Cruce de avenida Jauretche y ruta 9 - Karina Bruno explicó los motivos de la demora en la obra

“Hace rato que insistimos por una solución”

La integrante del PRO señaló que hubo que reformular el proyecto y que está a la espera de la firma para “tener un inmediato comienzo de ejecución”

Un día después de que se produjera un nuevo accidente en el cruce de avenida Jauretche y ruta 9, Karina Bruno, como integrante de la fuerza que gobierna a nivel nacional, se refirió al tema y explicó los motivos de la demora en la obra que debe ejecutar Vialidad Nacional en ese sector.

“Estuvimos hablando con gente de Vialidad Nacional, porque hace rato que venimos insistiendo acerca de la necesidad de una solución para ese acceso. Nos ratificaron que el nuevo convenio que contempla la obra de acceso a la Universidad, que incluso es de mayor envergadura porque abarca un sector colindante, como es el Hospital Pasteur y el barrio Ramón Carrillo, y que implica intervenciones desde Pilar hasta Bell Ville, está a la firma para comenzar la ejecución de las obras”, señaló.

“El anterior proyecto que había, en cuanto a lo técnico, no era viable lo que proponía y no fue modificado ni completado para hacerlo viable, por lo que hubo que reformularlo. Eso está a la firma y va a tener comienzo de ejecución en lo inmediato. No obstante, no es una excusa, esto debió haberse hecho antes, y nos hacemos cargo de que ojalá en nuestra gestión Vialidad Nacional lo hubiese resuelto, pero hay una cuestión técnica de por qué no se inició”, remarcó.

Sobreprecios

“Vialidad lamentablemente ha tenido que reformular muchos convenios que ya tenía en marcha, como el de la 158, porque el 90% venía con sobreprecios. Entonces hubo que hacer una revisión en la faz técnica porque estaban mal y no era viable lo que se proponía y otra en lo económico porque la mayoría tenía sobreprecios”, afirmó la integrante del PRO.

“A eso se debió la demora y no fue desidia y no querer llevar adelante la obra. Hecha la aclaración, no quita que esto ojalá estuviera resuelto”, reiteró.

“Vialidad hizo señalética en carpeta y en altura, aunque claramente no es suficiente. Creo que el municipio también podría haber aportado algunas medidas preventivas, como señales lumínicas o carteles que adviertan, si se cortaran los arbustos de la Jauretche que impiden la visión ya sería un aporte del municipio, no digo un semáforo porque no pueden ponerlo sobre la ruta, pero podría haber aportado”, agregó.

“Pero, repito, no buscamos una excusa, esta es la explicación del porqué de la demora en la obra, hacemos la autocrítica en que la reformulación del proyecto se demoró más de lo esperado. También hay que decir que esta no es una problemática del año pasado, esto lleva mucho tiempo, desde que se hizo el acceso a la ruta por Jauretche”, subrayó la edil.

“Lo que lamento es la utilización política que algunos funcionarios pretenden hacer de un hecho tan lamentable como el accidente ocurrido, porque muchos de ellos fueron parte del gobierno anterior que durante 12 años pudo haberlo solucionado y no hizo nada. Tuvieron roles trascendentes dentro de esa estructura política y nunca lo resolvieron, que ahora quieran hacer una utilización política me parece una falta de respeto a la gente y a las víctimas”, remató Bruno.

Un largo pedido

“Lamento profundamente lo que pasó, como comunidad es muy doloroso cuando pasan estos accidentes, con estos resultados. No se trata de buscar culpables, pero hay responsabilidades que debemos señalar”, consideró por su parte el concejal Carlos De Falco.

“Esa intersección es de alto riesgo, hemos tenido varias muertes, porque a pesar de que la ruta 9 fue suplantada por la autopista, tiene un caudal de tránsito muy importante y el ingreso y egreso de la Universidad la hace muy peligrosa. Pero ese lugar es una ruta nacional, por lo tanto para intervenirla en cuanto a obra que ayude a morigerar la velocidad y la visión del que sale a la ruta, tiene que hacerlo Vialidad Nacional”, indicó.

“Cuando me tocó ser secretario de Prevención Comunitaria del municipio envié una carta a Vialidad Nacional pidiéndole la realización de una obra en dicho lugar, hace mucho tiempo que venimos pidiendo que se intervenga ese sector. A principios del año pasado nuestro bloque envió una nota al director de Vialidad Provincial pidiéndole que se haga la obra, en el marco del presupuesto nacional que le había asignado 700 millones de pesos, vinieron, inspeccionaron el lugar y observaron la peligrosidad, se proyectaron unas dársenas y ahí quedó. En junio pasado aprobamos una resolución pidiéndole a Vialidad que haga la obra, pero no se hace”, manifestó De Falco.

“No es cuestión de buscar culpables, pero sí responsabilidades. Escuché decir que en el gobierno anterior no se hizo nada, pero se hizo la autopista que solucionó en parte, aunque es cierto que no se hizo esta obra puntualmente, y el municipio no puede intervenir porque no tiene autorización de Vialidad para hacerlo”, agregó.

Consultado sobre las medidas que puede tomar el municipio fuera de la ruta 9, dentro del ejido municipal, dijo que ya se ha encarado una obra que va a ayudar mucho en ese sentido, que es la prolongación del bulevar España. Además, explicó que las intervenciones en una ruta nacional que atraviesa la trama urbana pueden hacerse, pero cuando el lugar de intervención de la ruta se aleja de la trama urbana no puede intervenirse.

“En el camino que va a subir a la ruta hay un cartel que dice ‘Pare’, pero la Jauretche ahí tiene una subida a una ruta que va y viene, donde no hay ni dársena, ni rotonda, ni semáforo que contenga el tránsito, entonces, por más que se pare, al subir a la ruta puede venir alguien de cualquier lado a mucha velocidad. Es necesaria una intervención, o una dársena como en el Parque Industrial, o una rotonda”, concluyó.

