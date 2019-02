Esta vez, ATE celebró en el recinto

Concejo Deliberante – En la sesión extraordinaria fueron aprobados dos proyectos por unanimidad

Con aplausos, festejaron la ratificación de un contrato entre el municipio y la Cooperativa 24 de Septiembre, que incorpora a 14 despedidos de la Fábrica Militar; además, hubo aval para subir, en dos tramos, un 39,68% la tarifa del agua

Por unanimidad, fue aprobado ayer en primera lectura el reajuste de la tarifa de agua, cloacas, desagües pluviales y mantenimiento de la planta depuradora. Tal como lo anticipamos, la suba fue desdoblada y de aprobarse la segunda lectura sin modificaciones, se aplicará primero un 25% de incremento en el servicio y luego un 14,68%.

El presidente del bloque oficialista, Carlos De Falco, señaló que la tarifa de la Cooperativa 15 de Mayo es la que menos aumentó en comparación con los demás servicios, que subieron entre un 300% y un 2.000%.

“El agua no llegó al 100% de aumento en los últimos tres años, lo que demuestra un retraso de la tarifa cuando mucho de los insumos del servicio dependen de los incrementos como la electricidad para el bombeo. Generar un aumento de un servicio tan esencial requiere de un pormenorizado estudio, que hemos hecho los doce concejales, con un importante trabajo”, indicó.

“La Cooperativa solicitó más del 46% de aumento, basado en una planilla en la que figuran distintos ítems, cuyos valores se reflejaron en la composición final del costo. Estudiamos cada rubro y nos dimos cuenta de que hay algunos sobre los que podemos pedirle un esfuerzo a la Cooperativa en favor de los usuarios, como por ejemplo, el de honorarios o el de donaciones y gastos menores, en los que se contempla un aumento del 71% y que impactan en la tarifa en un 0,04%. No podemos pedirle un sacrificio en el costo de la electricidad, que se la cobran, pero sí bajar los valores antes dichos, eso nos permitió reducir el monto del aumento un 7%, por eso pasamos del 46,7% al 39,68%”, precisó.

“El aumento que aprobamos en primera lectura, del 39,68%, parece excesivo, pero la tarifa viene con un retraso, ya que el año pasado se le dio a la Cooperativa un 25% de aumento, pero la inflación fue del 47%. Esta aumento se daría, si se aprueba la segunda lectura, primero con un 25% y un 14,68% a los 60 días”, precisó.

En tanto, la edil de la UCR, Nora Landart, al adelantar el acompañamiento del bloque Juntos por Villa María reiteró lo que explicó ante El Diario.

Landart recordó que solicitaron un aumento en tres tramos acumulativos para que tuviese un impacto diferente en el bolsillo de los usuarios, pero que finalmente se acordó en dos tramos. Por otra parte, consideró que los trabajadores realizan un esfuerzo porque los aumentos de tarifas que se dieron en los años anteriores eran menores a la inflación e instó a colaborar en gestiones ante EPEC para establecer un mayor equilibrio.

“Al momento de plantear la necesidad de un incremento de la tarifa la Cooperativa recurrió al Ejecutivo, como lo hizo en años anteriores, y ese error de procedimiento sumado a otras prioridades de la agenda legislativa determinó un atraso en el tratamiento y una situación crítica que este bloque va a atender”, aseguró.

Con la mirada atenta

Bajo la atenta mirada de un grupo de dirigentes de ATE, y también por unanimidad, fue ratificado el convenio de prestación de servicios suscripto entre la Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo 24 de Septiembre, en la que se incorporan 14 despedidos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos.

De Falco dijo que era necesario ratificar este convenio en sesión extraordinaria para que lo cooperativistas puedan percibir los importes asignados.

“Fueron despedidas de la Fábrica más de 70 personas, eso genera un impacto social serio y hoy el trabajo es escaso. La gente va a pedir trabajo al municipio, que no es su competencia y no puede absorber a todas las personas sin empleo, pero hay situaciones sociales en las que políticamente tenemos que dar una solución”, afirmó.

“Esta cooperativa está compuesta por exempleados de la Fábrica Militar, son insuficientes los importes, pero es una ayuda para llevar el pan a la casa. Considerando que hay algunas necesidades en la ciudad, el intendente suscribió un convenio con la Cooperativa 24 de Septiembre que incluye a 14 despedidos de la Fábrica”, indicó.

“Ellos van a tener entre sus funciones tareas de limpieza, desmalezamiento, poda, mantenimiento, arreglo de nomencladores, pintura, colaborar con los vecinos cuando sacan residuos que no se los lleva el recolector y otros trabajos que les sean encomendados por la Coordinación de Atención al Vecino, que es la que recibe los reclamos, y la Dirección de Participación Vecinal en los barrios que se encuentren bajo la órbita de los MuniCerca”, explicó.

“La Cooperativa va a percibir por todo concepto 204.490 pesos mensuales, hay que tener en cuenta que son 14 personas y que este pago no solo implica un retorno a los cooperativistas sino que también tienen que pagar el monotributo. También se previó un adelanto de 100 mil pesos que van a devolver en 12 cuotas mensuales de 7.700 pesos, para la compra de herramientas. Era necesario ratificar este convenio porque hasta tanto no se hiciera no se puede liberar ningún pago”, remarcó.

La ratificación fue aprobada por todos los concejales, medida que ATE celebró con aplausos y expresiones de alegría. Al finalizar la sesión extraordinaria, los concejales saludaron a los integrantes del gremio que siguieron su desarrollo desde las gradas, expectantes al resultado de la votación.