Gill entregó 18 nuevas pensiones

Diecisiete fueron por invalidez y una por ser madre de siete hijos

El intendente Martín Gill realizó la entrega de nuevas pensiones en el Salón Blanco del Palacio Municipal. En el acto, en el que estuvieron presentes la legisladora provincial, Nora Bedano; y la secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Arias, entre otros funcionarios, remarcó a los beneficiarios que se trata de un derecho que el Estado debe garantizar a todo vecino en condiciones de recibirlo.

En esta ocasión, 18 vecinos han adquirido el derecho a la pensión; 17 de ellos la recibieron por invalidez y la restante, por ser madre de siete hijos.

En total, 2.877 pensiones

Tras mencionar que el municipio lleva gestionadas y entregadas 2.877 pensiones no contributivas, el jefe comunal resaltó: “Corresponde que aquel que está en condiciones de acceder el derecho reciba el beneficio. Como municipio, nos interesa acercar e informar al vecino porque hay muchas personas que no acceden al derecho por no saber cómo es el trámite, por lo que sistematizamos con este trabajo de hormiga para llegar a todos”.

En la ocasión, Gill explicó que para otorgar las pensiones es necesario previamente un arduo trabajo territorial del equipo municipal, acompañando al vecino en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y facilitando el trámite, efectuando un seguimiento durante todo el proceso administrativo al futuro beneficiario.

Inicio en el ámbito laboral: 26 jóvenes comienzan sus entrenamientos

Un total de 26 chicos iniciarán mañana su ciclo de entrenamiento laboral en diferentes empresas de la ciudad. El programa de iniciación laboral se implementa a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Veinte horas: Estos chicos se inician en una práctica laboral de 20 horas semanales (4 horas, de lunes a viernes) en empresas y comercios de rubros variados, como panadería, pastelería, venta de indumentaria, venta de repuestos de motos, decoración, estudios jurídicos y contables, farmacias y perfumerías, jugueterías y librerías y negocios de informática, entre otros.

Beneficiarios: Quienes ingresan al ciclo de entrenamientos laborales son jóvenes beneficiarios de programas provenientes del Ministerio de Trabajo de la Nación, como Jóvenes, Progresar o el seguro de capacitación y empleo; y, además, han tomado capacitaciones sobre oportunidades laborales y el mundo del trabajo a través de la Oficina de Empleo del municipio.

El objetivo es insertar a los jóvenes: El programa de entrenamientos laborales es uno de los pilares de la Oficina de Empleo municipal para insertar a los jóvenes a prácticas de trabajo que, además de brindarles un ingreso económico mensual, les permitan aprender un oficio o adquirir experiencia en distintos rubros comerciales e industriales.

Es importante destacar que desde Empleo asesoran a los chicos para acceder a los programas nacionales, según cada caso y de acuerdo al perfil del posible beneficiario y sus intereses, que se trabajan mediante entrevistas y reuniones y se busca una empresa acorde.