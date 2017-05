“Existe un contexto regresivo en derechos humanos”

Cuestionó el fundamento jurídico de la Corte Suprema al fallar habilitando el 2×1. Dijo que se violaron tratados internacionales y consideró irresponsables a los dirigentes políticos que ponen en tela de juicio la cantidad de desaparecidos

El fiscal general de Córdoba, Carlos Gonella, dijo que existe un “claro retroceso” en el país en la política de derechos humanos, memoria, verdad y justicia y cuestionó el fallo de la Corte de Suprema de Justicia que habilitó el 2 x 1 en un caso de lesa humanidad.

“Lo viví con mucha preocupación porque esta decisión se inserta en un contexto de claro retroceso en estas políticas. Creo que ha sido un síntoma de salud democrática la respuesta masiva de la sociedad, del arco político y de la gente en la calle. Luego se sumaron organismos internacionales. La ONU manifestó su preocupación”, expresó el fiscal que residió largo tiempo en Villa María.

Consultado sobre el fundamento jurídico que dieron tres de los cinco jueces del máximo órgano judicial del país para avalar el 2×1, Gonella destacó que “se han violado principios constitucionales” y también “lo que establecen tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue ratificada por nuestro país y, por lo tanto, obliga a la Argentina”. La misma “tiene una cláusula que establece que no se pueden adoptar medidas que impliquen resignar la investigación o la sanción efectiva de responsables de grandes crímenes contra la humanidad. Esto quiere decir que no se pueden tomar medidas que signifiquen la impunidad, pero la Corte Suprema soslaya este análisis”. El funcionario apuntó que ese es “el fundamento jurídico más fuerte que estamos sosteniendo en los dictámenes que presentamos rechazando los pedidos de los represores en Córdoba para que se aplique el 2×1”.

Cuando se le planteó si la Corte no había fallado de manera similar durante el kirchnerismo, como difundieron varios medios de comunicación, explicó que “ha habido casos, pero la Corte no entró al fondo de la cuestión”. Precisó que ese órgano “tiene la posibilidad de elegir los casos que va a tratar y los que no. ¿Cómo rechaza ingresar al tratamiento de un caso? Invocando una cláusula que por motivos formales dice que no va a tratar, lo que implica dejar firme la resolución de un tribunal anterior. Nunca la Corte entró al fondo, como en esta oportunidad. Acá la Corte abre el recurso, analiza el fondo y toma una decisión; es la primera vez que ocurre”.

En tanto, al ser preguntado sobre si vinculaba este reciente fallo al Gobierno de Mauricio Macri, evitó hacer una conexión directa, pero trazó todo un contexto.

“Por tratarse de una cuestión muy sensible para la historia nuestra y para la sociedad, lo resuelto tiene una dimensión política. No ingresaré a dar opiniones en ese sentido, pero sí voy a decir que hay un contexto. No olvidemos que funcionarios del Ejecutivo Nacional de primera línea han tenido actitudes negacionistas con respecto, por ejemplo, a los desaparecidos”, contestó.

“Nadie puede negar que se han desarticulado equipos de trabajo que apoyaban las política de memoria, verdad y justicia. Se ha desarticulado el equipo de trabajo de investigación de Infojus, que era de primer nivel, profesional, que venía haciendo un seguimiento de estos juicios. La Corte hace dos meses ha negado el carácter vinculante que tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fontevecchia y ahora se dicta este fallo, que implica una regresión”, enunció. Y apuntó: “Hay un contexto marcado por hechos objetivos que implica un retroceso. No puedo atribuir una responsabilidad directa al Gobierno, pero no hay ninguna duda de que hay un contexto regresivo en la materia”.

Asimismo, sobre la puesta en discusión del número de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, consideró que “es un acto de irresponsabilidad política de funcionarios de primer o segundo nivel” instalar ese debate. “Negar si son uno, dos o diez mil es un acto de irresponsabilidad. El solo hecho de haber tenido desaparecidos, la metodología que implicaba hacer desaparecer a personas, es algo aberrante que cualquier funcionario de responsabilidad debe rechazar. Simbólicamente, son cuestiones muy fuertes”, cerró.