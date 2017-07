“Exigiremos que se respete la propiedad privada”

El presidente de la Asociación Española dijo que solo resta que les otorguen el permiso de demolición para comenzar la obra y que si no lo obtienen, deberán reclamar legalmente sus derechos

“El expediente para la obra de cocheras está aprobado por Obras Privadas de la Municipalidad, presentamos la semana pasada los permisos para demolición y eso es lo único que nos falta. Apenas nos otorguen el permiso de demolición se comienza la obra. Estamos esperando que se expida la Municipalidad, si no nos dan el permiso, veremos lo que tenemos que hacer”, aseguró ayer el presidente de la Asociación Española, Walter Torres (foto).

“Tenemos toda la voluntad de diálogo, pero cerradas las puertas, tendremos que reclamar legalmente nuestros derechos. Los tiempos de la Asociación están totalmente terminados, no podemos demorar más, tenemos demasiados perjuicios con los tiempos, vamos a reclamar y será la interpretación de la Justicia la que decida”, agregó.

Las palabras de Torres surgieron después del cruce que se dio entre el director de Patrimonio Histórico, Hugo Las Heras, y el presidente del Colegio de Arquitectos, Jorge Teobaldi, por las cocheras que la Asociación Española proyecta en su edificio de la calle Mitre, a las que se ingresaría quitando una de las columnas del salón Alhambra.

“Lo que leí no es verdad, hay muchas falacias en los comentarios de Las Heras, por eso quiero aclarar y explicar cómo y por qué se inicia la obra de estas cocheras, que no va a dañar la Alhambra, porque no está en el espíritu de la Asociación Española deshacerse de ella”, aclaró ayer Torres.

“Para la Asociación Española es imposible mantener económicamente esa estructura que está muy deteriorada, después de mucho asesoramiento se realizó un proyecto para hacer cinco pisos de cocheras en la parte trasera, dejando restaurados la Alhambra y el salón que está arriba de ella. Con la rentabilidad de las cocheras vamos a terminar un proyecto de 17 hectáreas, que es un complejo deportivo a mil metros de la Fábrica de Pólvoras, más una pileta climatizada en el Prado Español, es decir, para el crecimiento del club”, explicó.

“Hace casi tres años el entonces intendente Eduardo Accastello elaboró un proyecto en el que le pedía al Concejo la posibilidad de usar cuatro metros de la parte trasera para ingresar por allí a las cocheras, a cambio de una serie de obras para el Deliberante. Después de dos años de reuniones infructuosas, no se logró llegar a un acuerdo y nos quedamos sin alternativas, por eso volvimos al proyecto original”, añadió Torres.

“El Consejo de Arquitectos de la Municipalidad y el Colegio de Arquitectos hicieron la evaluación y vieron que ingresando por el frente no se rompía nada, o es un porcentaje mínimo, porque se rompe una columna. Es una falacia lo que dijo Las Heras que las paredes con el vidrio van a juntar humedad, porque lo que se va a hacer es un tubo de vidrio para que ingrese el vehículo, a un costado del salón, donde se saca la columna; además las cocheras quedan distanciadas de la Casa España para un mejor mantenimiento y para que las vibraciones no la afecten”, detalló, a la vez que señaló que la idea es hacer un museo en la Alhambra.

Torres confirmó que el proyecto está en manos de Teobaldi, pero negó que el profesional forme parte de la Comisión de Obras Privadas, como afirmó Las Heras.

“Es presidente del Colegio de Arquitectos y va a llevar adelante el proyecto de cocheras, pero no tiene nada que ver con la Municipalidad”, aseguró.

“No hay ningún negocio millonario, sino beneficios para la masa societaria. Molesta esta actitud de Las Heras con la Alhambra, vemos que se ha tomado el tema de una manera personal, pero nos interesa que se nos respete la propiedad privada”, remarcó.

