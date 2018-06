Extendido adiós a Eduardo Cichy

Despedidas y condolencias en las redes sociales al escritor local que falleció el domingo

Como informáramos ayer, el poeta, artesano, humorista y apicultor dejó de existir a los 51 años. Sus compañeros, amigos y familiares lo recuerdan de esta manera…

Mónica Fornero (de la Sociedad Argentina de Escritores Villa María): “¡A partir de hoy (por el domingo) te recordaremos Eduardo! SADE te rinde su pequeño homenaje”.

Miguel Sponer (amigo y funcionario municipal): “Mañana (por ayer) tus cenizas se desparramarán por los bosques de Alpa Corral. Tu deseo está escrito y será tu voluntad. Iremos a saber que estarás ahí para siempre en ese lugar que nos hiciste conocer a muchos. Ya descansa en paz. Y te fuiste a buscar otras plumas, otras historias. Un intelectual simple, amigo de esos que son de fierro. Lamentamos tu viaje, Eduardo, sí que te vamos a extrañar. Andate pero llevate la gratitud de muchos. Descansa en paz amigo del alma”.

Marianela Bordese (colaboraban en producción de espectáculos): “Mi hijo me ve llorar y me pregunta qué me pasa. Se murió un amigo, le digo. ¿Y cómo se llamaba? Eduardo Cichy, hijo. No te preocupes má, una nube bajó del cielo, el médico lo acostó sobre la nube y subió al cielo”.

Darío Falconi (escritor, editor): “Se fue Eduardo Cichy, apicultor, remisero, cantor, actor, editor y tanta cosa en las que incursionó en sus jóvenes años. Pero sobre todo, se fue un poeta y más allá de mis palabras, solo quiero compartir sus versos y su voz, que ahora resuena cuando hurgo entre mis cosas y encuentro este audio. Es de una lectura de hace como cuatro o cinco años del Grupo Paco Urondo, el que integraba junto a Susana Giraudo, Susana Zazzetti, Fabiana León y María Elena Tolosa (Falconi subió un clip alusivo a su muro de Facebook). Como dice el último poema de este video: te ‘echaste a volar’, pero seguramente desde donde estés seguirás escribiendo poemas, cantando, riendo y haciendo reír a los que te rodeen”.

Desde la agrupación de artesanos Aylly Maqui: “A nuestro reconocido Eduardo Cichy. Tu inesperada partida, nos ha dejado sin palabras, pero será tu recuerdo quien seguirá en nuestras almas. Gracias por haber aportado tu conocimiento y tu poesía. Gracias por haber estado siempre dispuesto a dar una mano. La asociación de artesanos te acompaña en este largo viaje. Que descanses en una profunda paz y tengas un iluminado retorno”.

Carina Tenedini: “Cómo nos golpea la vida. No puedo creer que ya no estés más. Mi gran amigo de toda la vida. Esos amigos que estuvieron toda la vida en las buenas y en las malas. Cómo te voy a extrañar. Igual los que tuvimos la posibilidad de conocerte. Un ángel más se me va y no pude despedirte. Ahora descansá en paz con tu papá. Yo siempre te voy a llevar en mí como nuestra fiel amistad. QEPD. Tu amiga de toda la vida”.

Fabián Clementi (poeta): “Falleció Eduardo Cichy, un tipo vinculado al amor por las letras y la cultura de Villa María. Que en paz descanse”.

Jorgelina Grassani: “Hasta siempre Eduardo Cichy. Estarás siempre entre nosotros. Gracias por el legado cultural que nos dejaste. Inolvidables recuerdos en todas tus actuaciones con Los 4 Mosqueteros y tus poemas. Mi más sentido pésame para toda la familia, escritores y bellos amigos amantes de la poesía”.

Olga Peralta Caló (escritora de Buenos Aires): “No puedo creer. Se fue Eduardo Cichy, qué tristeza. Solía invitarme a concursar en Villa María, Córdoba, para escribir poemas, y nunca me animé. Gran poeta descansa en paz. Mis condolencias a su familia. Se fue de gira un poeta”.

Daniel Rocha (periodista de EL DIARIO y compañero de radio): “De repente afloraron en mi memoria infinidad de recuerdos de los maravillosos momentos compartidos en la radio, poniéndole voz al talento poético que te habitaba y divirtiéndome como un chico cuando hacíamos el zafe en ‘De madrugada’ con ‘La bilirrubina’ de Juan Luis Guerra de fondo musical. Gracias a la magia de la radio, Xión (como se lo conocía a Eduardo), saltó a la fama y ganó popularidad en la Villa de aquellos primeros años de los ‘90. Conocí y admiré tu extraordinaria sensibilidad para escribir (el poema ‘Amor nuestro’ es sencillamente una genialidad), pero también cuando hacías esos increíbles arbolitos y pájaros con alambre de cobre sobre piedras, en tu otra faceta artística. La del artesano que convivía amigablemente con el poeta. Y qué decir del humorista que también transitaba con tanto talento los caminos de tu creatividad. Cuesta entender por qué algunos tipos tan geniales tienen que decir adiós en la plenitud de la vida”.

