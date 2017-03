Funcionario negó cifras sobre cierres de Pymes, pero no dio otros datos

Un legislador accastellista había dicho a EL DIARIO que ya habían cerrado en octubre 140 Pymes en la provincia

El subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Tomás Grunhaut, dijo que es erróneo el dato en el que hizo hincapié varias veces durante el año pasado el legislador provincial K, Franco Saillén, sobre el cierre de entre 120 y 140 pequeñas y medianas empresas y recalcó que tiene optimismo sobre lo que se viene.

Grunhaut sostuvo que “esos no son los datos que nosotros tenemos, no sé de dónde los puede haber sacado el legislador, pero no son los que manejamos”.

El funcionario cordobés admitió que 2016 fue un año “complicado” y especificó que hubo sectores que “se encontraron en una situación difícil, pero otros se hallaban en otro cuadro”.

“La situación externa complicó aún más la situación de las Pymes, sobre todo en el sector autopartista. Nuestro socio Brasil no estaba en una buena situación y eso complicó a todo el rubro autopartista, una de las industrias más grandes de Córdoba”, graficó.

“Ahora somos optimistas respecto a este año. Entendemos que 2017 será mejor que 2016”, añadió y dijo que en ese marco estuvieron en Villa María para presentar las Cátedras Abiertas Pyme, con la colaboración del municipio local y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María. “Es un granito de arena para fortalecerlas”, consideró.

Volviendo a los cierres señalados por Saillén (ver recuadro), Grunhaut no brindó cifras. Ante la pregunta sobre la cantidad de empresas que dejaron de funcionar durante el año que pasó, contestó que es “difícil de cuantificar” y apuntó que “habría que ver cuántas abrieron”. “Son números difíciles de obtener, pero insisto: somos optimistas respecto a este año sabiendo que hemos atravesado un 2016 complicado”.

En cuanto a la industria autopartista, ante la consulta manifestó que “casi el 90% de lo que produce va a la exportación, por lo que con un mercado internacional en baja como ocurrió, se vio afectada significativamente la producción nacional, pero este año se ven signos de recuperación y esperemos que así sea”.

Cuando se le planteó cuáles fueron los rubros que causaron aperturas de Pymes en 2016, insistió que son datos “difíciles de obtener”.

Saillén, legislador provincial del bloque accastellista-kirchnerista Córdoba Podemos, señaló en octubre pasado a EL DIARIO que en la provincia ya habían cerrado ese año entre 120 y 140 Pymes, por la situación económica.

El legislador había impulsado la creación de un plan de asistencia provincial a las Pymes, diseñado en forma conjunta con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

“Cuando lo presentamos, las Pymes ya habían perdido un 30%, ahora creemos que llegó a un 45%, mientras que entre 120 y 140 empresas de Córdoba han cerrado”, denunció Saillén.