Facundo Argüello, campeón en el Sport

El cordobés derrotó en la final al bonaerense Juan Galarza, en dos sets y en poco más de una hora. Por segunda vez se quedó con el tradicional torneo internacional que se disputa en el club villamariense

El cordobés Facundo Argüello se quedó ayer con el título en el Future 3 Argentina que concluyó en el Sport Social Club de esta ciudad. En la final, derrotó a Juan Ignacio Galarza (oriundo de Escobar), por un contundente 6-2 y 6-0, en 1 hora y 8 minutos de juego.

Argüello se quedó por segunda vez con el torneo que se desarrolla en el Sport desde hace más de una década.

La final de ayer tuvo varias curiosidades, entre ellas, que fue la primera vez que en el Sport se enfrentaban dos campeones de ediciones pasadas de este Future: Argüello (2011) y Galarza (2016). El tenista de Escobar, se convirtió en el primer jugador en disputar la final de este torneo en dos ediciones consecutivas y, en el caso de Argüello, en único cordobés en ganarlo dos veces. También lo ganó Franco Agamenone (2015).

Galarza había alcanzado esta final luego de superar en semifinales al brasileño Oscar Gutiérrez por 6-3 y 6-3; mientras que Argüello, había eliminado a Santiago Rodríguez Taverna por un doble 6-2.

El partido

Ante un buen marco de espectadores, que por momentos fue de 250 personas, se cerró un nuevo Torneo Future del Sport Social Club, con 15 mil dólares en premios y puntos para el ranking de la ATP.

Luego de un comienzo de paridad, donde ambos conservaron su saque, el cordobés comenzó a presionar con su servicio y a tomar la iniciativa en casi todos los games. Casi sin errores y cambios de ritmo, Argüello ganó los games siguientes, quebrando dos veces el servicio de su rival, para irse rápidamente, 5-1 adelante.

Galarza cada vez que buscó responder la intensidad del juego de Argüello, se encontró con un rival que tuvo recursos y variedad de golpes para resolver cada situación.

En el séptimo games, el más extenso del partido, hubo peloteos largos y la ansiedad del cordobés le impidió cerrar ese punto y, por ende, el set. Galarza quebró por única vez el servicio de Argüello y achicó el parcial 2-5.

Pero en el game siguiente, con menos ansiedad y enfocado en atacar, a veces yendo a la red, le quebró por tercera vez a su rival y se quedó con el set, en 40 minutos de juego.

El siguiente fue todo de Argüello. Galarza no encontró el camino para frenar el muy alto nivel de juego del cordobés, apoyado por el público villamariense, que parece no haber olvidado su etapa juvenil por esta ciudad, donde se formó durante más de cinco años en el Sport Social Club.

Cuando tuvo el servicio arriesgó, sumó con algunos lujos que fueron premiados con aplausos y fue consolidando un triunfo inobjetable y con muchos elogios. Todos los intentos de Galarza por reaccionar e buscar sumar, fueron anulados por Argüello, con un cambio de ritmo o buscando poner la pelota en el fondo de la cancha, para evitar que su rival avanzara hacia la red. El 6-0 cerró un verdadero monólogo, en apenas 28 minutos. Facundo volvió a jugar en el club donde creció y ganó su último future.

Sin regalar nada

Argüello ganó de punta a punta este Future, sin ceder un sets en todo el torneo, agregando el festejo el título logrado, un día antes, en el Dobles, donde ganó junto a Tomás Lipovsek Puches, al igual que los dos torneos anteriores, jugados en Villa del Dique y en el Córdoba Lawn Tennis.

En primera ronda venció al uruguayo Martín Cuevas, por 6-1 y 6-1; en la segunda, venció a Gerónimo Espin Busleiman por 6-0 y 6-1.

Ya en cuartos, derrotó a Genaro Olivieri por 6-2 y 6-4 y en semifinales, a Santiago Rodríguez Taverna por 6-2 y 6-2. Ayer, en la final, tampoco cedió sets, y se impuso por 6-2 y 6-0 ante Juan Ignacio Galarza.

Contento de volver al Sport

Luego de la premiación, Argüello dialogó con EL DIARIO y comentó: “Vengo teniendo un año difícil, con lesiones y altibajos. Me estoy esforzando mucho, laburando todos los días, haciendo cosas que tenía que mejorar. De a poco, se empieza a ver estoy volviendo al nivel que en algún momento supe tener”.

“Creo que lo principal de este torneo se dio. Mantenerme concentrado, haciendo mi juego, alejado de las cosas que me podían hacer mal y me pone muy contento. Todo esto se lo debo a mi entrenador Emiliano, que me ha bancado mucho estas tres semanas, ha laburado mucho conmigo, pese a los malos resultados. Estoy tratando de volver”, comentó

Sobre el doblete logrado en el Sport, ganando en singles y dobles, dijo: “Estoy contento de volver al Sport. Hay mucha gente que aprecio muchísimo, como Oscar Roncaglia, que me entregó el premio y tengo un aprecio demasiado grande por él, como otra gente de acá. Estaba Andrés Ceppo, que esta semana me hospedó en su casa, que es un amigo de toda la vida. Me pone bien venir acá y espero sea el comienzo de cosas grandes, de haber arrancado de nuevo en este lugar”.

Sobre el futuro señaló: “Ya no busco nada. Es ir el día a día e ir mejorando. Ahora me voy a jugar a Europa varios Challenger, pero no tengo objetivos, estoy viendo como sigue todo. Cada vez que me puse objetivos me presioné mucho y estoy tratando de hacer las cosas bien y nada más”.