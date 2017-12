Fábrica: volvieron a marchar por la reincorporación de los despedidos

Los trabajadores volvieron a la calle para pedir por los 30 compañeros que quedaron sin trabajo. Los dos que fueron reincorporados aún no recibieron notificación oficial. Estuvieron acompañados por representantes de Río Cuarto y Córdoba y otros gremios locales

El pedido de reincorporación de los 30 trabajadores despedidos de la Fábrica Militar de Pólvoras de Villa María sigue vigente. Ayer, nuevamente se movilizaron desde la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hacia plaza Centenario para pedir que se dé marcha atrás con la medida.

Si bien el número de manifestantes fue menor a veces anteriores, el reclamo por la reincorporación y la reactivación al 100% de la Fábrica se hizo sentir.

Esta vez no hicieron una parada frente a la sede de Cambiemos, pero cuando pasaron por la esquina de calle Buenos Aires sí reprocharon “el ajuste” a través de sus cánticos a Darío Capitani, referente local del Gobierno nacional, responsable de los despidos.

Al llegar al centro, José Gorozo fue el primer orador del acto que se realizó sobre un escenario montado en la plaza. Primero, hizo un repaso por la situación en las distintas sedes de Fabricaciones Militares y destacó fundamentalmente la angustia que viven los trabajadores de Azul (provincia de Buenos Aires), que temen por el cierre de la Fábrica, dejando a 268 familias sin trabajo.

“Cuando nosotros decíamos que iba a haber despidos, el ministro de Defensa y la vicepresidenta dijeron que no, que éramos mentirosos. Pero acá están los hechos. Hablamos con todas las asociaciones intermedias como nos pidieron y la carta que nos contestaron decía que tenemos que ser agradecidos de que no haya habido más despidos”, expresó frente a los presentes.

Acompañados por referentes nacionales y provinciales

Miembros del Consejo Directivo Nacional y Provincial Córdoba de ATE se hicieron presentes en Villa María para acompañar a los trabajadores en su lucha.

Además, se sumaron integrantes de la CTA local, CTA y ATE Río Cuarto, incluido su secretario general, Walter Avalos.

Además, Gorozo destacó la presencia del Movimiento de Acción Popular de Río Cuarto, la Federación Universitaria de Villa María y la Multisectorial.

Por último, agradeció también el acompañamiento de los despedidos “que siguen viniendo a cada una de las marchas” y a las mujeres de los trabajadores de la Fábrica Militar “que vienen y ponen el cuerpo y el hombro”.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, Edgardo Garmendia, también se hizo presente y dijo: “Quiero expresar que, a pesar de las circunstancias, del desgaste, del calor, de la fecha y de las situaciones que estamos viviendo, hoy estamos acompañando a los compañeros de ATE y CTA que están sufriendo estos embates por parte del Gobierno nacional, como también sucede con el sector privado. Estoy seguro y convencido de que desde Villa María y la Multisectorial que se ha formado vamos a salir a la calle a reclamar y a llevar adelante la voz de aquellos que no pueden hoy dar su testimonio para la defensa de los trabajadores y de los derechos de todos los argentinos. Queremos decirle a la CGT nacional que se exprese y que lleve adelante un paro nacional conjuntamente con un plan de lucha, porque esto no va más. No vamos a retroceder un paso”, finalizó.

Peressutti se reunió con Quintana

Alicia Peressutti mantuvo el jueves una reunión con Juan Booket, funcionario de Defensoría de la Nación, y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete. En la misma les hizo llegar el pedido de reincorporación de los trabajadores de la Fábrica Militar de Villa María. La auditora general afirmó que se comprometieron a analizar la situación.

Paro el 4 de enero

ATE anunció un paro y movilización para el próximo jueves 4 de enero en rechazo al “ajuste” que denuncian que está realizando el Gobierno en la planta de empleados. Además, pedirán nuevamente por los despedidos en Fabricaciones Militares.

Dos reincorporaciones

Gabriel Colazo y Lucrecia Capello son los dos trabajadores de la Fábrica Militar Villa María que fueron reincorporados, tras ser despedidos junto a sus 28 compañeros. Si bien les anunciaron que les renovarían el contrato por un año más, aún no recibieron la notificación oficial.