Ivana Szac (escritora de Buenos Aires): “En la vida hay momentos de alegría y otros de mucha tristeza donde nos enteramos que algunos poetas amigos ‘parten lejos’, aun no sabemos bien adónde. Yo guardo su mejor recuerdo y deseo que en paz descanse. Mi pésame a todos sus familiares y amigos más cercanos”.

Angel Adrián Fernández: “Amigo querido, siempre recuerdo que cuando compré mi primera doble casetera con ecualizador de 20 canales fuiste al primero que se la mostré por tu afición a la música. También de nuestras salidas nocturnas en mi Zadina casi como jugando a Batman y Robin. ¡Cómo nos c… de risa! Seguramente hoy desde otro plano de conciencia estarás ya sacando punta al lápiz que comenzará a dibujar las letras de tus próximas poesías. No te diré descansa en paz, nunca fuiste muy amigo de las palabras simples. Te diré, vuela en busca de tus anhelos más profundos y de los acordes que siempre quisiste tocar con ansias, aunque tu fuerte siempre fueron las palabras”.

Melani Rocha (exvirreina de Peñas, certamen en el cual Eduardo se desempeñó como uno de los jurados): “Una noticia muy dolorosa de la cual me acabo de enterar ¡No lo puedo creer! Siempre en mi corazón”.

Desde el Ente Deporte y Turismo, responsable del certamen: “En este espacio que siempre compartimos las actividades de nuestras soberanas, hoy nos toca despedir a alguien que mucho trabajó en la etapa formativa de ellas. Hasta siempre y gracias por todo Eduardo Cichy, siempre estarás presente en este espacio de soberanas”.

Cecilia Briggs (cantante): “Hasta siempre Eduardo Cichy. Triste noticia saber de tu partida”.

Maxi Vázquez (poeta de Río Tercero): “Gracias a Dios y a la vida tuve la posibilidad de conocerte y compartir hermosos momentos con vos, flaco querido. Terrible artista, tremendo poeta que hoy (por el domingo) dejó de existir, pero que vivirá por siempre a través de su obra y sus poemas. Hasta siempre, querido Eduardo Cichy, descansa en paz amigo. Yo te recordaré con ese humor tan particular que tenías y a través de tus palabras”.

Daniel Reyes (poeta): “Mi hermano encontró las alas y se fue a las cuatro esquinas del cielo a buscar poemas, para volver en lluvia de letras, para ser canción matinal, ciudad en llamas, erosión de huesos. Mi hermano duerme, solo duerme el poeta”.

Daniel Tomás Quintana (poeta): “Amigos, ha muerto Eduardo Cichy, poeta de Villa María. La poesía viste de negro en este domingo gris”.

Roxana Sella (poeta, actriz, directora): “Adiós querido Eduardo siempre vas a estar en mi corazón compañero poeta, compañero actor. QEPD”.

Virginia Nigro: “Te fuiste gran poeta, soñador, amigo, protector de mi niño, narrador de historias que nos hacían reír hasta llegar a llorar. Te fuiste sin poder comprender. Te voy a extrañar, querido Eduardo. Gracias por ser incondicional, gracias por tanto. Descansa en paz”.

Laura Bernardiz: “Buen viaje compañero de ferias y viajes. Poca gente tan buena, me quedo con todo lo que nos reímos charlando y viajando. Un aguante único. Donde estés un abrazo”.

Sus deseos

Mi testamento (*)

Cuando llegue ese día

no quiero pañuelos humedecidos;

los deseo sueltos

agitándose en el cielo

como palomas o angelitos.

No quiero flores muertas;

por cada pétalo marchito

planten un árbol nuevo

para que con los años

se vaya poblando de nidos.

Cuando llegue ese día

descorchen un buen vino

y brinden, no por mí,

sino por todos los que estén vivos.

No quiero rezos ni lamentos;

simpatizo más con la sonrisa de los niños

y de sus ojos, espero una mirada

para que llenen de luz los míos.

Cuando llegue ese día

sepan que no voy a estar solo;

solamente me iré de viaje

para seguir entre ustedes

desde el aire.

No quiero falsos lujos;

nunca me llevé bien con las puntillas.

Abran las ventanas

respiren aire puro

y dejen que el tiempo

interprete su melodía.

Cuando llegue ese día

liberen pajaritos

para que con su aleteo

esparzan, de mis huesos, las cenizas

bajo un ceibo tímido como una vidalita.

No quiero adioses;

jamás me gustaron las despedidas.

Planifiquen el futuro

lean poesías

disfruten de la música

cébense mates con tortas fritas

y jueguen

jueguen, que la vida no se termina.

(*) Sofía Cichy, hija de Eduardo, pidió que se recordara a su padre a través de este poema publicado en “Silencio interrumpido” (2006).

Elda, la madre de Cichy conocida por todos como “Oma”, agregó estas palabras: ”Sin tarjeta de invitación, Eduardo convocó a toda Villa María”.