Están preparando un documental en homenaje a Fabián Show

A días del fallecimiento del bailantero bellvillense, se conoció el proyecto audiovisual que reconocerá su legado

El sábado 10 de diciembre los medios locales, regionales y provinciales informaron la triste noticia del fallecimiento del histriónico cantante Marcelo Fabián Pereyra, más conocido como Fabián Show.

El artista de 50 años había muerto en un accidente automovilístico en cercanías del kilómetro 508, entre Morrison y Bell Ville, cuando tras perder el control del utilitario Peugeot Partner que conducía, se cruzó de carril, dio varios tumbos e impactó contra una columna de alumbrado.

El referente bailantero había terminado minutos antes de brindar su última actuación en la localidad de Ucacha y se dirigía a su ciudad natal, la morada bellvillense.

Varios fueron los mensajes de despedida que ofrendaron colegas y músicos de diversos géneros, en honor a ese peculiar personaje que había construido su fama mediante una desfachatada performance escénica, que oscilaba entre lo jocoso y lo kitsch.

Del programa televisivo “Rincón de Amigos”, del canal local de su ciudad, saltó -vía web- a envíos como “Sin Codificar” en las pantallas nacionales de América y Telefé.

“Que no se acabe el show”

Entre aquellos a los que afectó realmente la desaparición física de Fabián Show, se encuentra el joven realizador y coterráneo Daro Ceballos.

Al estudiante de Diseño y Producción de la UNVM y uno de los integrantes de la firma Go Audiovisuales se le ocurrió realizar un documental en homenaje a su ídolo, a modo de celebrar su legado a través de la recreación visual y sonora de sus endiabladas y apasionadas presentaciones.

“La idea la tenía hace mucho, una estructura bastante pobre, pero algo tenía. No la realicé antes no sé por qué, hubo otras cosas en el medio. Ahora que sucedió esto me quedé con la espina y dije que lo tenía que hacer lo antes posible”, comentó Daro a EL DIARIO.

“Al ‘docu’ lo pienso hacer entre 23 y 27 minutos, pero si llegamos a hacer un largometraje también estaría bueno. Estoy pensando en usar testimonios, pero más que nada imágenes de archivos, ya que hay muchísimo material de todos lados”, comentó.

“Mi idea principal es indagar en el personaje, llegar al origen, a las raíces y también en lo popular que tenía, en el cariño que se ganó en la gente y cómo lo logró. En su condición de amante de la música, de ser showman y a la vez trabajador común, porque él cortaba el pasto y hacia jardinería. Y más que nada, quiero que sea algo para recordarlo, que no quede en la mera burla como hicieron los de ‘Sin Codificar’”.

Consultado sobre el financiamiento del proyecto, el realizador precisó que “estoy viendo de contactar a la Municipalidad de Bell Ville para conseguir algunas cosas que serán para un show que se filmará para el documental. Aunque todo está en preproducción”. Asimismo, aclaró que el trabajo será producido por Otro Plan Films, que coordina junto a compañeros de la facultad, y por GO Audiovisuales, ya que “los dos (junto a Elías David Vercellino), éramos fanáticos de su personaje”.

“Tengo la idea de musicalizarlo casi todo con sus discos que son canciones de otros cantadas por él. También tengo el visto bueno de Rayos Láser, la banda de Villa María que utilizó a Fabián como protagonista del videoclip ‘Jugar con fuego’ (que casualmente también fue filmado por nosotros). Me dijeron que contara con ellos”.

Sobre el título del filme, subrayó: “Se va a llamar ‘Que no se acabe el show’ ”.

Contacto

Quien cuente con material de Fabián Show, puede contactarse al Facebook de “Daro Ceballos”.