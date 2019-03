Hallaron en Villa María motos robadas en la zona

Azote de los ladrones en Hernando, el valle de Calamuchita y San Francisco

Son innumerables los delitos contra la propiedad perpetrados en la región y que fueron denunciados el martes y ayer

Al menos una decena de robos y hurtos se sucedieron durante las jornadas del pasado fin de semana largo en distintos puntos de la región a la vez que, en Villa María, la Policía encontró dos motos que habían sido sustraídas en Bell Ville y Hernando.

Barrio Los Olmos

Durante la mañana de ayer efectivos policiales detectaron durante un procedimiento realizado en una vivienda situada en Traful 300, en barrio Los Olmos de Villa María, la existencia de dos motos, una de ellas completamente desarmada.

Cuando se consultaron los registros se constató que sobre ambos rodados estaban vigentes sendas órdenes de secuestro emanadas desde Bell Ville y Hernando, precisamente donde habían sido sustraídas.

La intervención de los uniformados se concretó a las 9.30 de la víspera y las motos, ambas Guerrero Trip, fueron incautadas.

En Hernando

Por otro lado, autores desconocidos perpetraron dos robos en dos establecimientos educativos de Hernando.

Uno de los ilícitos ocurrió en la Escuela Gobernador Díaz, donde los ladrones ingresaron por una ventana que da al patio, llegaron hasta la Dirección y la cantina, donde se apoderaron de un televisor led de 50 pulgadas, una pava eléctrica, la caja registradora donde se guardaban 500 pesos y golosinas.

A su vez, durante la mañana de ayer fue sustraído un ternero en las instalaciones de la Sección Agronomía del Instituto Pablo Pizzurno, centro de formación donde ya se registraron numerosos robos y episodios vandálicos.

También en Hernando, pero en una vivienda particular, los cacos rompieron una ventana del garaje y se apoderaron de dinero en efectivo.

En las sierras

En coincidencia con el fin de semana turístico el corredor del valle de Calamuchita fue escenario de distintos hechos delictivos contra la propiedad.

Fue así que a las 6.30 del martes último, en barrio Casino de Embalse, un hombre de 59 años fue víctima de un robo en su casa, de cuyo interior los delincuentes se llevaron un televisor Smart, un reproductor de DVD, una campera, tres pares de zapatillas, otros objetos y dos mil pesos en efectivo.

El mismo día, en Santa Rosa de Calamuchita los malhechores violentaron la reja de un negocio y sustrajeron una notebook, una balanza digital, varias botellas de cerveza y atados de cigarrillos de distintas marcas.

Un episodio similar se produjo en Villa Rumipal, donde un hombre de 40 años denunció que sujetos ignorados ingresaron durante la noche y se apropiaron de tres reposeras, una cortadora de césped, un par de zapatillas y varias prendas de vestir.

Siempre en el mismo corredor serrano, pero ahora en Villa del Dique, los ladrones violentaron la ventana trasera de un local comercial, ocasión en la que se llevaron una notebook, dinero en efectivo, e incluso las cámaras de seguridad.

En San Francisco

El accionar de los delincuentes también se concentró en el este provincial, donde en la ciudad de San Francisco sustrajeron las guitarras de un grupo folclórico y volvieron a desvalijar un comercio.

Entre los damnificados se encuentran los integrantes del grupo artístico Los Eichenberger, a quienes los furtivos les llevaron durante la madrugada de ayer dos guitarras, un decodificador y un microondas.

Se trata de instrumentos adquiridos al luthier Aldo Merlino y, en este caso, los cacos ingresaron por el frente de la vivienda.

Otro hecho denunciado durante la víspera fue el robo realizado en el local de ventas de la firma Pérez Rodados, donde se apoderaron de una importante cantidad de cubiertas y cámaras de motos y de bicicletas, andadores para bebés y cuadros de rodados.

El comerciante damnificado, Marcelo Pérez, expresó: “No sé qué hacer, no sé si irme a otro lado. Estoy cansado, estoy en una edad en que ya no quiero renegar más y pasa esto; aparte de que con la crisis que hay no se vende nada”, dijo indignado Marcelo Pérez.