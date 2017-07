Trabajadores de ANSES realizarán hoy un paro repudiando las políticas sociales. La medida se resolvió tras la fatal decisión de un jubilado que se suicidó en una sede de la dependencia

“Esto no da para más”, indicaron los trabajadores de ANSES nucleados en APOPS, quienes no pueden salir aún de la conmoción provocada tras la decisión de un hombre de 91 años de suicidarse dentro de la oficina de esa dependencia en Mar del Plata. “Ya basta: esto es un genocidio y no vamos a ser testigos silenciosos. No vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”, indicaron.

Por esa razón, determinaron realizar un paro de actividades para esta jornada a nivel nacional. En Villa María la modalidad será de asamblea a partir de las 7 de la mañana.

Los trabajadores indican que a diario tienen que atender problemáticas de gente que ha perdido beneficios sociales, tales como los discapacitados a los que les quitaron la pensión, o bien, los pensionados que tienen que acreditar el vínculo del cónyuge fallecido para seguir cobrando su haber.

Son esas políticas que generan angustia y preocupación entre los empleados que hoy decidieron parar para exteriorizar esa problemática.

Comunicado de ANSES: por su parte, desde ANSES emitieron un comunicado informando que el jubilado de 91 años asistió a la oficina marplatense para realizar un trámite de cambio de domicilio, acompañado por una sobrina y la hija de ella. Aseguran que hizo el trámite sin problemas, pero que, ya en la puerta, decidió volver a ingresar para saludar a un amigo en el primer piso. “Allí, extrajo un arma de fuego y se disparó ante el público presente y el personal del organismo”, indicaron.

Agregan que se lo llevaron en ambulancia con signos vitales hacia un hospital, donde dejó de existir.

“La oficina no abrirá sus puertas hoy y durante el lunes 3 de julio se llevará a cabo una jornada de contención para los empleados que presenciaron el hecho”, aseveraron.

Para afrontar la crisis: Reunión de vecinos “por la dignidad”

Agrupaciones sindicales y de organizaciones sociales se reunieron el miércoles último en la sede de ATE para “evaluar la situación que está atravesando la ciudadanía local en relación a la pérdida de fuentes laborales, derechos sociales, salario, entre otros asuntos”, informaron.

Entre los asistentes destacamos la presencia de Jorge Heredia y Fernando Mercado (secretarios gremial y general de ATE Villa María, respectivamente), Edgardo Garmendia (secretario general de CGT Villa María), Marco Ayesa (presidente de la Federación Universitaria de Villa María), Oscar Mengarelli (dirigente jubilado de CTA y ATE), Guadalupe Vázquez (secretaria general del gremio de Judiciales Villa María), junto a una decena de activistas y vecinos de la ciudad.

“El diagnóstico realizado arrojó un balance negativo en relación a la crisis que están atravesando los distintos sectores de la ciudad”, indicaron y remarcaron entre los puntos más críticos, el estancamiento de la actividad de la Fábrica de Pólvoras, los recortes en los medicamentos brindados por el PAMI, los recortes a las pensiones para discapacitados, la reducción de personal en ANSES, la parálisis y despidos en comercio, las bajas en las becas universitarias como el Progresar, entre otros temas. Tras ese análisis decidieron conformar un espacio de diálogo denominado “Vecinos por la dignidad”, el cual planificará, como primeras acciones, un locro y peña solidaria y una feria popular de emprendedores.