“Gracias a Dios y a San Berardo”

Nicolás Gayoso, autor de los dos goles de Rivadavia en la serie de semifinales ante Colón (además anotó en los penales), no ocultaba su enorme felicidad por la posibilidad de afrontar una final por el título.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, porque se trataba de un clásico. Para nosotros fue una final y la verdad es que estos partidos se sufren muchísimo estando adentro de la cancha”, reconoció el delantero.

Luego sostuvo: “Creo que hicimos un gran campeonato y que fuimos muy superiores durante los dos partidos de la serie”.

Sobre su actuación en la revancha, el Rayo analizó: “Estuve tranquilo en los dos penales que me tocó patear, tanto en el del partido como en el de la definición. Cuando uno tiene confianza le sale todo bien, por lo que traté de tener tranquilidad”.

“Soy de estar tranquilo a la hora de definir y por suerte ésta no fue la excepción. Esto se lo tengo que agradecer a Dios. Sin él no hubiésemos llegado donde hoy estamos”, añadió, y no se olvidó de su compañero arquero, Marcelo Berardo, el héroe de Rivadavia, al decir entre risas que “todo también fue gracias a San Berardo. Cuando terminó el partido sabíamos que lo íbamos a ganar porque es un gran arquero y gracias a Dios pudo tapar los penales que tenía que atajar”.

De cara a lo que se viene para Rivadavia, la final ante Universitario, Gayoso señaló: “Ahora vamos a festejar tranquilos porque había mucha presión y nos pasaron muchas cosas por la cabeza cuando jugamos este tipo de definiciones, más que todo en un clásico”.

“Ahora tenemos que tratar de tranquilizarnos, trabajar en la semana y tratar de ir por el objetivo, que es salir campeones”, manifestó y finalizó diciendo: “Hicimos muchísimos méritos a lo largo de todo el torneo para llegar hasta acá, jugando a un muy buen nivel y ganándole a equipos muy buenos”.