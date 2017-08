Frente de Izquierda - Soledad Díaz, candidata e integrante del movimiento Ni Una Menos

“Hay partidos que usan el tema de género demagógicamente”

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda cuestionó particularmente a Alejandra Vigo, del justicialismo cordobés. Asegura que desmanteló servicios de ayuda a la mujer y “hoy hace campaña con el tema de género”

Soledad Díaz es abogada y militante del Partido Obrero. Como tal, integra la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Izquierda (integrado por esa fuerza más la Izquierda Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas) que encabeza Liliana Olivero.

Participa activamente del movimiento Ni Una Menos y es parte del Plenario de Mujeres Trabajadoras.

Por lo tanto, el tema de género es el que más la involucra dentro de la campaña electoral rumbo a las PASO que se celebrarán el 13 de agosto próximo.

“Hay fuerzas políticas que están utilizando la problemática de género para hacer demagogia, particularmente le nombro el caso de Alejandra Vigo, que representa ese cinismo absoluto por parte del Estado”, dijo Díaz a EL DIARIO.

Asegura que la candidata a diputada nacional por el Partido Justicialista de Córdoba “es la responsable del cierre de áreas fundamentales para la defensa de los derechos de la mujer, como la Secretaría contra la Trata, que luego se convirtió en el Polo de la Mujer”.

Dijo que allí las trabajadoras -mayoritariamente mujeres- “están precarizadas”, con contratos o becas y que, además, “hay sólo siete personas para atender la vasta problemática en toda la provincia”, dijo.

Por eso, desde el Frente de Izquierda impulsan una serie de iniciativas para garantizar que el Estado esté presente de manera activa. “Pedimos la declaración de emergencia para garantizar la asistencia integral, que incluye el acceso a la vivienda y al trabajo, por medio de jardines maternales en los lugares de trabajo o estudio; o bien, su equivalente monetario”, dijo.

Recordó que por iniciativa de legisladores de su sector partidario, Córdoba aprobó una ley para que tengan acceso a una licencia laboral “sin decir que están enfermas” las mujeres que son víctimas de violencia. “Sin embargo, la ley se aprobó pero nunca la reglamentaron”, cuestionó.

Entiende que una base significativa de la desigualdad está en la economía. “Las mujeres cobramos hoy un 27% menos que los hombres realizando igual tarea. Esto nos pone en una situación de desventaja y si a eso le sumás la violencia, motiva que muchas mujeres desprotegidas se vean obligadas a volver con el agresor para garantizar sus necesidades”, dijo.

Indica que el Estado en el aspecto laboral es un gran precarizador y por eso cuestiona el “cinismo” de los partidos que gobiernan en los discursos de campaña.

“Venimos en estos días de casos gravísimos, como el de Anahí Benítez. El Estado pudo constatar a una semana de la desaparición que se encontraba muerta, pero hubo indicios que hubieran permitido encontrarla antes y no actuaron. Otro caso es el de Nadia Rojas, desaparecida en Lugano, que claramente fue captada por una red de trata. Apareció y el Estado debía garantizar su seguridad, pero antes que se presentara a declarar denunciando lo que vivió y a los responsables, volvió a desaparecer y aún hoy no la podemos encontrar.

Estos casos son en Buenos Aires, pero la situación en Córdoba no es mejor. En lo que va del año llevamos 15 femicidios, femicidios que no cesan pese a las marchas y a los reclamos. Hay una intención clara de los que gobiernan de no escuchar los reclamos de los movimientos de mujeres”, planteó.

Por eso, aspiran a lograr una banca en el Congreso de la Nación para llevar, entre otras iniciativas, proyectos como el de la elección directa de los integrantes del Consejo de la Mujer por parte del padrón femenino desde los 14 años en adelante, la declaración de emergencia, la garantía de los derechos laborales y el desmantelamiento de las redes de trata.

Asegura que el Frente de Izquierda está en tercer lugar en las encuestas

En el marco de la campaña electoral rumbo a las PASO, Soledad Díaz estuvo ayer en Villa María reuniéndose con militantes del Frente de Izquierda y dialogando con distintos medios de la ciudad.

En la oportunidad, aseguró a EL DIARIO que esa fuerza política tiene posibilidades ciertas de obtener una banca para la izquierda cordobesa.

“Ya tuvimos una oportunidad en 2013, cuando el radicalismo nos birló la banca que habíamos ganado con votos”, dijo.

“Para esta elección las encuestas nos ubican como tercera fuerza en la Provincia”, aseguró.

Según las cuentas que tienen los partidos políticos, con un 9% de los votos podrían acceder a uno de los lugares en el Congreso destinados a Córdoba. “Siguiendo esas encuestas, a nosotros nos ubican con un 10% a un 14%, lo que nos genera expectativa”, dijo. “Sabemos que a los votos hay que contarlos y para octubre (mes en que se realizará la elección legislativa) falta mucho. Pero estamos recorriendo la provincia, dando a conocer nuestras propuestas y hablando con la gente. En base a ese contacto, confiamos en que la Izquierda de Córdoba tendrá un lugar en el Congreso”, concluyó.