Fidel Díaz ganó en la costanera

Triatlón – Hubo récord de inscriptos

La prueba desarrollada en la costanera tuvo récord histórico de participantes. El juvenil atleta cordobés se quedó con el triunfo en la general de caballeros, mientras que Ana Brower de Koning se impuso entre las damas. Los hermanos Natalio y Micaela Puebla se subieron al podio de la general en ambas ramas

El cordobés Fidel Díaz fue el ganador del Triatlón Villa María, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Cordobés, que se desarrolló en la jornada de ayer con récord histórico de inscriptos. El ganador registró un tiempo de 1h 02m 14s. Entre las damas, la ganadora fue la atleta de Villa Carlos Paz, Ana Brower de Koning, con un tiempo de 1h 14m 34s.

Un total de 230 competidores (sin contar la veintena de niños que participaron del minitria que se realizó posteriormente), estuvieron en el punto de partida, constituyéndose en un verdadero récord, al contar con la cifra más importante de inscriptos, al menos, los últimos doce años de competencias en todo el territorio provincial.

El segundo lugar de la prueba fue para Gastón Montenegro, el representante de San Francisco (viene de ser el mejor representante argentino en el Ironman de Hawái). En tanto, el mejor de los representantes locales (hubo cerca de una docena), fue Natalio Puebla, que fue tercero en la general y se trepó al podio. Otro de los representantes locales destacados fue Gastón Zayas, que terminó sexto.

Entre las damas, se impuso Ana Brower de Koning (Villa Carlos Paz), y su escolta fue la villamariense Micaela Puebla. Luego se ubicaron Gabriela Cardia, Carola Lastiri y Josefina Campo, entre las cinco mejores.

Desde el mismo inicio Fidel Díaz y Gastón Montenegro impusieron el intenso ritmo de la prueba. Ambos predominaron en los tramos de natación y de ciclismo, seguido de cerca por un pelotón de varios atletas. Pero al iniciar el último tramo de atletismo, el ritmo del juvenil Fidel Díaz (17 años), lo hizo inalcanzable.

Los seis primeros de la clasificación fueron: Fidel Díaz Sebriano, Gastón Montenegro, Natalio Puebla, Lautaro Díaz Sebriano, Mario Arias y Gastón Zayas.

Las voces

Fidel Díaz (cordobés, de 17 años, y de una familia identificada con el triatlón ya que también corren su padre y sus hermanos) señaló tras la victoria: “Estoy muy contento de haber quedado primero en este triatlón. El clima estuvo duro, creo que la temperatura superó los 30 grados. En el tramo de natación Gastón Montenegro me llevó al límite todo el tiempo. En la bici, pude adelantarme en la transición, salimos adelante, con Gastón y Franco Foresi. Gastón tenía otro ritmo y se lo pude aguantar. Corriendo es lo que mejor hago y más me gusta y pude quedar adelante. Este triunfo me clasifica a los Juegos Argentinos de Playa, que se harán en Chubut. Estoy clasificado para el Sudamericano en Uruguay, a fines de marzo.

Natalio Puebla, fue tercero en la general y el mejor villamariense clasificado. Tras la carrera, el atleta dijo: “La verdad estoy contento por cómo se dio la carrera. Estoy entrenando poco y ahora apuntando a otra distancia, pero feliz porque se dio un buen resultado. Montenegro y Díaz son muy fuertes en agua y bici y yo trabajé en lo que pude. Por suerte corriendo hice una diferencia y llegué tercero. El día fue lindo, pero el horario creo que jugó en contra. Entendemos que a la organización se le complica hacerlo en otro horario. Vine con varios chicos de la ciudad que entrenan conmigo y que debutaban. Todos han terminado cumpliendo sus objetivos.

Gastón Zayas, de 23 años, por cuarto año se dedica al triatlón, y fue el segundo mejor villamariense de la general: “La verdad que me fue muy bien. Salimos en un grupo compacto, en el segundo pelotón. No pudimos ponernos de acuerdo para ir a buscar al pelotón de punta. Estuve peleando el tercer lugar junto a Puebla, pero sentí un dolor de estómago y no pude aguantar el ritmo y terminé en sexto lugar. Igual estoy contento. Hizo calor, pero nosotros estamos acostumbrados a correr con esta temperatura. En Entre Ríos he corrido con temperaturas de más de 40 grados y mayor humedad. Lo importante es que no hubo tanto viento y corrimos tranquilos. Ahora mi objetivo es terminar en el mejor lugar posible en el campeonato cordobés y luego ir al Sudamericano de Montevideo en marzo”.