“De acuerdo a nuestro asesoramiento, nosotros podemos romper esa columna sin la autorización de Las Heras”, indicó.

“La Asociación Española va a exigir que se le respete la propiedad privada, hemos perdido casi tres años en este proyecto, lo que nos ha hecho perder dinero y avance en las otras obras, eso nos ha ocasionado un perjuicio. Pusimos toda la voluntad, estábamos dispuestos a hacer cosas para el municipio, pero fuimos perjudicados porque no fue autorizado, volvió al Ejecutivo y ahora seguimos demorados”, se lamentó Torres, quien reiteró: “Cerradas las puertas, tendremos que reclamar legalmente nuestros derechos”.

Vivó: “Si la oposición hubiera priorizado el patrimonio, se hubiese llegado a un acuerdo”

La edil de Villa María para la Victoria, Verónica Vivó, dijo que si los concejales de la oposición hubiesen priorizado el patrimonio histórico y cultural del salón Alhambra, se hubiera llegado a un acuerdo que beneficie a todas las partes.

“La Asociación Española tiene intenciones de hacer cocheras y el salón Alhambra está en el ingreso de esas cocheras, pero el año pasado tuvimos un proyecto para ceder la parte trasera del Concejo Deliberante, el patio que no se utiliza, como servidumbre de paso para que pudieran utilizarla como ingreso de las cocheras. Solo se les cedía como préstamo la parte de abajo, mientras que la parte aérea de ese sector quedaba para el municipio por si el día de mañana quisieran edificar allí”, recordó Vivó.

“La oposición quería que ese espacio (la Alhambra) pasara definitivamente a manos del municipio, cosa que la Asociación Española no quería, porque era ceder la titularidad del inmueble, sí la cedía en calidad de préstamo para que se pudiera hacer la mantención. Por lo tanto, este proyecto no tuvo el aval de la oposición, y al no tener los votos necesarios volvió a la Intendencia sin resolución. El proyecto no se podía sacar por mayoría simple, necesitaba mayoría agravada porque se trataba de la cesión de un espacio municipal (que es la parte trasera o patio del Concejo), que no tiene un valor inmobiliario que pueda compararse en lo más mínimo con lo que es el patrimonio histórico de la Alhambra”, explicó.

“Si los concejales hubieran priorizado lo que significa el patrimonio histórico y cultural del salón Alhambra, no hubieran devuelto el proyecto y se hubiera llegado a un acuerdo que beneficie a todas las partes, a la comunidad de Villa María para que siga teniendo ese espacio como patrimonio histórico, y también al privado para que pueda realizar el proyecto de cocheras”, afirmó.

Consultada sobre si hay probabilidades de volver a proponer el paso por la parte trasera del Concejo, y que por otra parte se conserve la Alhambra tal como está para ser restaurada, Vivó respondió que la única posibilidad es que “la oposición cambie su postura, que reflexione, que pueda pensar que su decisión es muy importante a la hora de preservar el patrimonio de la ciudad”.

“Habría que preguntarle a cada uno cuál es su decisión, la Asociación hace tres años que pretende hacer las cocheras y uno entiende la necesidad imperiosa de dar inicio a esa obra, pero por el otro lado tenemos que priorizar el patrimonio. Eso es lo que frena la aprobación del Ejecutivo para la ejecución de esas cocheras”, señaló.

“No es solo que le saquen una columna a la Alhambra, sino que la polución que generan los autos al pasar por ese espacio destruirán las pinturas de tantos años. Y todavía hay muchos vecinos que no conocen las obras que allí adentro se encuentran. Esto está declarado Patrimonio Histórico, Hugo Las Heras, como director de Patrimonio debe garantizar y orientar al resto de los funcionarios, incluido al intendente, de cuáles cosas son patrimonio y cómo se deben preservar, lo cierto es que si eso está cerrado, sin uso, el edificio se deteriorará de una manera que no se podrá volver a poner en funciones”, concluyó.