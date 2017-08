Campaña hacia las PASO - El candidato de Encuentro Vecinal Córdoba difundió sus propuestas en Villa María

García Elorrio: “Argentina necesita un proyecto de país a largo tiempo”

El legislador contó que una de sus propuestas es el Programa Nacional de Desarrollo, que incluye varios ítems a desarrollar en 15 años, con un acuerdo entre todas las fuerzas políticas

El legislador Aurelio García Elorrio, quien se postula para llegar a la Cámara de Diputados, estuvo ayer en Villa María difundiendo sus propuestas.

A escasos días de las PASO, y junto a la villamariense Cecilia Rigalt, que lo acompaña como candidata a diputada nacional en la lista de Encuentro Vecinal Córdoba, que él encabeza, García Elorrio hizo un recorrido por los medios de la ciudad detallando los principales lineamientos de sus ideas para el Congreso.

“Seguimos explicando a la gente de Villa María qué es lo que proponemos, estamos en una de las principales ciudades de Córdoba, donde hay un voto muy polarizado entre el peronismo y Cambiemos, por lo que es difícil ingresar, pero se ingresa”, señaló el legislador ante EL DIARIO.

“En la lista me acompaña Cecilia Rigalt, que está en el quinto lugar, la nuestra es una lista de gente que queremos la política y que queremos hacerla bien, de gente de toda la provincia, hay de la ciudad capital, de Villa María, Río Tercero, La Calera, Alejo Ledesma y Sierras Chicas”, detalló.

“A las PASO las superamos, no sé si con holgura, hay que trabajar hasta último momento y cruzarlas. Una vez superadas las primarias, empieza la elección y la verdadera campaña, donde hay que ganar el voto en serio, con un discurso claro”, consideró el candidato, quien reveló que en Villa María el partido habitualmente saca entre un 2% y un 3% de los votos.

“Hay un piso que se mantiene, pero que va a ir creciendo”, aseguró.

Otro mensaje

Antes de empezar a describir sus propuestas, García Elorrio sostuvo que en esta campaña “se habla de las grietas y de su profundización, pero a eso lo hacen como un negocio electoral”, y consideró que Argentina tiene grietas reales entre las que se encuentra “un 32% de pobreza”.

“El mensaje que damos es otro, una de mis propuestas resume todo”, afirmó.

“Argentina no está preparada para tomar de cada uno, individualmente, sus propuestas, ni la mía, con Encuentro Vecinal Córdoba, ni la de Mauricio Macri, con el PRO o Cambiemos, ni la de Cristina Fernández de Kirchner, con Frente Ciudadano. Lo que necesita es un programa concertado, ponernos de acuerdo en un proyecto de país a 15 años, a largo tiempo, entonces, si a las propuestas de Macri no las acepta la oposición y la oposición no las puede poner en marcha porque no está en el Gobierno, nos queda ser maduros y poner en marcha un programa nacional de desarrollo a 15 años en el que gobierne quien gobierne, va a seguir en esa línea”, remarcó.

Unidad en la diversidad

“Somos 44 millones de argentinos, tenemos un 32% de pobreza y dentro de eso, casi un 10% de indigentes; tenemos alimentos para darle de comer a 600 millones de personas y tenemos a gente pasando hambre acá. Hay inmensas reservas de petróleo, las reservas de agua dulce del acuífero guaraní, la minería, el octavo litoral marítimo más largo del mundo, por lo que tenemos recursos pesqueros de toda magnitud, no nos puede estar pasando lo que nos pasa”, señaló el legislador.

“Eso demuestra que nuestra crisis es centenaria y de ahí no se sale solo con la idea de un partido o de un presidente que ni siquiera tiene mayoría parlamentaria, de esto se sale con un movimiento nacional, con un acuerdo de todas las fuerzas políticas detrás de un proyecto común. Hay que lograr la unidad en la diversidad, con los puntos comunes que nos unen como nación”, consideró García Elorrio.

“Ese programa a largo plazo, que yo llamo Programa Nacional de Desarrollo, se compone de varios ítems, algunos de ellos son la reforma fiscal, de la ley de entidades financieras, rever las exportaciones y el combate del narcotráfico”, subrayó.

“La reforma fiscal es necesaria para la defensa de las empresas, para que las empresas den trabajo hay que bajarles la carga impositiva, no hacer una reforma laboral y ajustar al empleado, hay que hacer una reforma fiscal y que se ajuste el Estado. También hay que hacer una reforma de la ley de entidades financieras para que el capital financiero esté al servicio del desarrollo y no de los negocios, los bancos tienen enormes ganancias y no es una banca que ayude a la producción. Hay que hacer una reforma financiera para que estén al servicio de la producción y no del consumo”, explicó.

“También hay que rever las exportaciones de granos, porque terminamos siendo cómplices del hambre de los países más pobres del mundo. Estamos contentos cuando suben los precios de los granos para las exportaciones, pero cuando lo hacen, a la gente de Etiopía que lo necesita le cuesta más y no puede pagarlo. Como país con buena capacidad alimentaria tenemos que ser generosos con países que no tienen alimentos, no podemos estar esperando a que suban los granos, porque el que está prendido en todo eso es el Estado, que mata con los impuestos al productor”, manifestó.

“En cuanto al narcotráfico, creo que la única que lo está enfrentando en serio en Argentina es la gobernadora María Eugenia Vidal, en Buenos Aires, creo que a nivel nacional no se hace, y en la provincia de Córdoba, menos. El sistema del narcotráfico en Córdoba se mueve con absoluta tranquilidad, es un sistema aceitado que se lleva la vida de miles de jóvenes”, indicó el candidato.

Pactos

Tras asegurar que al piso de las PASO “llegan bien”, García Elorrio prometió: “Cuando las pasemos, los cordobeses van a escuchar nuestro mensaje”.

“Vamos a hablar demasiado claro con respecto a los pactos políticos que hay en Córdoba. Uno de esos pactos es antiguo, entre (José Manuel) De la Sota, (Juan) Schiaretti y (Ramón) Mestre; y el otro es entre Macri y Schiaretti. Vamos a explicar el daño que le hacen a la provincia, y decir que no les interesa ir a cuidarla a Córdoba en el Congreso”, dijo para finalizar.