“Faltan más mujeres en el cuarteto”

Entrevista – La cantante Lore Jiménez actuará hoy en el cierre del “Cine itinerante por los barrios”

La hija de La Mona Jiménez se presentará al final del documental “No te mueras nunca”, dedicado al cuarteto. El evento se realizará en el playón del barrio Malvinas Argentinas. Si llueve se traslada al Centro Vecinal de barrio Bello Horizonte

Hoy a las 20 finalizará el ciclo de “Cine itinerante por los barrios” organizado por el Espacio INCAA Villa María en el playón deportivo de barrio Malvinas Argentinas (400 Viviendas), ubicado en Concejal Perazzolo y San Luis.

En la ocasión se exhibirá en forma gratuita el documental “No te mueras nunca”, dirigido por Exequiel Casanova y producido por Ezequiel Lenardón, el cual aborda cronológicamente la historia del cuarteto, y posteriormente actuará Lore Jiménez con su conjunto.

En caso de mal tiempo, el evento se trasladará al centro vecinal de barrio Bello Horizonte (Cartagena y Monte Hermoso).

Expandir el género más allá de nuestro país

En diálogo con El Diario, la hija de La Mona Jiménez adelantó las características del show que brindará esta noche además de reflexionar acerca de los espacios culturales afectados por la situación económica y el rol de la mujer dentro del género cordobés.

En principio subrayó sentirse “feliz” por volver a Villa María tras un par de actuaciones anteriores con el proyecto Qué las Parió y en sus primeras apariciones como divulgadora solista del cuarteto característico (en 2014 participó de la 4ª Jornada de Diversidad y Memoria organizada por la Tecnicatura Superior en Animación Socio Cultural del Inescer).

“A pesar de la crisis que está pasando el país es importante que siga habiendo gente que difunda el arte, la música y el cine en los barrios”, indicó a la vez que anticipó que vendrá con un formato reducido de su banda: Emmanuel Guzmán en acordeón y Amorina Salguero en violín y que interpretará temas de los discos “Para volver” y “Como si fuera ayer”, con el clásico “La gata bajo la lluvia”.

Asimismo, precisó el porqué de su convocatoria en tal propuesta. “En la película dedicada al cuarteto -remarcó-, sucede que soy la única mujer que habla. Por eso fue convocada como para darle visibilidad a la mujer en este espacio como en todas las ramas del arte. Además yo no hago el cuarteto actual sino el de los orígenes. Mi idea es regar ese jardín dejado tiempo atrás para volver al espacio familiar con la mamá con el mate y los chicos correteando al fondo. Eso todavía se ve en parte en las fiestas patronales de los pueblos”.

-Es extraño que el género haya nacido con una mujer (Leonor Marzano), y que luego, en la historia no haya habido demasiadas cuarteteras mujeres

-Es cierto. Andá a saber cuáles serán las razones. En un tiempo estuvieron Las Chichís (en la década del 70), que dieron un “boom”. Pero después hubo muy pocas, como Noelia, ahora con Magui Olave y Nati Medina. De todos modos, faltan más voces femeninas para que lleguen al oído de lo popular. Lo que sí es que habrá seguir buscándole la vuelta y no bajar los brazos.

-De un tiempo a esta parte se viene reivindicando el género en distintas formas, desde el mencionado documental hasta el Museo del Cuarteto que se abrirá este año en Córdoba. ¿Ya dejó de ser una música marginal o criticada desde un cierto sector?

-Es parte de nuestra idiosincrasia y es algo que nos pertenece totalmente, aunque costó mucho que los cordobeses en general se lo apropiaran. Hoy en día creo que están muy orgullosos. Lo que sí le falta salir un poco más allá del país. Afuera están acostumbrados a la música latina como el reggaetón, por ejemplo, pero nunca al cuarteto. A lo mejor podamos participar de un Grammy algún día. El cuarteto tiene 70 años de historia y ha tenido muchas transformaciones en lo musical y en la producción. Creo que hoy, gracias a las redes sociales, podemos llegar un poco más allá.

-El año pasado participaste del festival en apoyo al aborto legal. ¿Solés participar públicamente de causas sociales?

-Siempre que puedo contribuir en causas que me parezcan justas voy a estar. También he estado en los carnavales de Villa Libertador y en eventos de San Vicente. Además trabajo en el Teatro Real en proyectos de extender el arte a los barrios y a los merenderos; eso me encanta.

-¿Cómo has percibido el cierre de espacios culturales en los últimos años?

-Con mucha tristeza. El cierre de Cocina de Culturas (impulsado por la firma Electroingeniería, ligada al kirchnerismo), fue un golpe muy duro. En ese lugar pude mostrar mi propuesta que no tiene que ver con el cuarteto que se hace hoy, con muchos músicos, y que parecen más recitales que bailes. Gracias a ese lugar pude llegar a un MICA (Mercado de Industrias Creativas Argentinas) y tocar en Tecnópolis.

“Todavía me sorprende todo el cariño que le tienen a mi viejo”

-Hace poco se festejó el cumpleaños número 67 de tu viejo con el público y con toda la familia. Me imagino que habrá sido muy emotivo después de todo lo que le pasó (tras la operación de garganta en 2017, estuvo varios días internado entre agosto y septiembre).

– Esos eventos multitudinarios de mi viejo siempre son movilizadores. El cariño que le demuestran por la calle a él y a todos nosotros es increíble. Que te muestren a tu papá tatuado en la pierna o en la espalda no lo podés creer todavía. Uno puede entender el amor de una hija a un padre, pero ver tantos carteles y globos no dejan de sorprenderme y orgullecerme. En una época de falta de liderazgos lo que hace mi viejo no es política, pero a la vez sí lo es. Porque, de verdad, si se pudieran transmitir cosas tan sinceras y fuertes para mover las masas y de forma tan genuina como lo hace él sería ideal.

