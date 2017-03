“Fue una movilización histórica”

Un contingente de más de 40 maestros y maestras de instituciones privadas de Villa María participaron ayer de la marcha que se realizó desde el Congreso de la Nación hasta el Ministerio de Educación en la Capital Federal (ver páginas 45 y 46).

Son los nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). La secretaria general de la seccional local de ese gremio, Mónica Carrizo, aseguró que se trató de “una marcha histórica con más de 10 cuadras de docentes movilizados”.

En diálogo con EL DIARIO remarcó que la medida se efectivizó en un 50% en la ciudad, aunque hubo una adhesión más alta que en algunos casos no llegó a huelga por distintos motivos que la líder sindical detalló: “Hubo muchos casos donde han sido presionados por el personal para que den clase en el día de hoy (por ayer). Además, en las últimas medidas de fuerza de este tipo hubo descuentos abusivos”. “Tenemos un colegio que al día de hoy no ha pagado el salario docente y que encima de alguna manera les trabajan la cabeza para que no adhieran, lo que hace eso lamentable”, expresó Carrizo.

“Lo lamentable también es que la patronal de estos colegios esté manejada por docentes que son los mismo que son presionados por el inicio de clases”, finalizó diciendo la titular de SADOP Villa María.