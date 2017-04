Histórica goleada del Jockey Club

Los Hípicos vencieron por 64 a 14 a San Martín, un resultado que no registra antecedentes en 40 años de historia del clásico. Cerca de 1.800 personas le dieron un marco espectacular a una gran fiesta deportiva

La tradicional fiesta rugbística villamariense, que ayer presentó un marco espectacular de público y un entorno de lujo, tuvo un claro y contundente ganador: Jockey Club.

Es que los Verdes, conquistando el ingoal tricolor en nueve oportunidades, lograron un resultado (64 a 14) que obliga a repasar los archivos históricos de los clásicos para encontrar diferencias similares en el tanteador.

Para conseguir su primera victoria de la temporada oficial de rugby cordobés, los conducidos por Alejandro Moreno pusieron en práctica el libreto que seguramente aplicarán durante el certamen que tuvo su capítulo inicial en la víspera.

El que sufrió la velocidad y el movimiento de pelota que propusieron los Hípicos fue San Martín, que mostró problemas para defenderse en el ancho de la cancha.

Apostando a llevar la guinda siempre hacia los costados, Jockey Club encontró los espacios y las oportunidades para sumar, y vaya si lo hizo.

En el primer tiempo hilvanó seis jugadas de try que no desaprovechó. La puntería de Nicolás Ferreyra, quien abrió la cuenta con un penal a los 4 minutos, también fue determinante.

En cuanto a tries, los primeros cinco puntos para los hombres de verde llegaron a través de un try penal que los delanteros locales forzaron en extremo ataque.

Luego vendrían también las conquistas de Joaquín Palazzo, Nicolás Rodríguez, Santiago Garrido, Tomás Catena y Joaquín Mabel Bono, todas demostrando que el equipo de barrio Roque Sáenz Peña ha dado un paso adelante en cuanto a la precisión en el juego con las manos y la concentración para someter a su oponente.

Por el lado del Sanmar, los primeros 40 minutos fueron una pesadilla. A pesar de que intentaron sacarles jugo a las pelotas que obtuvieron, los errores propios y la presión de los Verdes los terminaron anulando.

Fue verde

En el segundo tiempo, San Martín salió decidido a romper el cero en el marcador. Con viento a favor y algunos cambios en el equipo, los del barrio Las Acacias dieron un par de golpes.

Tratando de mantener la ovalada en el campo de Jockey, el elenco tricolor halló la brecha en la cerrada defensa del local.

A los 9 minutos, Nahuel Pasquali descolgó una pelota en el line y se zambulló en la zona de try rival. Ciento veinte segundos más tarde, Ayrton Romagnoli coronaría bajo las haches una gran jugada que él mismo inicio con una patada sobre varios defensores.

No obstante el crecimiento y las mejoras en la posesión del Sanmar, los anfitriones eran mucho más prácticos cada vez que tuvieron la guinda en su poder.

Así y luciendo efectividad, Andrés Demaría, Alejandro Pérez tras una corrida de toda la cancha y Franco Palladino a pura potencia aterrizarían en el ingoal contrario, redondeando lo que sería el abultado score final.

Luego del cierre, llegarían como siempre los festejos de los ganadores y el retiro en silencio de los que se llevaron la peor parte.

Para los dos bandos, la semana será momento de balance y a enfocar en lo que viene.

Urú Curé en Río Cuarto para los discípulos de Moreno y la visita de Palermo Bajo a los que conduce tácticamente Maidana es lo que depara el Torneo Oficial 2017 denominado Guillermo “Michi” Pispiero.

Gaveglio, la figura

Federico Gaveglio, elegido la figura del partido, luego del triunfo comentó “Venimos jugando un muy buen rugby, con un nivel alto. Lo importante era mantener ese nivel sea el rival que sea. En el segundo tiempo nos encontraron un poco dormidos y nos costó un poco más que en el primer tiempo. Pero enseguida pudimos consolidarnos en defensa y ataque, y pudimos volver a marcar y meternos en partido”. Luego agregó: “La idea siempre fue ganar en todas las formaciones, pelear todas las pelotas y fueran nuestras o de ellos buscar jugarlas”, agregó el jugador.

“Es muy importante empezar ganando en el campeonato. Esto nos da muchas fuerzas para seguir entrenando, ahora ya pensando en nuestro próximo rival. Este partido es diferente a todos, se juega con mucha gente y los nervios están a flor de piel”, explicó.

Finalmente señaló “La verdad que me reconforta y llena de orgullo que me hayan elegido el mejor jugador del partido, pero eso es gracias a mis compañeros, no es mérito mío solamente”.

Demaría muy feliz

El pilar Andrés Demaría en diálogo con EL DIARIO dijo: “Estoy muy conforme; el equipo rindió al ciento por ciento. Nos sirve para empezar el torneo con el píe derecho. Estamos contentos, se ganó un clásico, pero hay que seguir trabajando. Ahora vamos por Urú Cure”.

En cuanto a la goleada (la más abultada en el historial del clásico, opinó “los números siempre cuentan, más allá que sea un clásico. Lo principal es que el equipo jugó bien y ordenado. Tuvimos un bachecito que fueron los dos tries de ellos. Pero nosotros hicimos las cosas bien y hay que seguir por este camino.

Apostillas del clásico

Espectadores:

Unas 1.800 personas presenciaron el clásico jugado en la tarde de ayer. Una cifra por demás importante, a pesar que muchos villamarienses viajaron durante el fin de semana largo y varios de estos aprovecharon para ver el Rally Mundial

Dos copas:

Jockey volvió a quedarse con las dos copas en disputa: la Challenger “Lechuza”, otorgada por el Ente Deportes y Turismo, y la Copa “La Casa del Electricista”.

Marco espectacular:

Al igual que en el clásico anterior (como así también algunos partidos de rugby y un Clásico Aniversario de Turf) hubo una gran presentación alrededor del espectáculo deportivo. Hubo espacios con juegos para chicos, los habituales Foods trucks y otros stands.

El “Man of the match”:

La empresa local Pato Pampa, entregó un premio especial al jugador del partido. La elección unánime de los periodistas presentes, entre estos uno que llegó desde Córdoba, eligieron a Federico Gaveglio, de un excelente desempeño en el clásico.

Intermedia:

También el primer partido de la jornada el festejo fue para los locales. Jockey se impuso por 50 a 10.

Golpeados:

Lamentablemente, el clásico tuvo costos extras para ambos equipos. Valentín Pigni sufrió una lesión en su rodilla, que lo dejaría afuera del torneo por un tiempo que todavía no se definió. Otro que sufrió un fuerte golpe y se analizará su lesión es Cristian Mignola.

Otro tanto ha sucedido en San Martín. Elio Martínez sufrió un fuerte golpe en un hombro y deberá ser parado al menos por un par de semanas. Además Ayrton Romagnoli sufrió un desgarro y también se perderá varios partidos.

Ambulancia:

El inicio del encuentro estuvo demorado por casi 20 minutos. Sucede que la ambulancia que realiza la asistencia sanitaria, debió trasladar a Emiliano Matéllica, que tuvo un golpe en la cervical. Anoche fue dado de alta y el jugador, oriundo de Oliva, pudo irse a su casa.