“Hay que producir más y dejar de pensar en las Lebac y en los dólares”

Economía – Salvador Di Stefano disertó ante productores de la zona

El economista Salvador Di Stefano se reunió con empresarios de la zona y dio una charla para productores

El martes último, cuando el vencimiento de las Lebac (Letras del Banco Central) ocupaba la agenda informativa, el economista Salvador Di Stefano, invitado por AgroNoble, dio una charla en el centro de reuniones de un barrio de Villa Nueva.

Antes de su disertación, dialogó con EL DIARIO. “El productor agropecuario tiene que vender sus granos y comprar insumos para la cosecha. No hay que estar pensando en el tipo de cambio, sino en ampliar la producción. Todos tenemos que ir a más y dejar de embromar con las Lebac, los dólares y los silobolsas”, planteó. “Hay que subir de escala, porque el que no produce a escala, se cae del sistema, esto va tanto para un restaurante como para un productor lechero”, planteó.

-¿Dice que hay que pensar en producir cuando el sistema financiero está teniendo una renta escandalosa?

-Eso es relativo, el sistema financiero venía ganando, se devaluó el peso y perdió. El sistema financiero es pan para hoy y hambre para mañana. Hay mucha fantasía en torno a esa renta.

-¿Cómo describe el escenario económico argentino?

-Hay que partir de la base que Argentina se quedó sin financiamiento como consecuencia de una serie de errores garrafales. Uno, fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, donde le quitan poder político al presidente del Banco Central. Otro, que durante el verano, el presidente (Mauricio Macri) no armonizó una agenda parlamentaria, con lo cual el peronismo comenzó a reunirse más, estaba dividido y lo unificó. El tercero, fue el aumento de tarifas, que fue muy fuerte, porque no lo hizo en las elecciones de 2017 y lo acumuló ahora. Sumado a que los radicales se han abierto (del Gobierno) porque ellos están complicados en sus provincias y dependen del voto de la clase media. El conjunto de todo eso, más la sequía, derivó en que Argentina no es sustentable y al perder financiamiento, no tenés otra que ir al Fondo Monetario. Y sí, te van a mandar auditores y te van a pedir un ajuste monumental que vamos a pagar todos los argentinos, pero el que tenga menos, lo va a sufrir más.

En ese escenario, el campo tendrá un rol protagónico, porque el país va a depender de lo que exporte el campo. Con el tipo de cambio alto, a los sectores urbanos les va mal y a las economías regionales mejor.