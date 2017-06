Ganó Ramos y ahora lidera la serie 2-1

Los bonaerenses vencieron a Ameghino y sacaron ventaja en la serie al mejor de cinco partidos. El equipo villamariense no pudo hacerse fuerte de local y penó por su baja efectividad en el goleo

Escribe: Gustavo Ferradans

No pudo ser. Ameghino cayó anoche ante Ramos Mejía Lawn Tennis Club por 90 a 83, en un vibrante tercer partido que se jugó ante unas 1.250 personas.

La victoria de los bonaerenses los puso en ventaja en esta serie de semifinales del Torneo Federal, que ahora ganan por 2 a 1, recuperándose de la derrota sufrida en condición de local y ahora la presión quedó toda en el club villamariense, que está obligado a ganar mañana, cuando se juegue el cuarto partido, para asegurarse un quinto juego que será en Buenos Aires.

El equipo visitante tuvo un gran desempeño durante el partido, con un gran trabajo defensivo (fundamentalmente en la zona pintada), y un efectivo juego en ataque, donde pudo lastimar a Ameghino con lanzamientos internos y desde el perímetro.

Ameghino, si bien trabajó bien defensivamente, no lo hizo con la intensidad de otros juegos, y la baja efectividad en sus porcentajes en los lanzamientos, por debajo del 50%, fue decisivo para dejar escapar este punto y ceder la ventaja de localía que había logrado al ganar de visitante uno de los juegos.

Desde el inicio del partido la visita mostró contundencia, al lograr 9 puntos consecutivos en el primer cuarto, para empezar ganando 9-2, con un gran cuarto de Glimberg, con 7 puntos en menos de 5 minutos. Al León se le complicó la contención de cada ofensiva y sumó muchas faltas, mientras que Ramos sumaba de contragolpe.

El doble de Actis para adelantar a Ramos en el marcador por 15-6, provocó que Pablo Castro solicitara el primer minuto. Un pasaje con dobles de Grenni y Verón, más lo aportado por Bosch desde la línea achicó a 13-17, pero la visita supo mantener la diferencia. El cierre del cuarto fue con las bombas de Jerez Pilotti y la de Zenclussen para cerrar 24-17, para la visita.

Los errores en la definición de Ameghino no se corrigieron en el segundo cuarto. Con los triples de Fidalgo y Glimberg y el aporte de Morales, Ramos tuvo un parcial de 11 a 2 y pasó a ganar 35-19 y sacó la mayor ventaja de ese tramo.

El esfuerzo de Ferrini en defensa no tuvo la misma efectividad en ataque, el esfuerzo de Bosch y el amor propio de Verón no le alcanzaron al local para contrarrestar el buen trabajo del visitante. Paparini luchó debajo de los tableros y Ameghino tuvo un buen pasaje de 8-0, pero no le alcanzó para achicar la diferencia lograda por el visitante, que se fue al descanso largo arriba por 41-38.

En el regreso, Ramos siguió arriba en el marcador, como en casi todo el juego. De entrada Ameghino achicó con un 5-0 por intermedio de Paparini y Aristimuño, pero apareció Piñero, que con sus lanzamientos externos hizo trizas la remontada de Ameghino. El jugador aportó 5 triples de los 9 intentos.

El equipo del Gran Buenos Aires terminó ese tercer segmento con ventaja de 15 puntos, para irse al último descanso con una ventaja favorable de 67-52

En el último cuarto, Ameghino demostró amor propio, pero no le alcanzó. Los puntos importantes llegaron recién en el último tramo del partido, cuando el reloj (y el resultado) eran su enemigo. Los tres triples Volpato, Iglesias y Grenni, parecieron indicar que se le abría el aro al León, pero los puntos sumados en tiros libres por Ramos, fueron determinante para terminar ganando 90-83.

Ramos se puso 2 a 1 y podría cerrar la serie si gana en el partido de mañana. Ameghino, ahora tiene la obligación de ganar, para igualar la serie y forzar a un quinto partido.

Resfríos y algo más

Al menos tres de los visitantes jugaron con temperatura y resfriados, y otro tanto pasó con Ameghino, que los estados gripales de varios de sus jugadores redujeron sus condiciones físicas y, por ende, su rendimiento.

El marco de público

Las 1.250 personas que estuvieron presentes anoche en cancha de Ameghino lo convierten en un registro que el básquetbol local no ha tenido en muchos años. Para igualar semejante cifra habría que remontarse al paso de Unión Central por las “viejas” ligas nacionales “C” y “B” entre 1985 y 1987, conocidas hoy con el nombre de Torneo Federal y Torneo Nacional de Ascenso, con algunos cambios de características.

La otra llave

Esta noche se juega el tercer punto de la otra serie de semifinales. En Armstrong, Deportivo Norte recibe a Talleres de Tafí Viejo, desde las 21.30 horas. Ambos igualan la serie 1 a 1.

Mañana el cuarto

Mañana, Ameghino y Ramos Mejía jugarán el cuarto punto de esta serie al mejor de cinco, que ganan 2 a 1 los bonaerenses. El partido a jugarse en cancha del León será desde las 21.30 horas y las autoridades designadas son las siguientes: jueces: Nicolás Danna, Fabián Catala y Ariel Mudski. Comisionado técnico: Gustavo Torres.