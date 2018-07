Fútbol local: el domingo arranca el Clausura

El próximo domingo dará inicio el torneo Clausura “Miguel Angel Piti Degiovanni” de la Liga Villamariense de Fútbol, con la participación de 19 clubes ante el regreso de San Lorenzo de Las Playas y la continuidad de 9 de Julio de Pasco, según se confirmó en las primeras horas de hoy en la reunión del Consejo Directivo.

El certamen, en su etapa clasificatoria, estará dividido en tres zonas -una de siete equipos y dos de seis-, cuya conformación se realizó mediante sorteo y respetando los clásicos (tal cual se decidió en cerrada votación, ante dos propuestas planteadas). De este modo, la fase regular contará con 14 fechas y, para que todos los equipos jueguen la misma cantidad de partidos en dicha etapa (12), en las zonas de seis equipos habrá un interzonal en cada rueda.

A playoff clasifican los ubicados en la primera y segunda colocación de las tres zonas, más el tercero de la Zona A (de siete equipos), y el mejor tercero entre las zonas B y C (ambas, de seis equipos).

Los partidos del primer capítulo, que iniciará el domingo a partir de las 15.45 (14 las reservas), son los siguientes:

Zona A (siete equipos): Silvio Pellico vs Alem y Playosa vs Alumni. Postergado: Argentino vs Atlético Ticino. Libre: 9 de Julio.

Zona B (seis equipos): Rivadavia vs San Lorenzo de Las Playas. Postergados: Colón vs Juventud e Yrigoyen vs Universitario.

Zona C (seis equipos): Unión Central vs River Plate; Española vs San Lorenzo de Las Perdices; y Unión de Arroyo Algodón vs Unión Social.

(*) Más información en la edición de mañana y con la publicación del fixture.