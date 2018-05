“Hay que tener una idea clara de qué hacer hasta que haya una regulación”

Concejo Deliberante – La oposición recibió a usuarios y comerciantes de motos eléctricas

Karina Bruno dijo que hoy hay un vacío legal, que el uso de las motos eléctricas no está prohibido, pero tampoco regulado, por lo tanto tiene que haber una interpretación del Estado municipal para manejarse hasta que exista una normativa

Tal como lo había anticipado, el bloque de Juntos por Villa María recibió ayer a usuarios y comerciantes de bicicletas y motos eléctricas.

“Dialogamos, los escuchamos y le hicimos conocer detalles de nuestro proyecto para regular el uso de ese tipo de vehículos y que presentamos hace casi dos meses”, contó la edil del PRO, Karina Bruno, al final del encuentro.

“Ellos nos contaron cuáles son los inconvenientes que sufren y que aspiran a tener algún tipo de regulación para, por un lado, usar tranquilos sus bicis y motos eléctricas y, por el otro, para saber que el producto que venden el usuario lo va a poder utilizar”, señaló.

“Nuestro proyecto les pareció bien, proponemos crear un registro municipal, exigir las medidas de seguridad que son obligatorias como en cualquier otra circulación, interactuar con las compañías de seguros para que les brinden protección, todas acciones que están dentro de los parámetros que ellos creen correctos. De modo que ahora hay que abordarlo y ver si podemos conseguir que el oficialismo también se aboque a esto para sacar una norma bien consensuada”, sostuvo la edil.

“Nosotros planteamos que hay que ir dando pasos sobre este asunto, al principio la normativa no contendrá todo pero irán surgiendo necesidades para evaluar y considerar”, agregó.

“Acordamos intentar hacer acciones conjuntas en el Concejo Deliberante para poder sacar una normativa, vamos a mantenernos en contacto con estas personas para poder llegar a una norma en conjunto”, afirmó.

El tema en agenda

Bruno contó que hoy se reunirá el Consejo Asesor de Tránsito y que ya pidió que se trate este tema para ver si pueden abordar una regulación y, a la vez, resolver cómo se manejan hasta tanto esa normativa exista.

“Yo le solicité formalmente al secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, que este tema se incorpore en el orden del día de la reunión del Consejo Asesor de Tránsito, para ver si podemos llegar a una norma que contenga la mayor cantidad de aspectos posibles, es decir que se ponga este tema en agenda para estudiarlo y sacar una norma útil”, precisó la edil.

“Hoy hay un vacío, no está prohibido el uso de estos vehículos, pero tampoco está regulado. Es una realidad que está y que hay que abordarla. A la gente le están secuestrando las motos eléctricas, pero al no estar regulado su uso no pueden secuestrarse, entonces hay que resolver eso”, remarcó.

“Una de las cosas que voy a plantear en la reunión es qué hacer mientras no haya una regulación, porque no hay ninguna norma que prohíba la circulación, entonces tiene que haber una interpretación desde el Estado municipal para ver qué se hace con eso”, subrayó.

“Si quienes tienen la responsabilidad de resolver si se regula o no, se demoran, no se puede ir en contra del interés del ciudadano que usa un tipo de vehículo que no está prohibido. Y si no está prohibido, se puede usar, entonces, hay que tener una idea clara de qué hacer hasta tanto no haya una regulación de precise qué se puede o no hacer con estos vehículos”, insistió.

Cuando la circunstancia lo supera

La iniciativa elaborada por los concejales del PRO sobre este aspecto fue presentada hace ya un tiempo, pero no fue tratada. Consultada sobre eso, Bruno aseguró que “no es la primera vez que pasa esto”.

“El proyecto está presentado hace mucho, si hay un interés se trata, no es excusa una formalidad”, dijo la edil, en referencia a que la semana pasada el presidente del bloque oficialista, Carlos De Falco, sostuvo que la iniciativa no se trató porque nadie pidió en comisión su tratamiento.

“La realidad es que la mayoría de las iniciativas que presentamos no son consideradas por el oficialismo del Concejo a la hora de resolver los temas”, puntualizó.

“Hay realidades que superan, que no están normadas porque sobrepasan lo tradicional, en ese caso hay dos opciones, dejar que el tema llegue y ver después cómo se resuelve, o abordarlo antes. Cuando en el bloque advertimos que este reclamo se venía haciendo lo abordamos con una propuesta para dar una respuesta. Pero el municipio, en la mayoría de los temas viene atrás, como pasó con la emergencia vial y con esto, llega cuando la circunstancia lo supera, no hay una agenda de planificación sino reacciones ante la realidad”, apuntó.

“Entonces, si a este planteo lo hicimos hace un tiempo, se podría haber tratado”, concluyó Bruno.