Federico Neyra ya está en Hungría

El aeromodelista local integra el equipo argentino que participará desde la semana próxima, en el torneo a disputarse en la ciudad húngara de Szentes. Este sábado, competirá en la Copa del Mundo

El villamariense Federico Neyra integrará el equipo argentino en el Mundial de Aeromodelismo, que se disputará desde este domingo en la ciudad de Szentes, ubicada al sudeste de Hungría, ubicado a 150 kilómetros de Budapest.

Neyra participará por primera vez de una competencia de este nivel, luego de frustrarse el año pasado la posibilidad por problemas económicos, de participar en el Mundial que se hizo en Mongolia.

Ahora, este villamariense de 29 años y con una larga trayectoria en esta disciplina, integrará el equipo argentino que cuenta con varios integrantes de nuestra provincia.

Previamente, los aeromodelistas participarán de la Copa del Mundo, que servirá para ver cómo están preparados para el máximo certamen.

“El Mundial se va a realizar en Szentes, arrancará el 6 y se prolongará hasta el 10. Yo compito en la categoría F1A, llamada también Nordic A2, que será el último día”, le dijo Neyra a EL DIARIO.

En cuando a las expectativas dijo: “Son un poco altas, de mi parte. Espero hacer un buen desempeño. Siempre intento ponerme la vara un poco alta para no conformarme. Igual sé que tengo una desventaja con los aviones o los modelos, bastante grande con el resto. De todos modos uno intentará recurrir un poco a esa suerte que siempre se baraja en estas competencias, para tener un mejor desempeño, con respecto a otros participantes que tienen modelos más centrados y mejor preparados, que le pueden permitir un buen rendimiento. En esto la suerte juega un papel importante. Habrá que ser lo más prolijo posible”.

“Oficialmente será mi primer mundial con clasificación. Yo logré la clasificación para el Mundial 2015, en Mongolia, pero no pudimos viajar por cuestiones económicas. Esta es la primera vez que viajaré integrando el equipo. El selectivo se hizo entre 2015 y 2016, que me dio la posibilidad de entrar en el grupo. Yo había volado en las copas del mundo de 2009 (N. de la R.: acompañando a su padre Alejandro), pero no había conformado el equipo argentino. Ahora si estoy. Clasifiqué primero y somos tres. Los otros dos son Cristian Galván, de Córdoba y el restante, Pablo Isasi, de San Francisco. Todos competiremos en F1A”, dijo el villamariense.

Neyra destacó además que “En F1B o Wakefield, participarán Alejandro Marchese (Córdoba), Horacio Ortiz (Buenos Aires) y Pablo Aligniani (Hernando); y en F1C o Motor FAI, Mauricio Zito (Buenos Aires), Mario Palmieri y Ricardo Palmieri (Rafaela). Todos somos integrantes del equipo que representará a Argentina”.

“Aún no pudimos probar”

En relación al lugar donde se realizará el certamen, Neyra analizó que “el campo es nuevo en realidad, tiene pocos concurso. El campo está cerrado y no hemos podido probar. Igualmente, al clima lo notamos muy parecido a Argentina, con mucho calor y muchas horas de sol, casi desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos temperaturas altas, hemos tenido estos días hasta 35 grados. La humedad es normal. Por lo que se corresponde al día, creo que será parecido a Argentina. Luego tendremos que ver los extremos, a la mañana temprano o a última hora de la tarde, como se desempeñan nuestros modelos y el rendimiento. Creo que será un poco diferente, en relación a la Argentina en relación a los extremos, tanto a la mañana, como a la tarde, porque la humedad desciende mucho. También hay mucho cambio de temperatura para esa hora. Veremos qué pasará cuando se abran las prácticas que comienzan el 2 de agosto. El 5 será el concurso de la Copa del Mundo, que servirá para hacer una prueba y medirse con el resto, y observar qué podemos corregir. Entre todas las categorías, en la Copa del Mundo habrá 345 aeromodelistas. En mi categoría hay 145 participantes”, le dijo a EL DIARIO, en diálogo desde Budapest.

Federico Nicolás Neyra nació el 8 de febrero de 1998 y es hijo de Alejandro Neyra (un histórico de la actividad) y Mariela Rocha.

Hace un par de años contó que practica aeromodelismo “casi desde que nací. Tenía un año de edad y fui al Mundial de 2011, que se hizo acá en Argentina. En el Mundial de 2009 fui con mi viejo. Se puede decir que aprendí a volar antes que le sacara las rueditas chicas a la bicicleta”.

Dentro de su trayectoria de cerca de dos décadas, el villamariense ha sido varias veces campeón argentino, en distintas categorías, en 2014, F1A Nordic A2, en 2012 fue tercero en la Copa Nacional y en 2013 fue subcampeón.