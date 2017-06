Hasta ahora, pocas tarifas sociales en inmuebles y ninguna en comercio

Se presume que es por desconocimiento de la población. La modalidad apunta a quienes no están en condiciones de afrontar el pago de tributos en los valores normales. Los contribuyentes deben solicitarla

Hasta ayer solo hubo 350 solicitudes para acceder a la tarifa social en lo que es la contribución que incide sobre los inmuebles, es decir la Tasa de Servicios a la Propiedad.

“Es un número muy bajo respecto a la cantidad que esperábamos”, admitió la secretaria de Economía de la Municipalidad, Daniela Lucarelli.

Como se conoce, este año es la primera vez que se pone en marcha una tarifa social para quienes acrediten que no pueden pagar los tributos municipales por la situación económica que presentan. Hay una para lo relativo a inmuebles y otra para los comercios.

El beneficio rige desde el 1 de enero, puede ser pedido en cualquier momento y al otorgarse es retroactivo, es decir que tiene en cuenta lo que se debe desde el primer día de este 2017. Sin embargo, probablemente por desconocimiento, la mayoría de quienes estarían en condiciones de obtenerla no la han tramitado.

Por eso, el Gobierno decidió que habrá reuniones en cada uno de los ocho MuniCerca con los integrantes de centros vecinales para difundir la iniciativa y que incluso luego irán “casa por casa”.

Un solo rechazo

“Hasta hoy tenemos 350 pedidos y solo uno resultó rechazado”, reveló ayer Lucarelli a EL DIARIO.

Precisó que con cada pedido se abre un expediente y se realiza un estudio socioeconómico para ver si corresponde otorgarla. En 349 casos el dictamen fue positivo.

Eso en lo que respecta a inmuebles, ya que en lo que es comercios “nadie lo pidió”.

“Estamos armando un instructivo muy didáctico y un cronograma de visitas en los ocho MuniCerca. Si no, no vamos a obtener el efecto que buscamos. Esto es bueno para la sociedad, porque mucha gente se preocupa si no puede pagar”, definió la contadora.

“La preocupación está latente porque se desconoce que existe esta otra alternativa”, añadió.

Millones en mora

En este marco, la funcionaria especificó que a fin del año pasado se hizo una segmentación de la mora y de lo que había que interrumpir, una modalidad que era necesaria por el vencimiento del plazo, que reflejó una alta concentración de la misma en barrios periféricos de la ciudad.

“Esto no necesariamente quiere decir que todos los que residen en esos sectores estén en condiciones de ser beneficiarios, pero sí es verdad que en la mayoría de esas zonas es donde más vamos a encontrar situaciones a las cuales les cabe el beneficio”, explicó.

Así, 24,7 millones de pesos de una mora tardía total de 38,6 millones de pesos “estaba concentrada en barrios periféricos”. Esto, en lo que respecta a la Tasa de Servicios a la Propiedad (inmuebles). En lo referido a comercios, Lucarelli dijo que es más difícil determinarlo “porque no están dados de alta o no presentan la declaración jurada, entonces no se sabe cuál es la deuda real”.

Volviendo a inmuebles, la funcionaria sostuvo que la mora tardía habla de “un contribuyente que históricamente no paga el tributo, y que en un alto porcentaje es porque no lo puede hacer”. “Igual hay millones de pesos en mora de gente que sí tiene capacidad para abonarlo, por ejemplo en Las Playas hay loteos”, aclaró y luego abundó que “en sí no son loteos porque no están loteados todavía, pero hay una concentración de tierra en poder de titulares que la tienen con fines especulativos o de comercialización inmobiliaria, es más vienen al municipio y nos ofrecen terrenos para ver si compramos para poder hacer viviendas sociales”.

“En todos los barrios periféricos tenemos manchones de concentración de tierra en manos de un solo titular”, confirmó.

LAS CIFRAS

38,6 millones de pesos representan la mora tardía que el municipio tiene por cobrar de los contribuyentes de la ciudad.

24,7 millones de pesos de esa mora tardía total están concentrados en vecinos que residen en los barrios de la periferia de la ciudad.

15 por ciento de los hogares estaría en condiciones de acceder a la tarifa social, según estimaciones oficiales.

50 pesos es lo que abonan por bimestre quienes acceden a esta tarifa.

Proyecto por la prescripción de deudas

El municipio enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza vinculado a la prescripción de deudas (en tributos) de vecinos que no están en condiciones de pagar.

“Tenemos una disyuntiva: si no interrumpimos la deuda incurrimos en un mal desempeño de los deberes de funcionario público. Pero si iniciamos las acciones legales para interrumpirla, además de generar un costo en vano en el municipio, desde lo económico se trata de una pésima decisión y desde lo social es una determinación horrible, porque estamos hablando de gente que no sabe si come ese día”, explicó.

Entonces, se está trabajando “en un instrumento que irá al Concejo para que sea lícito y que lisa y llanamente en esas situaciones se puedan condonar las deudas y se desligue de responsabilidades al Ejecutivo”.

Esto se requiere porque para interrumpir fehacientemente la prescripción de la deuda el municipio tiene que notificar la mora con una cédula, que ahora el Gobierno la considera “desde todo punto de vista descabellada” ya que se trata de personas en una situación socioeconómica difícil.