“Federación se valió de un error de tipeo”

Estacionamiento medido – El asesor letrado del municipio dio explicaciones sobre el aumento de la tarifa

Rodríguez dijo que hubo un cobro indebido, a la vez aclaró que el Ejecutivo no tiene facultad para modificar la ordenanza y solo la promulga

El asesor letrado del municipio, Eduardo Rodríguez, explicó que el aumento de dos pesos que aplicó Federación Mercantil a la hora de estacionamiento medido fue por valerse de un error de tipeo con el que fue publicado el Boletín Oficial.

“El Ejecutivo mandó el proyecto de Tarifaria con un determinado contenido, se cambiaron algunos ítems y se votó. Puntualmente el artículo 60, que es el que preveía el aumento para Federación Mercantil, no se votó. El artículo original preveía que la hora se iba a cobrar ocho pesos, como ese artículo no se votó quedó tipeado como fue desde el Ejecutivo y así se publicó en el Boletín. En ese caso se debería haber redactado en el artículo que la tarifa quedaba con el mismo valor de 2017, o sea, seis pesos”, precisó.

“Es decir, se trató la ordenanza y se envió al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que publicarla tal como está, porque no tiene facultad de modificar el texto que viene del Concejo”, señaló.

“Independientemente de que se hace un control de formas, los concejales o el cuerpo deliberativo en general también son responsables de ese error involuntario”, agregó.

“La redacción y corrección de la ordenanza que se aprueba se hacen en el Concejo Deliberante, se pasa en PDF al Ejecutivo y éste tal cual está lo pasa al Boletín Oficial. Lo que ocurre es que está todo tan mecanizado, que ningún concejal lee el proyecto una vez aprobado”, afirmó.

“Valiéndose de ese error en el Boletín, Federación Mercantil aprovechó y aumentó. La empresa estuvo hasta último momento negociando una suba en el Concejo, se han reconocido que las razones para no acompañarla es la falta de presentación de balances, al día siguiente todos los diarios publicaron que no se había aprobado por lo que Federación sabía que la tarifa no había subido”, remarcó.

“La voluntad de los concejales fue no aumentar, esa decisión fue conocida por todos, especialmente por Federación, y las actas y grabaciones de la sesión respaldan que el aumento no se aprobó”, añadió.

“Cuando supimos que Federación estaba aplicando otra tarifa, el lunes 11 desde la Asesoría Letrada le presentamos una nota exigiéndole que se abstenga de cobrar los ocho pesos, no obstante esa intimación siguieron haciéndolo. En ese ínterin, el Concejo emitió un decreto para corregir ese error que ahora se publica. Desde el punto de vista administrativo con eso es suficiente”, aseguró Rodríguez.

“Más allá de las sanciones que se le puedan aplicar a la empresa por desobedecer la intimación del municipio, va a tener que reconocer a los usuarios lo que cobró de más, porque hubo un cobro indebido”, subrayó.

Hoy le pedirán mediante oficio un detalle de las personas a las que se cobró de más y del funcionamiento del sistema informático con el fin de organizar la restitución del dinero.