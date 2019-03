“Fue una emoción increíble poder volver a mi ciudad”

MAURO ROSALES

Agradecido y emocionado, el delantero cumplió su sueño de volver a vestir los colores de su querido Alumni, con un gran triunfo que lo pone en carrera de clasificación

Escribe: Pablo Luna Broggi

El debut de Mauro Rosales en Alumni fue como él siempre lo imaginó. Siendo determinante dentro del campo de juego, logrando un importante triunfo y consiguiéndolo junto a su familia, la que siempre estuvo a su lado desde pequeño, alentándolo detrás del alambrado.

Se preparó como nunca, física y mentalmente, para enfocarse en el partido y aguantar semanas, días, horas y 90 minutos la gran emoción que le generaba vestir los colores albirrojos que tiñen su corazón.

Cuando el árbitro pitó el final del partido, y la vuelta con triunfo ya se había consumado, Rosales se aflojó y soltó un llanto incontenible lleno de nostalgia y alegría. “Al momento de pisar la cancha se me vino a la cabeza toda mi familia, mis amigos viéndome en la tribuna de cemento, sentir el cariño de ellos que me han acompañado toda mi vida desde que tengo siete años y todavía están ahí, entonces es una emoción increíble poder volver a mi ciudad y que ellos se sientan muy orgullosos de mí. Más que nada por una persona que no está ahí y que fue la que más me ayudó”, expresó entre lágrimas el ídolo “fortinero”.

Además, mostró su gratitud con todos: “Todos ellos se criaron conmigo y me hicieron la persona que soy hoy, así que estoy muy agradecido con ellos por haberse tomado el tiempo de haber venido a apoyarnos, a todos los chicos que dejaron todo en la cancha para sacar este resultado, al entrenador por la oportunidad y al club por dejarme jugar estos partidos. Estoy muy feliz”.

Con respecto al partido, el crack “albirrojo” analizó: “Había que ganar y no importaba como. Nos mentalizamos todos para mejorar lo que veníamos haciendo en los anteriores partidos. Se nos escaparon muchos puntos y si se nos escapaba el triunfo en este partido era muy injusto, porque hicimos todo el desgaste, trabajamos el partido todo el tiempo presionando y jugando con intensidad para que esta gente se vaya contenta y gracias a Dios lo conseguimos”.



El otro héroe de la noche

Por su parte, el autor del gol del triunfo, Juan Valle, también se mostró muy contento al finalizar el encuentro: “Esta es una alegría hermosa, ya que estaba triste porque no estaba jugando, me esforzaba mucho en la semana y sabía que tenía que aprovechar los pocos minutos que tenía. Hoy me salió todo a la perfección y estoy agradecido a Dios porque además sirvió mucho en lo grupal”, manifestó.

Además, expresó: “Tuvimos muchas chances y nos daba bronca porque no podíamos meterla. Por suerte sobre el final se nos dio y fue un premio al esfuerzo que hizo el equipo durante los 90 minutos, en los que fuimos muy superiores”.

También hizo referencia a los partidos que le quedan por delante al equipo: “Mientras tengamos chances, vamos a pelear. El campeonato fue muy injusto con nosotros, porque tuvimos muchos partidos en donde nos merecíamos la victoria y perdíamos o empatábamos, pero bueno, no hay que mirar atrás, aprender de todos los errores y obviamente ganar los dos partidos que nos quedan”.

Para finalizar, Valle rescató la importancia de contar con Rosales en el plantel: “Mauro tiene un toque de calidad diferente, cuando agarra la pelota pareciera como que se para todo y hace cosas increíbles que nos sirven para admirarlo mucho y aprender”.

Una “Bocha” de felicidad

Mientras tanto, el DT Raúl “Bocha” Maldonado, quien no podía ocultar su satisfacción tras haber conseguido la victoria ante Universitario, señaló que “hicimos un partido muy correcto, manejamos la pelota, fuimos intensos y tuvimos la suerte de poder dejar los tres puntos en casa en un partido tan importante”.

“Juan (Valle) había tenido una gran semana y lo demostró hoy. Desde que entró cambió el partido y tuvo el premio a su esfuerzo. Mañana dirán que acerté con el cambio, pero es todo mérito de él”, dijo en relación al jugador que convirtió el tanto del triunfo.

Por último, destacó el gran aporte de Rosales hacia el plantel: “Estamos muy contentos por tener a Mauro en el equipo, porque más allá de aportar jerarquía, experiencia y calidad, se tiró a los pies de los rivales hasta el último minuto y eso potencia a todo el equipo, no solo desde lo técnico y táctico, sino también desde lo actitudinal”.

ANTES DEL PARTIDO

Sorpresa y homenaje

Antes del comienzo del encuentro, Mauro Rosales recibió una sorpresa que sirvió como homenaje para agradecer su presentación en Alumni.

Cuando todo se preparaba para el pitazo inicial, un grupo de jugadores de la categoría 81 del Fortinero, que jugaron con Rosales en las inferiores del club antes de su partida a Newell’s, apareció en el campo de juego para fundirse en un cálido abrazo con el atacante villamariense que supo ser campeón olímpico con la selección argentina.

Fue uno de los momentos más emotivos de la noche, que generó el aplauso de todo el estadio y una extensa ovación para Rosales.