“Estos avasallamientos sirven para conquistar más derechos”

Humana y horizontal resultó la reunión de anoche de personas sensibles a la problemática de la discapacidad, que resolvió iniciar una acción legal colectiva para frenar la quita de pensiones y restituir las ya cercenadas, además de convocar a toda la ciudad y la región a una concentración que se realizará mañana

La frase que sirve de título a esta crónica fue pronunciada por uno de los presentes anoche en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se trató de una reunión autoconvocada por padres que conviven con la discapacidad a la que se sumó medio centenar de personas sensibles, conscientes, indignadas en algunos casos, que fueron tejiendo propuestas que se aprobaron sobre el cierre de esta edición.

Entre ellas, se cuentan:

-La elaboración de un documento “para repudiar” la decisión del Gobierno nacional de dar de baja “unas 80 pensiones solamente en Villa María, muchas más en la región y unas 70 mil en todo el país”.

-Una concentración que tendrá lugar mañana en plaza Centenario, acompañada por una radio abierta para difundir “la información correcta acerca de la cruda realidad que están afrontando decenas de familias, sin previo aviso”.

-Comenzar a preparar una acción judicial conjunta (posiblemente un amparo colectivo que solicite una medida cautelar) para que no se continúe con la quita de pensiones por discapacidad y que se devuelvan las que fueron dadas de baja.

-Un pedido a los legisladores por Córdoba para que impulsen la derogación del Decreto 432 firmado en 1997 por el entonces presidente Carlos Menem, del cual se valió el Ejecutivo que encabeza Mauricio Macri para llevar adelante los recortes.

Aunque entre quienes se dieron cita aparecían algunas personalidades ligadas a las instituciones locales y provinciales (una concejala y una exconcejala), por ejemplo; dirigentes del sindicato anfitrión y de otros gremios relacionados a la seguridad social, además de jóvenes universitarios, esta crónica obviará los nombres para respetar la horizontalidad que se dio en el debate de anoche.

“Culpables”

Del mismo modo que el título proviene de uno de los presentes, la crónica se fue escribiendo sola, según las intervenciones que se fueron dando:

-“Hemos sido declarados culpables, antes que revisaran el caso de cada uno de nosotros”.

-“La pensión es un derecho adquirido. Algunos de los que están acá la han conseguido después de mucho trajinar y otros seguimos luchando por acceder, en algunos casos, como el mío, desde hace más de tres años”.

-“Esto que está surgiendo entre nosotros tiene que ser el comienzo de algo… Tenemos que pensar en la creación de un Observatorio de la Discapacidad, porque la problemática es muy grande, tiene muchas aristas y el Estado municipal no da abasto”.

-“Tenemos chicos en la Escuela Especial simplemente porque su familia carece de obra social… Son chicos que merecerían estar en cualquier escuela, pero que sus padres no pudieron darle el acompañamiento necesario por una cuestión económica; chicos que no pueden ir a una fisioterapeuta, a una psicopedagoga que les haga las adaptaciones curriculares… pero que con el acompañamiento adecuado estarían aprendiendo integrados, en otras condiciones. Y no se trata de una crítica a la Escuela Especial, sino al sistema…”.

-“El Gobierno debe saber que esta pensión no es una cuestión de asistencialismo, porque creen que nos están haciendo un favor. No tienen ni idea de lo que se vive en nuestras familias, de nuestro esfuerzo, de nuestro día a día”.

-“Habría que preguntarle a Darío Capitani qué piensa de esto”…

-“No me llama la atención esta medida viniendo de este Gobierno”.

-“Es increíble la precariedad emocional de quienes toman este tipo de medidas”.

“Hay gente a la que esto la está atravesando de una manera atroz”.

-“A la presentación judicial la tenemos que hacer colectiva, porque tiene mucho más peso ante un fiscal a la hora de resolver. Y lo que tendríamos que pedir es que no le quiten el derecho a nadie más y que empiecen a devolver los que quitaron, sin dejar de pensar en los discapacitados que no la tienen”.

-“No nos vengamos abajo. Este Gobierno ha tenido varias acciones equivocadas y luego las corrigió. Luchemos para que ahora también comprenda que se equivocó. Estos avasallamientos sirven para conquistar más derechos”.

La agendita del cronista está llena de frases, como los grabadores de sus colegas. Quedaba todo dicho. Empezaban a poner manos a la obra.