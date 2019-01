AMEGHINO

El entrenador Nicolás Tilloy se refirió a lo que dejó la semana de entrenamientos con jugadores que llegaron con intenciones de ser reclutados. “A diferencia de otros años, vinieron con la convicción de quedarse”, remarcó

D urante algo más de una semana, Ameghino recibió a jóvenes jugadores de distintos puntos del país, quienes llegaron con las mochilas llenas de ilusión de poder continuar su formación en la institución villamariense.

Las prácticas, en las cuales se entremezclaron los jugadores de las categorías inferiores del club con quienes arribaron para probarse, estuvieron a cargo del entrenador Nicolás Tilloy (foto), quien contó qué sensaciones les dejó el trabajo y cómo se han reforzado las categorías menores con los nuevos reclutados.

“Estamos sorprendidos por el nivel de las pruebas, que fue muy superior a años anteriores. Además tuvimos chicos que, a diferencia de otros años, vinieron con la convicción de quedarse”, comenzó contando el entrenador, quien también advirtió que “nos encontramos con chicos de 14 o 15 años que querían quedarse, lo que habla no solo de la madurez de los chicos sino también de la decisión que tienen tomada de querer dedicarse a esto, desde muy chicos”.

Tilloy remarcó que a los jugadores del León se les inculca permanentemente “que sueñen, que tengan la ilusión, de ahí se empieza, soñarlo para después llevarlo a la realidad” y planteó que “vimos como chicos de otros lados tienen también ese sueño de ser jugador de básquet”.

Además reconoció que fue muy alto el nivel de juego que mostraron tanto los jugadores que habían sido llamados para ser observados, como aquellos que llegaron por decisión propia.

En cuanto al resultado final de la prueba, el DT de las inferiores de Ameghino confirmó que “aumentamos muchísimo el número de reclutados del año pasado a este”.

“El año pasado habíamos arrancado el año solamente con cinco chicos. Este año sumamos en las tres categorías, tanto en U15, U17 y U19 van a haber chicos de afuera”, destacó. Incluso, hizo hincapié en lago que “es un orgullo para el club, como institución”.

En ese sentido, contó que “nos encontramos con la realidad de chicos a los que les hemos tenido que decir que no teníamos lugar, porque el club asume muchos costos y responsabilidades en cada reclutado, y sin embargo hay quienes dijeron que se quieren quedar igual y se sustentan su estadía en Villa María para poder jugar acá”.

“Habla bien de nosotros como entidad porque los padres nos están dejando un hijo, lo más preciado que tienen, a cargo de la institución”, insistió.

Por otra parte, aclaró que en Ameghino los jugadores no solo llegan para dedicarse al básquet, ya que el club hace mucho hincapié en el estudio de los jóvenes: “Hay un chico que va al secundario y que fue visto por muchos clubes de Liga Nacional y que no pudo quedarse en otros lados porque la rama de él de secundario era industrial. Y acá lo encontró. Creo que Villa María no solo a nivel universitario sino también secundario ofrece una amplia variedad”.

“Es una de las ventajas de trabajar en Villa María”, reconoció y reveló que los jugadores se sienten atraídos por incorporarse al León porque “la base está en que Ameghino ofrece una estructura profesional a chicos de cualquier edad, no hace falta que sean mayores sino que acá estuvieron viendo que hay un preparador físico a cargo exclusivamente de inferiores, psicólogo deportivo, kinesiólogo, y el plus de que la ciudad ofrece una oferta académica muy amplia”.