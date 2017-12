Mauro Rosales, el villamariense que juega actualmente en el Vancouver White Caps de la Major League Soccer, se encuentra de vacaciones en la ciudad y se reencontró con sus “profes” del Instituto Secundario Manuel Belgrano.

Como diría Leonardo Favio en uno de sus hits, “fue casualidad, yo estaba en el bar”. Es que Mauro cenaba en el mismo resto bar de la calle San Luis en el que habían reservado mesa las docentes para despedir el año.

El exjugador de El Santo (en el baby), Alumni (en inferiores), Newell’s y River (en AFA), Ajax (en Holanda), campeón del mundo Sub-20 en 2001 y Medalla de Oro olímpico en Atenas 2004 con la selección nacional, no tuvo inconvenientes en acercarse y compartir un rato. Habló de su presente y de su futuro, pero ellas dicen que no son “chusmas” y que no van a contar nada… nada más que cuando se retire, su vida va a seguir ligada al fútbol, por el lado de la selección de jóvenes talentos.