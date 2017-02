Hay crías de alacranes y no limpian el baldío

Ni la Auditoría General ni la Municipalidad resolvieron el conflicto que data de largo tiempo. Vecinos aseguran que la presencia de los escorpiones se acrecentó en esta temporada; encontraron cerca de 100

Hace tres años en el barrio San Justo hay un grupo de vecinos que padecen la inacción del dueño de un terreno baldío ubicado en la calle Uritorco, a la que se le sumó la de la municipalidad, que a pesar de recibir las denuncias correspondientes, no acudió al lugar a realizar la limpieza tan anunciada en barrios aledaños.

En principio, fueron los robos: los delincuentes aprovechaban el sitio abandonado para treparse hacia dos casas. Pero luego empezaron a aparecer crías de alacranes que, según comentaron los vecinos, esta temporada se vieron con mayor frecuencia: más de una decena por día.

Varias denuncias

“En estos tres años hablé con el dueño y hasta con su esposa. Siempre me decían que ya lo iban a limpiar y nunca lo hacían. Entonces, este año decidimos ir directamente a la Defensoría del Pueblo”, relata Laura De Miguel, la vecina que formuló la primera denuncia el 5 de enero pasado ante la Auditoría General.

Son frentistas de la calle Viedma al 1300, cuyo fondo de vivienda, donde también viven familias, colinda con el terreno en conflicto.

El propietario es Juan Carlos Paciarotti, que también posee una casa pegada al baldío que alquila a Gustavo Piacenza.

“El dueño dice que el encargado de la limpieza del terreno es el inquilino de la casa, pero él dice que no tiene nada que ver, que no le pagan y no tiene por qué limpiarlo”, comenta Jorge, también del barrio. En la pieza de su hija, que está embarazada, ya encontraron 10 alacranes vivos en lo que va de la temporada.

El 26 de enero, desde la Auditoría informaron a Laura que Paciarotti no se había presentado a la audiencia, por lo que recomendaron dirigirse a la oficina de Daniel Climaco, director de Espacios Públicos del municipio, desde donde le recibieron la denuncia sobre el terreno en cuestión.

Hasta el momento nunca se hizo presente el personal de ninguna de las áreas municipales, incluso Seguridad Ciudadana, que fue convocada el sábado cerca de las 16, cuando las llamas y el humo alertaron a los vecinos.

Fuego y agravios

“El hombre nos empezó a insultar y hacía referencia a las denuncias que hicimos cuando fuimos a pedirle que apague el fuego”, comentaron los habitantes de una de las casas afectadas.

Sucede que el sábado, alrededor de las 16, Piacenza, por orden del propietario del terreno, según señaló él mismo, quemó parte del terreno, donde además habían tirado líquidos tóxicos la semana anterior.

Cabe destacar que está prohibida esa forma de poner en condiciones los sitios baldíos, además del daño que les ocasionó a las familias que habitan al lado del lugar.

“El ventiluz del baño estaba abierto y me desperté ahogada por el olor a humo y el ruido que hace el fuego cuando arden los pastizales”, expresó Melisa, otra vecinas afectada.