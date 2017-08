Gill quiere una ordenanza que evite el crecimiento sin control hacia la periferia

Sostuvo que se trata de un proyecto innovador porque la mayoría de las ciudades no mira hacia el sector periurbano y luego “se llora sobre la leche derramada”

El Gobierno quiere que exista un marco normativo que impida el crecimiento descontrolado de la ciudad hacia su periferia, de manera de proteger a productores agropecuarios y al cinturón verde, entre otras aristas.

Esto es lo que se desprende de un proyecto elaborado por el Ejecutivo, que ahora será discutido por los concejales. Está orientado a la planificación y zonificación del espacio periurbano, atendiendo a la presencia de los corredores productivos, cinturón verde y tamberos.

Consultado por EL DIARIO, el intendente Martín Gill dijo que la iniciativa fue desarrollada tras “un estudio muy profundo realizado con un equipo interdisciplinario del municipio y con asesoramiento de la licenciatura en Ambiente y Energía Renovables de la UNVM, a través de una doctora que es investigadora del Conicet”. Añadió que en ese marco “se llevaron adelante talleres con quinteros, productores y de la Sociedad Rural a los efectos de escucharlos”.

El jefe del Ejecutivo argumentó que hay que analizar el impacto que tiene lo que se hace sobre lo que rodea al casco urbano, preservando “determinadas actividades”.

“Si nosotros avanzamos en un proceso de urbanización desorganizado y desordenado va a llegar un momento en que el sector frutihortícola va a tender a desaparecer, lo que genera una problemática de impacto económico. Lo mismo nos sucede con pequeñas producciones agropecuarias que hoy conviven con el contexto y que tienen que ser respetadas”, subrayó.

Por eso, explicó que el proyecto zonifica “los espacios propicios para cada actividad, plantea un régimen de uso de todo ese espacio y la proyección de los impactos ambientales del desarrollo periurbano sobre el sector urbano y viceversa”.

Ante preguntas, sostuvo que la idea es innovadora, porque “generalmente las ciudades presentan esto sobre su espacio urbano, mientras que el resto se termina amoldando al desarrollo de la mancha urbana, sin orden alguno y luego llorando sobre la leche derramada”.

En cambio, esta propuesta, por ejemplo, respeta los desagües naturales del entorno, “con un criterio de sustentabilidad que pocas ciudades tienen”.

Cuando se le consultó si detecta que Villa María ha ido creciendo de manera desordenada, consideró que “la ciudad ha tenido un crecimiento enorme y cuando no hay un estudio integral sino miradas parciales” se dan diversas situaciones.

“Uno siempre cree que lo parcial es lo que corresponde, no alcanza a ver al todo. No vemos, por ejemplo, el entorno de una porción de tierra, cuya acción allí tal vez implica la destrucción de una cadena productiva. Quizás después no pasa nada, hasta que sí sucede”, advirtió.“Esta es una mirada de planificación a mediano y largo plazo”, cerró Gill.