Gill: “Es el momento de generar un nuevo sistema”

ESTACIONAMIENTM MEDIDO

El intendente aseguró que el servicio no responde a la necesidad actual que tiene la ciudad. Este año finaliza la concesión que hoy opera Federación Mercantil

La semana pasada el asesor letrado del municipio, Eduardo Rodríguez, explicó que el aumento de dos pesos que aplicó Federación Mercantil a la hora de estacionamiento medido fue por valerse de un error de tipeo con el que fue publicado en el Boletín Oficial.

Consultado sobre lo acontecido, el intendente Martín Gill manifestó que el error debe cesar inmediatamente: “Lo cierto es que lo que fue aprobado, en ese punto el Ejecutivo había mandado la actualización y lo mismo que en otros años, no fue aprobada. Al no ser aprobada no está vigente. Nosotros en el mismo día se lo notificamos a Federación Mercantil y por otro lado el Concejo realizó la publicación para subsanarlo, de manera tal que dicha situación debe ser retrotraída”.

Consultado sobre si habrá sanciones, manifestó que solo deberán operar “si se mantuvo la posición después de la intimación efectuada”: “En principio hubo intención de abstenerse de poder hacerlo. No podemos aplicar una sanción por un error material de lo que sucedió ese día. Sí creo que es una cuestión accesoria del verdadero problema, que es más amplio”.

Gill manifestó que esta transcurriendo el último año de la concesión del servicio “y creo que claramente en los últimos tiempos, el servicio no responde a la necesidad que tiene la ciudad para un sistema de ordenamiento vehicular”: “Se abre una etapa de estudio y de definir el marco jurídico que va a llevar a adelante un estacionamiento medido que sea una de las variables para el ordenamiento vehicular y no un sistema solamente de cobro de una tarifa x a un vehículo que se estaciona. Tiene que tener una dinámica que permita la movilidad para el flujo vehicular por un lado, y por el otro, el rédito que pudiera existir, a qué objetivo o actividad para a ser destinada”.

“La idea en principio, si hubiera una variable de renovación, es que esta no opere. Es el momento para generar un nuevo sistema y que entre todos podamos pensarlo. También es cierto que el precio de la tarifa, es un condicionante”, aseguró.

“El precio no se modifica hace años. En esta realidad, es más barato dejar el auto en la vía pública todo el día que pagar una playa de estacionamiento. Por lo cual, deja de cumplir el objetivo que tiene que tener. Hay que valorar distintas zonas y quizás la de mayor movilidad tiene que tener un precio diferencial, para estimular que la gente estacione fuera. Si el estimulo es a la inversa, termina siendo lo contrario a lo que debería establecer un sistema”, finalizó.

No habla más sobre Accastello

El exintendente Eduardo Accastello sigue manifestando públicamente que quiere ser candidato y pide internas con el actual jefe del Ejecutivo, Martín Gill.

Consultado sobre esta posibilidad, el intendente expresó que ya no hablará del tema: “Ya han hablado públicamente muchísimo. El justicialismo ha decidido, nosotros no abandonamos el camino del diálogo ni de la unidad y estamos seguros de que se va a alcanzar. El resto forma parte de la diaria política, que son absolutamente lícitas y legítimas, dentro del devenir democrático de la ciudad”.

“Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nosotros estamos trabajando con nuestro objetivo y proyecto y hoy estamos abocados a la gestión. Tenemos un año muy intenso y lo que estamos demostrando es que, aun en el medio de la dificultad, la ciudad puede seguir avanzando”.

Sobre la fecha de elecciones en la ciudad, que aún no se dio a conocer, Gill señaló que “seguramente se definirá en los próximos días”.

“Todavía no tenemos la fecha. En los próximos días va a establecerse porque el cronograma así lo definió. Por supuesto respetando los plazos”, finalizó.