tenis - Entrevista - Juan Ignacio Córdoba

“He trabajado muy duro para llegar al Masters”

El tenista villamariense Juan Ignacio Córdoba (foto), del Sport Social Club, que compite en la categoría Sub-12, representará a la ciudad desde hoy y hasta el sábado en el Masters Nacional Junior, que tendrá su desarrollo en las instalaciones del Club Salto Grande de Concordia, Entre Ríos.

Antes de partir rumbo a tierras entrerrianas para participar del importante evento, brindó a EL DIARIO una entrevista en la que contó sobre su formación, su expectativas para el certamen y sus anhelos deportivos, entre otros aspectos.

-Primero, contanos algo de vos.

-Me dicen Juani. Tengo 12 años y juego al tenis desde los 4, siempre en el Sport. Actualmente estoy en la categoría Sub-12. Curso primer año de la secundaria en el Trinitarios y vivo en casa con mi papá José Ignacio, mi mamá Natalia y mi hermana Lola. Mi papá y mi hermana juegan al tenis también.

-¿Cómo te sentís de cara a jugar al Masters?

-Estoy muy feliz. He estado jugando durante todo el año y llegar a disputar el Masters me llena de alegría. Mis compañeros y los profes también me felicitaron, igual que los profes y toda la gente del club. Es algo muy lindo poder participar de esto.

-¿Te sorprendió haberte clasificado?

-No, porque en realidad era un objetivo que me había propuesto desde principios de año y la verdad es que he trabajado muy duro y me esforcé mucho para llegar. Cuando empezamos la pretemporada, Agustín Picco, mi profesor, nos dio a todos los chicos de la academia un papel para que pongamos cuál era nuestro objetivo en el año. Y ahí puse que, si era posible, quería llegar a jugar el Masters. Y bueno, se me dio.

-¿Cómo fue tu camino para llegar a ese objetivo?

-Fue un año muy intenso. Por suerte pude jugar todos los torneos Grado 1 y Grado 2 del calendario. En G1 jugué en Santa Fe, Neuquén, Rosario y Buenos Aires. En G2, en Neuquén, El Trébol Santa Fe, Mendoza, San Juan y Villa María. Salí campeón de singles en San Juan y de dobles en San Juan y en Neuquén. En El Trébol fui finalista y después no bajé de cuartos de final. Fue una buena temporada.

-¿Cómo te venís preparando para el torneo?

-Estoy trabajando fuerte. Como durante el resto del año, entreno una hora y media de lunes a viernes con mis compañeros. Y desde hace un mes hago físico tres veces por semana. Es sacrificado, pero estoy contento.

-¿Cuáles son tus expectativas?

-Es un torneo muy complicado, donde están los mejores del país. Hay que ponerle garra y salir a jugar. Mi objetivo siempre es ganar, pero no es fácil.

-¿Sentís algún tipo de presión?

-No, para nada. Tanto desde el club como desde mi familia me dan tranquilidad, me dicen que lo más importante es pasarlo bien y también pienso lo mismo. Salir a ganar, pero sin volverme loco.

-¿Qué objetivos te planteas para después de 2017?

-Por ahora me propuse llegar a cada uno de los Masters Nacionales Junior que vendrán a medida que vaya creciendo: Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Esperemos que lo pueda hacer.

-¿Cómo definirías tu estilo de juego?

-Podría decir que es agresivo, intento atacar y buscar el punto. Igual cuando solamente da para devolver la pelota, lo hago, me adapto.

-¿Quiénes son tus ídolos?

-Roger Federer, el más grande. Pero también me gusta mucho cómo juega el canadiense Denis Shapovalov (N. de la R.: actual Nº 51 del mundo, tiene 18 años).

-¿Cuál es tu sueño, Juani?

-Llegar a ser tenista profesional y jugar un Grand Slam del circuito ATP.