositamos ninguna confianza en los concejales, ni en el Ejecutivo local”, expresa el texto del escrito presentado en nuestra Redacción.