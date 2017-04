Exquisita propuesta para el finde largo

Dónde: Santa Rosa de Calamuchita. Cuándo: del jueves al sábado próximos (Semana Santa)

Variedad de gastronomía de la época, surtido de espectáculos y actividades para toda la familia. Fórmula infalible la de Delicias de Pascua a la hora de atraer visitantes en cada Semana Santa. Un evento insigne de Santa Rosa de Calamuchita que tendrá lugar del jueves al sábado próximo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Camping Municipal, con entrada libre y gratuita. Hacia allá van los turistas y las ganas de pasarlo bien.

En el seno del Valle, 170 kilómetros al noroeste de Villa María, la cita se reparte en tres jornadas de acción, en un SUM especialmente decorado para la fecha y que comenzará a recibir al público cada día a partir de las 18.

Diversidad gastronómica

La propuesta arranca con el paseo por los distintos stands, que honrando al nombre de la festividad ofrecen algunas de las más célebres Delicias de Pascua, además de productos regionales elaborados por microemprendedores de Santa Rosa y localidades vecinas. Entre los platos principales, hay que señalar los mejillones a la provenzal, el pejerrey al verdeo, la paella de mariscos, los tacos de camarón, bastoncitos de merluza y mozarela, crocantes de mar y escabeches realizados con distintos vegetales, por sólo nombrar algunos.

Para los amantes del dulce sobresalen postres como lemmon pie, tiramisú, chocolates, alfajores, tortas, tartas, bombones y galletas de diversos tipos y los infaltables huevos y roscas de Pascua. A la hora de la bebida hay que preparar la garganta para disfrutar del chocolate caliente, cafés, licores y cervezas artesanales.

Música, bailes y más

En tanto, el escenario principal convoca a los presentes con por lo menos 10 números artísticos cada noche, entre los que figuran solistas y bandas musicales de múltiples géneros (rock, pop, melódico, lírico, jazz, etcétera) y agrupaciones de danzas realizando coreografías nacionales y foráneas. En la grilla destaca la realización de un importante espectáculo músico teatral en representación del Vía Crucis, el cual está previsto para el sábado.

Además, habrá un área especial destinada a los juegos para toda la familia (al mejor estilo kermés), entretenimientos para los más pequeños y sorpresas varias.

Destacados de cada día

Jueves 13: David Bolzzoni, Camerata Amadeus, Academia de Danzas Sol de España, Academia de Malambo La Trunca y el gran cierre con la música de Claudia Pirán (10 números en total).

Viernes 14: Ariana Castillo, Lonesome Polly and The Last Train, Academia de Danzas Huellas Serranas, Nadia Bianchetti, Academia de Danzas Tallovinta y CAE para coronar la noche (11 números en total).

Sábado 15: Obra “Vía Crucis”, Philharmonie Ensamble, Silvina Garré, Camerata Córdoba, Academia de Danzas Sevilla y Triana, Dúo Baritono y Soprano Nicolás Olsina y Grissel Zavaley, y Sergio Lapegüe con su LapeBand (10 números en total).